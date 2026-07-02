7 bin euroluk Skoda Kylaq, Avrupa pazarına gelebilir

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Avrupa genelinde A segmenti minik şehir otomobilleri birer birer üretimden kalkarken, Skoda ucuz araç arayan tüketiciler için ezber bozan bir formül üzerinde çalışıyor. Elektrikli model planlarını önümüzdeki on yıla erteleyen Çek üretici, Hindistan’daki ucuz crossover modeli Kylaq’ı Avrupa standartlarına yükseltip ithal etmeyi planlıyor.

Skoda, başlangıçta kardeş şirket Volkswagen’in önümüzdeki yıl yollara çıkacak "ID Every1" (Up modelinin elektrikli alternatifi) konsept projesinin geliştirme sürecinde yer alıyordu. Ancak Çek marka, pazar dinamiklerini gerekçe göstererek bu projeden çekildi. CEO Klaus Zellmer, giriş seviyesi tamamen elektrikli yeni bir Skoda modelinin 2030'a kadar sunulmayacağını net bir şekilde vurguladı.

Çözüm Hindistan’dan: 7 bin euroluk Kylaq formülü

Elektrikli şehir otomobili planlarını rafa kaldıran Skoda, Fabia’nın altında konumlanacak ucuz bir içten yanmalı model potansiyelini değerlendiriyor. Bu noktada en güçlü aday, Hindistan pazarında yaklaşık 7 bin euro karşılığında satılan ve Fabia’dan daha kısa olan Kylaq crossover modeli.

Avrupa Tesla'yı ipten aldı! Araç teslimatlarında olumlu beklenti 1 gün önce eklendi

Skoda Kylaq, Fabia'nın da kullandığı MQB A0 platformunun Hindistan pazarına uyarlanmış MQB A0 IN versiyonunu kullanıyor. Dolayısıyla güvenlik ve emisyon normlarına yönelik standartları daha düşük. Zellmer, bu aracın Avrupa standartlarına yükseltilerek ithal edilmesi fikrine sıcak bakıyor:

"Tasarımına, teknolojisine ve işçilik kalitesine baktığımızda Avrupa standartlarına yükseltip yükseltemeyeceğimizi henüz tam bilmiyoruz ancak bu kesinlikle inceleyebileceğimiz bir konu. Fabia'da fiyatı 20.000 euronun altına düşürmek için her şeyi zorlasanız bile, Hindistan'daki bir Kylaq'ın fiyatıyla arasında devasa bir uçurum kalıyor. Burada üzerinde çalışmaya ve mantıklı olup olmadığını görmeye değer ciddi bir ticari gerekçe var."

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Skoda'dan radikal karar: 6 bin euroluk Kylaq Avrupa'ya gelebilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: