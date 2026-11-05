Skoda Karoq Yeni Prestige donanımı satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri
Skoda Karoq'un Yeni Prestige donanımı Türkiye'de satışa sunuldu. Karoq Yeni Prestige fiyatı ne kadar? Karoq Yeni Prestige neler sunuyor? İşte detaylar:
Yapay Zeka Özeti:
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Skoda, popüler SUV modeli Karoq’un Yeni Prestige paketini Türkiye’de lansmana özel 2.999.900 TL fiyatla satışa sundu.
Yeni donanım; hafızalı koltuklar, üç bölgeli klima, 360 derece kamera ve otomatik park asistanı gibi öne çıkan özellikler barındırıyor. Araçta ayrıca 10 hoparlörlü CANTON ses sistemi ile 150 beygir güç üreten 1.5 TSI motor yer alıyor.
Zenginleşen model, konforu ve pratik kullanımı bir arada sunmayı hedefliyor.
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Seslendirme ve özetler
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Skoda Karoq Premium: 3.250.000 TL
Skoda Karoq Yeni Prestige: 4.000.000 TL (Lansmana özel 2.999.900 TL)
Elektrikli bel destekleri daha ergonomik bir oturma deneyimi sunarken, hafıza fonksiyonlu yan aynalar da kişisel ayarlara uyum sağlayarak kullanım kolaylığını artırıyor. Yeni üç bölgeli klima sistemi ise sürücü, ön yolcu ve arka koltuk yolcularının sıcaklık değerlerini birbirinden bağımsız olarak ayarlamasını sağlayarak herkesin kendi konfor alanını oluşturmasına imkan tanıyor.
Park manevralarında yeni teknolojiler
150 PS gücünde verimli motor ve geniş yaşam alanı
Kompakt SUV sınıfında geniş yaşam alanıyla dikkat çeken Karoq, 521 litrelik bagaj hacmiyle farklı kullanım ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Arka koltuklar katlandığında 1.630 litreye ulaşan bagaj hacmi, modelin pratik kullanım özelliklerini destekliyor.
Karoq yeni Prestige, mevcut Prestige donanımındaki Full LED Matrix ön farlar, 10.25 inç dijital gösterge paneli, elektrikli açılabilir cam tavan ve elektrikli bagaj kapağı gibi özellikleri de yeni teknolojilerle bir araya getiriyor. Böylece Karoq, tasarım, teknoloji ve konfor özelliklerini daha kapsamlı bir donanım paketiyle sunuyor.