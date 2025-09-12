Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SK hynix, yeni nesil HBM4 belleklerde seri üretime başladı

    SK hynix, yapay zeka için geliştirdiği HBM4 belleklerin geliştirme sürecini tamamladı ve artık seri üretime başladı. Yeni bellek, 10Gbps hız ve %40 daha yüksek enerji verimliliği sunuyor.

    SK hynix, yeni nesil HBM4 belleklerde seri üretime başladı Tam Boyutta Gör
    Güney Kore merkezli yarı iletken devi SK hynix, ultra yüksek performanslı yapay zeka uygulamaları için geliştirdiği yeni nesil HBM4 belleklerinin geliştirme sürecini tamamladığını ve artık seri üretime hazır olduğunu duyurdu.

    HBM4 bellekleri, özellikle yapay zekâ talebindeki hızlı artış ve veri işleme gereksinimlerindeki yükseliş dikkate alınarak tasarlandı. Daha yüksek bant genişliği ve daha verimli güç kullanımı sunan HBM4, veri merkezi operasyonlarının artan enerji tüketimiyle başa çıkmak için kritik bir çözüm olarak öne çıkıyor.

    Verimlilikte yüzde 40’lık artış var

    SK hynix, yeni nesil HBM4 belleklerde seri üretime başladı Tam Boyutta Gör
    Yeni bellek, önceki nesline göre I/O terminalleri iki katına çıkarılmış (2.048 adet) ve böylece bant genişliği iki kat artırılmış durumda. Güç verimliliği ise yüzde 40’tan fazla iyileştirilmiş. SK hynix’in hesaplamalarına göre, HBM4’ün uygulanmasıyla yapay zekâ hizmet performansı yüzde 69’a kadar artırılabilir, veri darboğazı sorunları çözülebilir ve veri merkezi enerji maliyetleri önemli ölçüde düşürülebilir.

    Buna ek olarak, HBM4 üretiminde piyasada güvenilirliği kanıtlanmış Advanced MR-MUF süreci ve 1bnm, yani beşinci nesil 10 nanometre teknolojisi kullanılarak seri üretimdeki riskler minimize edildi.

    HBM4 ayrıca, JEDEC standart işletim hızı olan 8Gbps’i aşarak 10Gbps üzerinde veri işleme hızı sunuyor. Bu, bellek performansında sektörde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. SK hynix AI altyapısından sorumlu başkanı Justin Kim, “Dünyanın ilk HBM4 seri üretim sisteminin kurulduğunu duyuruyoruz. AI altyapısının sınırlarını aşan sembolik bir dönüm noktası olacak” dedi. Kim, HBM4’ün teknolojik zorlukların üstesinden gelmede temel ürün olacağını ve şirketin AI dönemi için gerekli yüksek kaliteli ve çeşitli bellek ürünlerini hızlıca sağlayarak tam yığın AI bellek sağlayıcısına dönüşeceğini ekledi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motor yağ basıncı az durun ve motoru kapatın en iyi araba hoparlör markaları koşullu arama yönlendirme aktif ne demek kirschner teli çıkarılırken acır mı hd sigara neden yok

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum