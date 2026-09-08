Skoda’da radikal karar: Superb ve Octavia için tek model masada

30 yıldır markanın çekirdek modeli olan Octavia ve 2001'den bu yana üretilen dördüncü nesil Superb, otomotiv dünyasındaki köklü değişimden payını alacak. VW Grubu, 2035 yılına kadar ölçek ekonomisini artırmak ve kalan modellerin satış hacmini yükseltmek amacıyla tüm markalarındaki toplam model sayısını %50 oranında azaltmayı hedefliyor.
İki model yerine tek bir "köprü" model
Zellmer, Superb ve Octavia'nın geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada şu kritik ifadeleri kullandı: "Superb ile gurur duyuyoruz, Octavia’yı da çok seviyoruz. Ancak ileriye dönük büyük soru şu: Sedan ve station wagon pazar payları artık yükseliş trendinde değil. Yeni nesil SSP platformumuz, Superb boyutlarına kadar uzayabilecek esnekliğe sahip. Şu anda pazarda her iki segmenti de akıllıca kapsayacak tek bir modelle mi yola devam edeceğimizi yoksa her ikisini de tutup tutmayacağımızı değerlendiriyoruz."
Elektrikli dönüşüm ve menzil artırıcı seçeneği
Zellmer, her ne kadar 2035 yılına kadar hedeflenen tam elektrikli dönüşümün en nihai nokta olduğunu vurgulasa da içten yanmalı modellerin ömrünün uzatılabileceğinin mesajını verdi.
Yeni strateji doğrultusunda Volkswagen Grubu, her markanın kendi içinde odaklanacağı segmentleri ayrıştırıyor. Markaların birbirinin ayağına basmasını engellemek adına alınan bazı kararlar şöyle:
- Şehir içi elektrikli: Giriş seviyesi elektrikli şehir otomobilini (Every1 konsepti) sadece Volkswagen markası geliştirecek. Skoda tarafında ise elektrikli Fabia alternatifleri değerlendiriliyor.
- 7 kişilik dev SUV: Skoda kısa süre önce amiral gemisi olarak tanıttığı 7 kişilik elektrikli SUV modeli Peaq ile gruptaki ana akım 7 kişilik dev SUV boşluğunu tek başına dolduruyor.
Zellmer, "Marka bazında bakıldığında bu kararlar şaşırtıcı görünebilir ancak grubun toplam potansiyeli bir araya getirildiğinde son derece mantıklı" diyerek tasarruf ve model azaltma hamlelerinin Skoda'nın rekabetçiliğini koruyacağını belirtti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: