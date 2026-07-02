7 bin euroluk Skoda Kylaq, Avrupa pazarına gelebilir

Skoda, başlangıçta kardeş şirket Volkswagen’in önümüzdeki yıl yollara çıkacak "ID Every1" (Up modelinin elektrikli alternatifi) konsept projesinin geliştirme sürecinde yer alıyordu. Ancak Çek marka, pazar dinamiklerini gerekçe göstererek bu projeden çekildi. CEO Klaus Zellmer, giriş seviyesi tamamen elektrikli yeni bir Skoda modelinin 2030'a kadar sunulmayacağını net bir şekilde vurguladı.
Çözüm Hindistan’dan: 7 bin euroluk Kylaq formülü
Elektrikli şehir otomobili planlarını rafa kaldıran Skoda, Fabia’nın altında konumlanacak ucuz bir içten yanmalı model potansiyelini değerlendiriyor. Bu noktada en güçlü aday, Hindistan pazarında yaklaşık 7 bin euro karşılığında satılan ve Fabia’dan daha kısa olan Kylaq crossover modeli.
Skoda Kylaq, Fabia'nın da kullandığı MQB A0 platformunun Hindistan pazarına uyarlanmış MQB A0 IN versiyonunu kullanıyor. Dolayısıyla güvenlik ve emisyon normlarına yönelik standartları daha düşük. Zellmer, bu aracın Avrupa standartlarına yükseltilerek ithal edilmesi fikrine sıcak bakıyor:
"Tasarımına, teknolojisine ve işçilik kalitesine baktığımızda Avrupa standartlarına yükseltip yükseltemeyeceğimizi henüz tam bilmiyoruz ancak bu kesinlikle inceleyebileceğimiz bir konu. Fabia'da fiyatı 20.000 euronun altına düşürmek için her şeyi zorlasanız bile, Hindistan'daki bir Kylaq'ın fiyatıyla arasında devasa bir uçurum kalıyor. Burada üzerinde çalışmaya ve mantıklı olup olmadığını görmeye değer ciddi bir ticari gerekçe var."
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Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş