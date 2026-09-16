SK Hynix tarihi bir adım atıyor: Intel ile ABD’de bellek üretebilir

Intel'in Ohio tesisini kullanabilir
Reuters'ın üç kaynağa dayandırdığı bilgilere göre SK Hynix, ABD topraklarında bellek çipi üretimine başlamak için Intel ile müzakereler gerçekleştiriyor. Henüz erken aşamada olduğu belirtilen görüşmelerde kesin bir karar alınmış değil.
SK Hynix, Reuters'a yaptığı açıklamada bellek faaliyetlerinin rekabet gücünü artırmak için ek üretim tesisleri kurmak da dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini ancak bu aşamada herhangi bir karar alınmadığını bildirdi.
Öte yandan gündemdeki seçeneklerden biri, SK Hynix'in Intel'in Ohio'da uzun süredir planlanan çip üretim tesisinin bir bölümünü kiralaması. Diğer senaryoda ise SK Hynix, Intel ve bellek tedarikini güvence altına almak isteyen büyük bulut şirketlerinin katılımıyla ortak bir girişim kurulması değerlendiriliyor. Şirketin anlaşmayı farklı bir yapıyla hayata geçirme ihtimali de bulunuyor.
Hangi bellek çipleri üretilecek?
Kaynaklar, özellikle HBM ve DRAM gibi gelişmiş bellek teknolojilerinin ABD'de üretilmesi planının Güney Kore hükümetinin olası itirazlarıyla karşılaşabileceğini belirtiyor. Söz konusu teknolojiler Seul yönetimi tarafından stratejik ürün olarak kabul ediliyor.
ABD'de üretim maliyetleri yüksek
ABD'de yarı iletken üretimi, yüksek iş gücü ve inşaat giderleri ile Asya merkezli tedarik zinciri nedeniyle Güney Kore'ye kıyasla daha maliyetli. Buna rağmen müşterilerden ve hükümetlerden gelen üretimi ABD'ye taşıma baskısı, SK Hynix'i yatırım seçeneğini değerlendirmeye yöneltiyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Chey Tae-won, temmuz ayında ABD'de fabrika kurulması gerektiğini belirtmişti.
Intel tarafında ise 2022'de duyurulan 100 milyar dolarlık Ohio çip üretim kompleksi beklenen hıza ilerlemiyor. Başlangıçta 2025'te üretime geçmesi planlanan iki fabrikanın tamamlanma tarihi 2030 ve 2031'e ertelendi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: