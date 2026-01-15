Giriş
    SK Hynix, tüketici bellek pazarından çekilme iddialarını yalanladı

    Güney Koreli bellek üreticisi SK Hynix, şirketin tüketici pazarından çekileceğine dair ortaya atılan iddialara yanıt vererek, şu aşamada böyle bir planlarının olmadığını açıkladı.

    Güney Koreli bellek üreticisi SK Hynix, şirketin tüketici pazarından çekileceğine dair ortaya atılan iddialara yanıt vererek, şu aşamada böyle bir planlarının olmadığını açıkladı.

    Devam eden bellek kıtlığı, hem tüketici hem de yapay zeka tedarik zincirlerini ciddi biçimde sarsmış durumda. Bu durum, SK Hynix ve Micron gibi üreticileri, artan talebi karşılamak için zor kararlar almaya itiyor. Tüketici tarafında en büyük sürprizlerden biri, Micron’un Crucial markasını sonlandırması olmuştu. Bu gelişme, SK Hynix’in de benzer bir adım atabileceğine dair söylentileri beraberinde getirdi.

    SK Hynix iddialı yalanladı

    Bu iddialar üzerine Wccftech, SK Hynix ile iletişime geçti ve şirket, tüketici işinden vazgeçileceği yönündeki söylentileri net bir dille reddetti. Şirket yetkilisi, bu iş kolunun devam ettiğini ve tüketici ürünleri işini sonlandırmayı düşünmediklerini söyledi.

    Kısa ve net olan bu açıklama, tedarik zincirine dair belirsizlik söylentilerine de son vermiş oldu. Zira Micron ve SK Hynix gibi firmalar için OEM kanalı, DRAM gelirlerinin hala önemli bir bölümünü oluşturuyor. Yapay zeka sektöründen gelen talep hızla artsa da AMD ve Intel gibi üreticiler ile onların iş ortakları, tüketici tarafında DRAM talebinin şimdilik güçlü kalmaya devam ettiğini gözlemliyor.

    Micron ile yapılan görüşmelerde de görüldüğü üzere, bellek üreticileri yapay zeka tarafına yönelmeyi daha kârlı buluyor. Özellikle HBM gibi ürünler, genel amaçlı DRAM’e kıyasla çok daha yüksek kâr marjları sunuyor ve toplam pazar büyüklüğü hızla artıyor. Buna rağmen üreticiler, tüketici pazarını tamamen terk etmeyi şu an için düşünmüyor. Ancak mevcut arz sorunları nedeniyle AI ve tüketici taleplerini aynı anda karşılamak giderek zorlaşıyor.

