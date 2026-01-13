SK Hynix’ten bellek krizi için 13 milyar dolarlık dev yatırım

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Giderek derinleşen bellek çipi arz sıkıntısı ve yapay zeka odaklı donanımlara yönelik talep artışı, sektörün önde gelen üreticilerini yeni yatırımlara zorluyor. Güney Kore merkezli bellek üreticisi SK Hynix, bu kapsamda 19 trilyon Kore wonu (yaklaşık 12,9 milyar dolar) tutarında yeni bir yatırım planını kamuoyuna duyurdu.

Yapay zeka talebi için kullanılacak

Şirket, bu yatırımla gelişmiş paketleme teknolojilerine odaklanacak yeni bir tesis inşa ederek üretim kapasitesini genişletmeyi hedefliyor. SK Hynix tarafından yapılan açıklamaya göre yeni tesis, şirketin halihazırda önemli bir üretim altyapısına sahip olduğu Cheongju kentinde konumlanacak. İnşaat çalışmalarının Nisan ayında başlaması, tesisin ise 2027 yılının sonunda tamamlanması planlanıyor.

Yeni fabrikanın odağında gelişmiş paketleme yer alacak. Bu teknoloji, birden fazla bellek çipinin tek ve yüksek yoğunluklu bir birim halinde birleştirilmesini mümkün kılıyor. Böylece hem performans artışı hem de enerji verimliliği sağlanırken fiziksel boyutlar da küçültülüyor. Gelişmiş paketleme, özellikle yüksek performans gerektiren veri merkezleri ve yapay zeka hızlandırıcıları için stratejik önem taşıyor.

HBM bellek talebi artıyor

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük bellek çipi üreticilerinden biri olan SK Hynix, yüksek bant genişlikli bellek (HBM) alanında sektör liderleri arasında yer alıyor. HBM çözümleri, başta Nvidia olmak üzere modern AI donanımları tarafından kullanılıyor.

SK Hynix’in paylaştığı sektör projeksiyonlarına göre HBM pazarı, 2025 ile 2030 yılları arasında yıllık bileşik yüzde 33 büyüme gösterecek. Ancak HBM üretimi, tüketici elektroniğinde yaygın olarak kullanılan standart bellek türlerine kıyasla çok daha karmaşık ve zorlu bir üretim süreci gerektiriyor. Çip üreticilerinin kaynaklarını yapay zeka odaklı çözümlere yönlendirmesi geleneksel bellek arzının azalmasına neden oluyor. Bu da tüketici elektroniğinde fiyatları yukarı çekiyor.

TrendForce, yayınladığı son raporda HBM dahil olmak üzere ortalama DARM fiyatlarının, 2025’in dördüncü çeyreğine kıyasla bu çeyrekte yüzde 50 ila yüzde 55 arasında artmasını beklediğini açıkladı.

