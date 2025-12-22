SK Hynix ve Nvidia, yapay zekâ için SSD geliştiriyor: Hedef 10 kat hız

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Küresel yapay zekâ talebi bellek pazarında baskıyı artırmaya devam ederken, SK Hynix ve Nvidia bu kez depolama tarafında bir araya geliyor. İki şirket, özellikle AI inferencing iş yüklerini hedefleyen yeni bir AI SSD geliştiriyor. Geleneksel çözümlerden 10 kata kadar daha hızlı olacak.

AI altyapısında yeni dönem

SK Hynix Başkan Yardımcısı Kim Cheon-seong tarafından yapılan açıklamaya göre proje, şirket içinde AI-NP (AI NAND Performance), Nvidia tarafında ise Storage Next kod adıyla yürütülüyor. Çalışma şu anda kavram kanıtlama aşamasında ve ilk prototipin 2026 sonuna kadar hazır hale gelmesi hedefleniyor. Bu yeni nesil SSD için konuşulan performans hedefi ise oldukça iddialı.

SK Hynix, çözümün 100 milyon IOPS seviyesine ulaşmasını amaçlıyor. Bu rakam, günümüzdeki kurumsal sınıf SSD'lerin çok üzerinde bir bant genişliği anlamına geliyor ve bellek ile depolama arasındaki çizgiyi önemli ölçüde bulanıklaştırıyor. Projenin çıkış noktası ise, mevcut yapay zekâ altyapılarında giderek daha belirgin hale gelen veri erişim darboğazı.

Büyük ölçekli inferencing modelleri, sürekli olarak devasa parametre setlerine erişmek zorunda kalıyor. HBM ve DRAM yüksek hız sunsa da, kapasite ve maliyet tarafında bu yükü uzun vadede taşımakta zorlanıyor. Nvidia ve SK Hynix'in vizyonu ise, NAND tabanlı ancak klasik depolamadan farklı olarak hesaplama odaklı çalışan bir ara katman oluşturmak.

100 milyon IOPS’luk AI SSD

Bu yaklaşım, NAND flash belleğin gelişmiş kontrolcülerle birlikte "yarı bellek" benzeri bir rol üstlenmesini hedefliyor. Böylece depolama, yalnızca veri tutan bir bileşen olmaktan çıkıp yapay zekâ iş yüklerinde aktif bir performans unsuru haline gelebilir. Öte yandan sektör açısından bu hamlenin yan etkileri de olabilir.

AI odaklı SSD'lerin yaygınlaşması, halihazırda baskı altında olan NAND tedarik zincirini daha da zorlayabilir. K Hynix ve Nvidia'nın bu projeyle odaklandığı bir diğer başlık ise enerji verimliliği. Artan veri merkezleri ölçeğinde, yalnızca ham performans değil, watt başına performans da kritik hale gelmiş durumda. Yeni mimarinin, bu dengeyi daha sürdürülebilir bir noktaya taşıması hedefleniyor.

