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    Skoda’da radikal karar: Superb ve Octavia için tek model masada

    Volkswagen Grubu'nun ürün gamını %50 daraltma planı Skoda'ya yansıyor. Düşen sedan ve station wagon talebi nedeniyle Superb ve Octavia tek modelde birleşebilir.

    Skoda’da radikal karar: Superb ve Octavia için tek model masada Tam Boyutta Gör
    Skoda CEO'su Klaus Zellmer'in açıklamalarına göre markanın amiral gemisi Superb, düşen sedan ve station wagon talebi ile Volkswagen Grubu'nun devasa model küçültme operasyonunun kurbanı olmaya hazırlanıyor.

    30 yıldır markanın çekirdek modeli olan Octavia ve 2001'den bu yana üretilen dördüncü nesil Superb, otomotiv dünyasındaki köklü değişimden payını alacak. VW Grubu, 2035 yılına kadar ölçek ekonomisini artırmak ve kalan modellerin satış hacmini yükseltmek amacıyla tüm markalarındaki toplam model sayısını %50 oranında azaltmayı hedefliyor.

    İki model yerine tek bir "köprü" model

    Skoda’da radikal karar: Superb ve Octavia için tek model masada Tam Boyutta Gör
    Skoda, elektrikli geleceğe geçiş sürecini öngören Vision O konseptini geçtiğimiz dönemde sergilemişti. Yeni nesil elektrikli Octavia'ya ön bakış sunan bu konsept, boyut olarak mevcut Octavia ile daha büyük olan Superb'in tam ortasında yer alıyor.

    Zellmer, Superb ve Octavia'nın geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada şu kritik ifadeleri kullandı: "Superb ile gurur duyuyoruz, Octavia’yı da çok seviyoruz. Ancak ileriye dönük büyük soru şu: Sedan ve station wagon pazar payları artık yükseliş trendinde değil. Yeni nesil SSP platformumuz, Superb boyutlarına kadar uzayabilecek esnekliğe sahip. Şu anda pazarda her iki segmenti de akıllıca kapsayacak tek bir modelle mi yola devam edeceğimizi yoksa her ikisini de tutup tutmayacağımızı değerlendiriyoruz."

    Elektrikli dönüşüm ve menzil artırıcı seçeneği

    Skoda’da radikal karar: Superb ve Octavia için tek model masada Tam Boyutta Gör
    Volkswagen Grubu'nun gelecekteki SSP platformu üzerine inşa edilecek yeni nesil model ailesinde tamamen elektrikli seçenekler öne çıksa da Skoda, elektrikli araç benimsenme hızının yavaşlamasını dikkate alarak menzil artırıcılı (EREV) elektrikli araç sistemlerini de masada tutuyor.

    Zellmer, her ne kadar 2035 yılına kadar hedeflenen tam elektrikli dönüşümün en nihai nokta olduğunu vurgulasa da içten yanmalı modellerin ömrünün uzatılabileceğinin mesajını verdi.

    Yeni strateji doğrultusunda Volkswagen Grubu, her markanın kendi içinde odaklanacağı segmentleri ayrıştırıyor. Markaların birbirinin ayağına basmasını engellemek adına alınan bazı kararlar şöyle:

    • Şehir içi elektrikli: Giriş seviyesi elektrikli şehir otomobilini (Every1 konsepti) sadece Volkswagen markası geliştirecek. Skoda tarafında ise elektrikli Fabia alternatifleri değerlendiriliyor.
    • 7 kişilik dev SUV: Skoda kısa süre önce amiral gemisi olarak tanıttığı 7 kişilik elektrikli SUV modeli Peaq ile gruptaki ana akım 7 kişilik dev SUV boşluğunu tek başına dolduruyor.

    Zellmer, "Marka bazında bakıldığında bu kararlar şaşırtıcı görünebilir ancak grubun toplam potansiyeli bir araya getirildiğinde son derece mantıklı" diyerek tasarruf ve model azaltma hamlelerinin Skoda'nın rekabetçiliğini koruyacağını belirtti.

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    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

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