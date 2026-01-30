SK hynix'ten HBM4 hamlesi: Rubin GPU'lar için seri üretime yaklaştı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör SK hynix, Nvidia'nın HBM4 bellekler için yürüttüğü kapsamlı yeterlilik testlerinde önemli bir aşama kaydetti. Güney Kore kaynaklı raporlara göre şirket, Ocak ayı sonunda Nvidia'nın System-in-Package (SiP) testlerinde "geçerli sonuçlar" elde etti. Bu belleklerin, Nvidia'nın gelecek nesil Rubin yapay zekâ GPU'larında kullanılması planlanıyor.

Rubin GPU'lar için seri üretime yakın

SK hynix, Nvidia ile HBM4 için müşteri örneği (CS) sertifikasyon sürecine Ekim 2025'te başladı. Sürecin ilk aşamalarında bazı devre hataları tespit edildi ancak şirket, devre tasarımında değişiklikler yaparak üretim sürecini optimize etti. Güncellenen HBM4 belleklerin bu ayın başında Nvidia'ya yeniden gönderildiği ve artık seri üretime oldukça yakın olduğu belirtiliyor.

Aktarılan bilgilere göre yeni HBM4 bellekler, standart kullanım koşullarında 10Gbps bant genişliğine ulaşabiliyor. Nvidia'nın sıcaklık, nem ve darbe gibi zorlu test senaryolarında ise 9-10Gbps seviyelerinde kararlı çalıştığı paylaşıldı. Bu değerler, Rubin mimarisinin hedeflediği yüksek bellek performansı açısından kritik öneme sahip.

Samsung'un HBM4 tarafında daha erken adım atmasına rağmen, SK hynix'in Nvidia nezdindeki güvenini koruduğu belirtiliyor. SK hynix ise, 2025'in dördüncü çeyrek finansal toplantısında HBM4 için iddialı bir hedef paylaştı. Şirket, önceki nesillerde olduğu gibi bu alandaki en yüksek pazar payını elde etmeyi amaçlıyor.

