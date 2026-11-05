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    Skoda Karoq Yeni Prestige donanımı satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    Skoda Karoq'un Yeni Prestige donanımı Türkiye'de satışa sunuldu. Karoq Yeni Prestige fiyatı ne kadar? Karoq Yeni Prestige neler sunuyor? İşte detaylar:           

    Skoda Karoq Yeni Prestige donanımı satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Skoda, SUV segmentindeki temsilcisi Karoq’un donanım seçeneklerini müşteri beklentileri doğrultusunda zenginleştiriyor. Karoq, kullanıcıların talep ettiği konfor ve teknoloji özelliklerini Yeni Prestige donanım seviyesinde bir araya getiriyor. Yeni Skoda Karoq Yeni Prestige lansmana özel 2.999.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
    • Skoda Karoq Premium: 3.250.000 TL
    • Skoda Karoq Yeni Prestige: 4.000.000 TL (Lansmana özel 2.999.900 TL)
    • Skoda Karoq Sportline: 4.000.000 TL (Kampanya 3.089.400 TL)

    Skoda Karoq Yeni Prestige neler sunuyor❓

    Skoda Karoq Yeni Prestige donanımı satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Skoda Karoq’un Yeni Prestige donanımı, kullanıcıların konfor beklentilerine yanıt veren birçok yeni özelliği beraberinde getiriyor. Özellikle uzun yolculuklarda ve günlük kullanımda fark yaratan hafıza fonksiyonlu elektrikli ön koltuklar, sürücü ve ön yolcunun kişiselleştirilmiş oturma pozisyonlarını kaydetmesine olanak tanıyor.

    Elektrikli bel destekleri daha ergonomik bir oturma deneyimi sunarken, hafıza fonksiyonlu yan aynalar da kişisel ayarlara uyum sağlayarak kullanım kolaylığını artırıyor. Yeni üç bölgeli klima sistemi ise sürücü, ön yolcu ve arka koltuk yolcularının sıcaklık değerlerini birbirinden bağımsız olarak ayarlamasını sağlayarak herkesin kendi konfor alanını oluşturmasına imkan tanıyor.

    Park manevralarında yeni teknolojiler

    Skoda Karoq Yeni Prestige donanımı satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Karoq’un Yeni Prestige versiyonu, şehir içi kullanımda sürücülerin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan park manevralarını da kolaylaştırıyor. Donanıma eklenen otomatik park asistanı, aracın kendi kendine park etmesine olanak tanıyarak özellikle dar alanlarda sürücünün işini kolaylaştırıyor. Yeni 360 derece çevre görüş sistemi ise aracın etrafındaki alanın farklı açılardan görüntülenmesini sağlayarak park ve düşük hızlı manevralarda çevrenin daha kapsamlı biçimde görülmesine yardımcı oluyor.
    Skoda Karoq Yeni Prestige donanımı satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Yeni Prestige donanımının dikkat çeken yeniliklerinden biri de CANTON ses sistemi. Skoda’nın büyük SUV modeli Kodiaq’da da sunulan ve kullanıcılar tarafından beğeniyle karşılanan CANTON ses sistemi, artık Karoq’un yeni donanım seviyesinde de yer alıyor. 10 hoparlöre ve maksimum 550 Watt güce sahip sistem, müzik dinleme deneyimini zenginleştirerek hem günlük şehir içi yolculuklarda hem de uzun seyahatlerde araç içindeki konforu tamamlıyor.

    150 PS gücünde verimli motor ve geniş yaşam alanı

    Skoda Karoq Yeni Prestige donanımı satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Skoda Karoq, Yeni Prestige donanımında da 1.5 litrelik TSI benzinli motoruyla sunuluyor. 150 PS güç ve 250 Nm tork üreten motor, 7 ileri DSG otomatik şanzımanla eşleştiriliyor. Karoq, bu kombinasyonla günlük kullanımda ve uzun yolculuklarda performans ile sürüş konforunu bir arada sunuyor.

    Kompakt SUV sınıfında geniş yaşam alanıyla dikkat çeken Karoq, 521 litrelik bagaj hacmiyle farklı kullanım ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Arka koltuklar katlandığında 1.630 litreye ulaşan bagaj hacmi, modelin pratik kullanım özelliklerini destekliyor. 

    Karoq yeni Prestige, mevcut Prestige donanımındaki Full LED Matrix ön farlar, 10.25 inç dijital gösterge paneli, elektrikli açılabilir cam tavan ve elektrikli bagaj kapağı gibi özellikleri de yeni teknolojilerle bir araya getiriyor. Böylece Karoq, tasarım, teknoloji ve konfor özelliklerini daha kapsamlı bir donanım paketiyle sunuyor.

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