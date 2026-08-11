Skechers’tan çocuklar için AirTag yuvalı ayakkabı: Skechers'ım nerede?

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Tam Boyutta Gör Çocukların kalabalık ortamlarda gözden kaybolması ebeveynlerin en büyük endişelerden biri. Skechers, bu soruna teknolojiyle çözüm sunmak amacıyla içine AirTag yerleştirilebilen yeni ayakkabı modeli geliştirdi. “Skechers’ım Nerede?” adı verilen seri, ayakkabının içine yerleştirilebilen Apple AirTag sayesinde çocukların konumunun takip edilmesine imkan tanıyor.

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Park, alışveriş merkezi, okul gezisi, seyahat veya kalabalık etkinlikler gibi çocukların hareketliliğinin arttığı ortamlarda birkaç saniyelik dalgınlık bile ebeveynler için endişe verici olabiliyor. Küçük yaştaki çocukların akıllı saat ve telefon gibi teknolojik cihazlar kullanması sağlıklı olmuyor. Skechers, çocuğunun konumunu çocuğuna teknolojik bir cihaz vermeden takip etmek isteyen ebeveynler için konum takip cihazlarını ayakkabıya entegre ediyor. Ebeveynler, akıllı telefonları üzerinden çocuklarının konumunu görebiliyor.

"Sheckers'ım Nerede?" ayakkabı modellerinde dahili bir AirTag teknolojisi yer almıyor. Skechers, ayakkabı tabanlığının alt bölümünde AirTag için özel bir yuva tasarladı. Apple AirTag'i ayrıca satın alarak bu yuvaya yerleştirebilirsiniz. Ayrıca AirTag ile aynı ölçülere sahip farklı markaların takip cihazlarını da kullanabilirsiniz.

Skechers'tan yapılan açıklamada, AirTag için ayrılan özel bölümün ayakkabının görünümünü ve çocukların hareket özgürlüğünü koruyacak şekilde özenle tasarlandığı belirtilyior. Tabanlığın alt bölümünde özel bir yuvaya yerleştiriliyor ve bu yuva plastik kapakla kapatılıyor.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Bu ayakkabı serisi sayesinde çocuklar gün boyu rahatça hareket ederken ailelerin de kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı oluyor. AirTag teknolojisi standart GPS teknolojilerine ek olarak Apple'ın "Bul" ağını ve Bluetooth teknolojisini kullanıyor. AirTag takip cihazlarının şarj edilmesi gerekmiyor ve internet bağlantısına ihtiyaç duymuyor. Bu sayede AirTag'i Skechers'ın içine yerleştirdikten sonra bir yıldan uzun süre bir işlem yapmaya ihtiyaç duymadan takibe devam edebilirsiniz.

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