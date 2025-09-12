SK hynix, yeni nesil HBM4 belleklerde seri üretime başladı

HBM4 bellekleri, özellikle yapay zekâ talebindeki hızlı artış ve veri işleme gereksinimlerindeki yükseliş dikkate alınarak tasarlandı. Daha yüksek bant genişliği ve daha verimli güç kullanımı sunan HBM4, veri merkezi operasyonlarının artan enerji tüketimiyle başa çıkmak için kritik bir çözüm olarak öne çıkıyor.
Verimlilikte yüzde 40’lık artış var
Buna ek olarak, HBM4 üretiminde piyasada güvenilirliği kanıtlanmış Advanced MR-MUF süreci ve 1bnm, yani beşinci nesil 10 nanometre teknolojisi kullanılarak seri üretimdeki riskler minimize edildi.
HBM4 ayrıca, JEDEC standart işletim hızı olan 8Gbps'i aşarak 10Gbps üzerinde veri işleme hızı sunuyor. Bu, bellek performansında sektörde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. SK hynix AI altyapısından sorumlu başkanı Justin Kim, "Dünyanın ilk HBM4 seri üretim sisteminin kurulduğunu duyuruyoruz. AI altyapısının sınırlarını aşan sembolik bir dönüm noktası olacak" dedi. Kim, HBM4'ün teknolojik zorlukların üstesinden gelmede temel ürün olacağını ve şirketin AI dönemi için gerekli yüksek kaliteli ve çeşitli bellek ürünlerini hızlıca sağlayarak tam yığın AI bellek sağlayıcısına dönüşeceğini ekledi.
