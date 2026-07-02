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    7 bin euroluk Skoda Kylaq, Avrupa pazarına gelebilir

    Avrupa’da ucuz otomobil dönemi kapanırken Skoda ters köşe bir hamleye hazırlanıyor. Elektrikli planlarını erteleyen marka, Hindistan pazarındaki ucuz modeli Kylaq’ı Avrupa’ya getirebilir.

    Skoda'dan radikal karar: 6 bin euroluk Kylaq Avrupa'ya gelebilir Tam Boyutta Gör
    Avrupa genelinde A segmenti minik şehir otomobilleri birer birer üretimden kalkarken, Skoda ucuz araç arayan tüketiciler için ezber bozan bir formül üzerinde çalışıyor. Elektrikli model planlarını önümüzdeki on yıla erteleyen Çek üretici, Hindistan’daki ucuz crossover modeli Kylaq’ı Avrupa standartlarına yükseltip ithal etmeyi planlıyor.

    Skoda, başlangıçta kardeş şirket Volkswagen’in önümüzdeki yıl yollara çıkacak "ID Every1" (Up modelinin elektrikli alternatifi) konsept projesinin geliştirme sürecinde yer alıyordu. Ancak Çek marka, pazar dinamiklerini gerekçe göstererek bu projeden çekildi. CEO Klaus Zellmer, giriş seviyesi tamamen elektrikli yeni bir Skoda modelinin 2030'a kadar sunulmayacağını net bir şekilde vurguladı.

    Çözüm Hindistan’dan: 7 bin euroluk Kylaq formülü

    Elektrikli şehir otomobili planlarını rafa kaldıran Skoda, Fabia’nın altında konumlanacak ucuz bir içten yanmalı model potansiyelini değerlendiriyor. Bu noktada en güçlü aday, Hindistan pazarında yaklaşık 7 bin euro karşılığında satılan ve Fabia’dan daha kısa olan Kylaq crossover modeli.

    Skoda Kylaq, Fabia'nın da kullandığı MQB A0 platformunun Hindistan pazarına uyarlanmış MQB A0 IN versiyonunu kullanıyor. Dolayısıyla güvenlik ve emisyon normlarına yönelik standartları daha düşük. Zellmer, bu aracın Avrupa standartlarına yükseltilerek ithal edilmesi fikrine sıcak bakıyor:

    "Tasarımına, teknolojisine ve işçilik kalitesine baktığımızda Avrupa standartlarına yükseltip yükseltemeyeceğimizi henüz tam bilmiyoruz ancak bu kesinlikle inceleyebileceğimiz bir konu. Fabia'da fiyatı 20.000 euronun altına düşürmek için her şeyi zorlasanız bile, Hindistan'daki bir Kylaq'ın fiyatıyla arasında devasa bir uçurum kalıyor. Burada üzerinde çalışmaya ve mantıklı olup olmadığını görmeye değer ciddi bir ticari gerekçe var."

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    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

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    eski_nesil 4 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 4 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 6 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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