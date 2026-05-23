    Skoda'nın ultra ucuz SUV modeli Avrupa yolunda: Hindistan fiyatı 7.900 dolar

    Skoda CEO'su Klaus Zellmer, Kylaq'ın Avrupa standartlarına uygun hale getirilerek ithal edilme olasılığını değerlendirtiklerini açıkladı. Kompakt SUV modelinin Hindistan fiyatı 7.900 dolar.

    Skoda, Hindistan pazarı için geliştirdiği Kylaq isimli küçük SUV modelini Avrupa pazarına getirmeyi ciddi şekilde değerlendiriyor. Şirketin amacı tüketicilere daha bütçe dostu bir seçenek sunmak. Markanın CEO'su Klaus Zellmer, bu uygun fiyatlı modelin Avrupa standartlarına uygun hale getirilerek ithal edilme olasılığını gözden geçirdiklerini belirtti.

    Hindistan'da geliştirilen ve üretilen Kylaq, kompakt boyutlarıyla dikkat çekiyor. MQB-A0-IN platformu üzerine inşa edilen araç 4 metrenin (3.995 mm) altında uzunluğa sahip. Ancak 446 litre gibi boyutlarına göre oldukça geniş sayılabilecek bir bagaj hacmi sunuyor. Gelelim motor detaylarına.

    Kamiq modelinin altını dolduracak

    Skoda Kylaq'ın kalbinde 114 beygir güç ve 178 Nm tork üreten 1.0 litrelik TSI turbo benzinli motor bulunuyor. Araç 6 ileri manuel veya 6 ileri otomatik şanzıman seçenekleriyle tercih edilebilmekte. Kompakt SUV Avrupa'da piyasaya sürülmesi halinde, markanın Kamiq modelinin altındaki boşluğu dolduracak.

    Kylaq şu anda Hindistan'da 759.000 rupi (yaklaşık 7.930 dolar) başlangıç fiyatıyla satılıyor. Avrupa'ya ithal edilmesi durumunda yasal düzenlemeler ve lojistik maliyetleri nedeniyle fiyatının bir miktar yükselmesi beklense de modelin hala oldukça "erişilebilir" kalacağı öngörülüyor. Bu hamle gerçekleşirse Kylaq bölgede Dacia Sandero (ve Stepway), Fiat Grande Panda ve Citroen C3 gibi uygun fiyatlı modellere doğrudan rakip olacak.
    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 5 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

