Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Skoda Elroq, Avrupa’nın çarpışma güvenliği referansı Euro NCAP testlerinden 5 yıldızı aldı. Ayrıca, Enyaq ve Octavia modelleri de yapılan testler sonucunda geçen yıl kazandıkları 5 yıldızlı güvenlik skorlarını korumayı başardı.

Skoda Elroq, Yetişkin Yolcu Korumasında yüzde 90’lık bir skor elde ederek 5 yıldız için gereken seviyenin üzerinde performans sergiledi. Değerlendirme; önden ve yandan çarpışma testleri, arkadan çarpma durumunda whiplash koruması ve kazadan sonra devreye giren çoklu çarpışma freni gibi güvenlik sistemlerini kapsıyor.

Çocuk Yolcu Koruması kategorisinde ise Elroq yüzde 87’lik skor elde etti. Hem önden hem yandan çarpışma testlerinde çocuk mankenlerde ölçülen yükler son derece düşük seviyede gerçekleşti. Model, bu kategoride tamamen “yeşil” sonuçlar aldı. Farklı çocuk koltuklarıyla uyumluluk ve kolay kurulum ise maksimum puanla değerlendirildi.

Elektrikli Porsche Cayenne tanıtıldı: İşte özellikler ve fiyatı 16 sa. önce eklendi

Elroq, yayalar, bisikletliler ve motosikletlileri kapsayan kategoride de yüzde 77 skor elde etti. Araç, gündüz ve gece şartlarında yapılan çok sayıda senaryoda, gelişmiş sensör teknolojileri sayesinde çarpışmaları önlemeye odaklanıyor. Yeni nesil kapı açma uyarı sistemi, Türkiye’de özellikle şehir içi kullanımda sık görülen bisikletli kazalarının önüne geçmeye yardımcı oluyor.

Elroq, Güvenlik Asistanı kategorisinde yüzde 78 skorla değerlendirildi. Acil frenleme destekleri, adaptif sistemler ve şerit takip teknolojileriyle dikkat çeken Elroq, şerit takip yardımcısında maksimum puan aldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Skoda Elroq, Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız aldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: