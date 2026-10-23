Skoda'dan 3D yazıcılarla üretilebilen yeni aksesuarlar
Skoda, Printly Clever adı verilen yeni uygulamasıyla 3D yazıcılarla üretilebilen otomobil aksesuarlarını kullanıcıların erişimine açtı.
Printables.com üzerinden ücretsiz olarak sunulan tasarımlar sayesinde Skoda kullanıcıları, ihtiyaçlarına uygun aksesuarları indirerek kendi 3D yazıcılarıyla üretebiliyor.
Günlük kullanımı kolaylaştıran pratik çözümler
Geleneksel üretim yöntemlerinin gerektirdiği kalıp hazırlığı, uzun üretim süreçleri ve stok ihtiyacını ortadan kaldıran bu yöntem, yeni aksesuar tasarımlarının daha hızlı geliştirilerek kullanıcılara sunulmasına olanak tanıyor.
Güncel ve geçmiş Skoda modelleriyle uyumlu
Kullanıcı talepleri doğrultusunda genişletilmeye devam edecek koleksiyondaki tüm aksesuarların tasarım dosyalarına printables.com/@Skoda adresinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.