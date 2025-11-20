Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Skoda Elroq, Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız aldı

    Skoda Elroq, Euro NCAP'ten 5 yıldızı aldı. Enyaq ve Octavia modelleri de geçen yıl kazandıkları 5 yıldızı korudu. Böylelikle Skoda, 2008’den bu yana tüm yeni modellerinde 5 yıldız elde etmiş oldu.

    Skoda Elroq, Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız aldı Tam Boyutta Gör
    Skoda Elroq, Avrupa’nın çarpışma güvenliği referansı Euro NCAP testlerinden 5 yıldızı aldı. Ayrıca, Enyaq ve Octavia modelleri de yapılan testler sonucunda geçen yıl kazandıkları 5 yıldızlı güvenlik skorlarını korumayı başardı.

    Skoda Elroq, Yetişkin Yolcu Korumasında yüzde 90’lık bir skor elde ederek 5 yıldız için gereken seviyenin üzerinde performans sergiledi. Değerlendirme; önden ve yandan çarpışma testleri, arkadan çarpma durumunda whiplash koruması ve kazadan sonra devreye giren çoklu çarpışma freni gibi güvenlik sistemlerini kapsıyor.

    Çocuk Yolcu Koruması kategorisinde ise Elroq yüzde 87’lik skor elde etti. Hem önden hem yandan çarpışma testlerinde çocuk mankenlerde ölçülen yükler son derece düşük seviyede gerçekleşti. Model, bu kategoride tamamen “yeşil” sonuçlar aldı. Farklı çocuk koltuklarıyla uyumluluk ve kolay kurulum ise maksimum puanla değerlendirildi.

    Elroq, yayalar, bisikletliler ve motosikletlileri kapsayan kategoride de yüzde 77 skor elde etti. Araç, gündüz ve gece şartlarında yapılan çok sayıda senaryoda, gelişmiş sensör teknolojileri sayesinde çarpışmaları önlemeye odaklanıyor. Yeni nesil kapı açma uyarı sistemi, Türkiye’de özellikle şehir içi kullanımda sık görülen bisikletli kazalarının önüne geçmeye yardımcı oluyor.

    Elroq, Güvenlik Asistanı kategorisinde yüzde 78 skorla değerlendirildi. Acil frenleme destekleri, adaptif sistemler ve şerit takip teknolojileriyle dikkat çeken Elroq, şerit takip yardımcısında maksimum puan aldı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ankara gardan anıtkabire nasıl gidilir sülpir kullananların yorumları çekirdek kabuğu boğazımda kaldı tarihi geçmiş yumurta yenir mi kader mahkumu ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 15T
    Xiaomi 15T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CYBORG 15
    MSI CYBORG 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum