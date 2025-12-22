Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SK Hynix ve Nvidia, yapay zekâ için SSD geliştiriyor: Hedef 10 kat hız

    SK Hynix ve Nvidia, iş birliği büyümeye devam ediyor. İki şirket, yapay zekâ iş yükleri için 10 kata kadar daha hızlı olabilecek yeni nesil bir AI SSD üzerinde çalışıyor.

    SK Hynix ve Nvidia, yapay zekâ için SSD geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Küresel yapay zekâ talebi bellek pazarında baskıyı artırmaya devam ederken, SK Hynix ve Nvidia bu kez depolama tarafında bir araya geliyor. İki şirket, özellikle AI inferencing iş yüklerini hedefleyen yeni bir AI SSD geliştiriyor. Geleneksel çözümlerden 10 kata kadar daha hızlı olacak.

    AI altyapısında yeni dönem

    SK Hynix Başkan Yardımcısı Kim Cheon-seong tarafından yapılan açıklamaya göre proje, şirket içinde AI-NP (AI NAND Performance), Nvidia tarafında ise Storage Next kod adıyla yürütülüyor. Çalışma şu anda kavram kanıtlama aşamasında ve ilk prototipin 2026 sonuna kadar hazır hale gelmesi hedefleniyor. Bu yeni nesil SSD için konuşulan performans hedefi ise oldukça iddialı.

    SK Hynix, çözümün 100 milyon IOPS seviyesine ulaşmasını amaçlıyor. Bu rakam, günümüzdeki kurumsal sınıf SSD'lerin çok üzerinde bir bant genişliği anlamına geliyor ve bellek ile depolama arasındaki çizgiyi önemli ölçüde bulanıklaştırıyor. Projenin çıkış noktası ise, mevcut yapay zekâ altyapılarında giderek daha belirgin hale gelen veri erişim darboğazı.

    Büyük ölçekli inferencing modelleri, sürekli olarak devasa parametre setlerine erişmek zorunda kalıyor. HBM ve DRAM yüksek hız sunsa da, kapasite ve maliyet tarafında bu yükü uzun vadede taşımakta zorlanıyor. Nvidia ve SK Hynix'in vizyonu ise, NAND tabanlı ancak klasik depolamadan farklı olarak hesaplama odaklı çalışan bir ara katman oluşturmak.

    100 milyon IOPS’luk AI SSD

    Bu yaklaşım, NAND flash belleğin gelişmiş kontrolcülerle birlikte "yarı bellek" benzeri bir rol üstlenmesini hedefliyor. Böylece depolama, yalnızca veri tutan bir bileşen olmaktan çıkıp yapay zekâ iş yüklerinde aktif bir performans unsuru haline gelebilir. Öte yandan sektör açısından bu hamlenin yan etkileri de olabilir.

    AI odaklı SSD'lerin yaygınlaşması, halihazırda baskı altında olan NAND tedarik zincirini daha da zorlayabilir. K Hynix ve Nvidia'nın bu projeyle odaklandığı bir diğer başlık ise enerji verimliliği. Artan veri merkezleri ölçeğinde, yalnızca ham performans değil, watt başına performans da kritik hale gelmiş durumda. Yeni mimarinin, bu dengeyi daha sürdürülebilir bir noktaya taşıması hedefleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    uçağa baklava alınır mı audi a3 1.4 tfsi kronik sorunlar 2+1 otobüslerde teker üstü koltuklar adli kontrol yorumları dinime küfreden müslüman olsa ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum