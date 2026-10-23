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    Skoda'dan 3D yazıcılarla üretilebilen yeni aksesuarlar

    Skoda, Printly Clever adı verilen yeni uygulamasıyla 3D yazıcılarla üretilebilen otomobil aksesuarlarını kullanıcıların erişimine açtı.                          

    Skoda'dan 3D yazıcılarla üretilebilen yeni aksesuarlar Tam Boyutta Gör
    Skoda, otomobillerin günlük kullanımını kolaylaştıran Simply Clever, yani akılcı çözümler yaklaşımını yeni teknolojilerle geliştirmeye devam ediyor. Marka, Printly Clever adı verilen yeni uygulamasıyla 3D yazıcılarla üretilebilen otomobil aksesuarlarını kullanıcıların erişimine açtı.

    Printables.com üzerinden ücretsiz olarak sunulan tasarımlar sayesinde Skoda kullanıcıları, ihtiyaçlarına uygun aksesuarları indirerek kendi 3D yazıcılarıyla üretebiliyor.

    Günlük kullanımı kolaylaştıran pratik çözümler

    Skoda'dan 3D yazıcılarla üretilebilen yeni aksesuarlar Tam Boyutta Gör
    Koleksiyonda bardak tutucular, bozuk para kutuları, saklama bölmeleri, kablo düzenleyiciler, telefon tutucular ve çeşitli askılar bulunuyor. Birden fazla Skoda modeliyle uyumlu olacak şekilde geliştirilen aksesuarların önemli bir bölümü, aracın mevcut saklama alanlarından yararlanıyor. Böylece otomobil üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan ilave kullanım alanları oluşturulabiliyor.

    Geleneksel üretim yöntemlerinin gerektirdiği kalıp hazırlığı, uzun üretim süreçleri ve stok ihtiyacını ortadan kaldıran bu yöntem, yeni aksesuar tasarımlarının daha hızlı geliştirilerek kullanıcılara sunulmasına olanak tanıyor.

    Güncel ve geçmiş Skoda modelleriyle uyumlu

    Skoda'dan 3D yazıcılarla üretilebilen yeni aksesuarlar Tam Boyutta Gör
    Skoda’nın Printly Clever girişimi yalnızca yeni modellerle sınırlı kalmıyor. Marka, üretimi sona ermiş birçok model için de 3D yazıcıyla üretilebilen aksesuarlar sunarak farklı nesillerden Skoda kullanıcılarının bu uygulamadan yararlanmasını sağlıyor.

    Kullanıcı talepleri doğrultusunda genişletilmeye devam edecek koleksiyondaki tüm aksesuarların tasarım dosyalarına printables.com/@Skoda adresinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.

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