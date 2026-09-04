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    Skoda'nın dev SUV modeli Peaq'ten rekor: Tek şarjla 936 km

    Skoda'nın yeni elektrikli SUV modeli Peaq, Çekya'dan Hollanda'ya gerçekleştirdiği yolculukta tek şarjla 936 kilometre yol kat ederek önemli bir verimlilik rekoruna imza attı. Araç resmi menzilini aştı

    Skoda'nın dev SUV modeli Peaq'ten rekor: Tek şarjla 936 km Tam Boyutta Gör
    Skoda'nın yeni elektrikli amiral gemisi SUV modeli Peaq, elektrikli araç dünyasında ezberleri bozan bir verimlilik rekoruna imza attı. Standart üretim bir Skoda Peaq, tek şarjla tam 936 kilometre yol kat ederek 7 koltuklu elektrikli SUV kategorisinde menzil rekoru kırdı.

    Skoda'nın dev SUV modeli Peaq'ten rekor: Tek şarjla 936 km Tam Boyutta Gör

    Peaq'ın geliştirme ekibinde görev alan iki Skoda çalışanının direksiyon başına geçtiği araç, Çekya'daki Mlada Boleslav'dan başlayıp Almanya üzerinden Hollanda kıyılarına uzanan yolculuğunu hiçbir ara şarj yapmadan tamamladı. Yolculuk boyunca uygulanan verimli sürüş teknikleri ve dikkatli rota planlaması sayesinde Peaq, 647 kilometrelik resmi WLTP menzilini 289 kilometre, yani yaklaşık yüzde 45 aşarak 936 kilometreye ulaşmayı başardı.

    İnanılmaz tüketim ve aerodinamik

    Arkadan itişli Peaq'ta 91 kWh kapasiteli batarya, 210 kW gücünde elektrik motoru, 19 inç jantlar ve düşük yuvarlanma direncine sahip standart üretim lastikler kullanıldı. Rekor denemesi öncesinde aracın şarj portu kapağı mühürlenirken, 936 kilometrelik yolculuk TÜV SÜD tarafından takip edilerek doğrulandı. Elde edilen sonuç ayrıca Çek Rekorlar Kitabı'na resmi rekor olarak kaydedildi.

    Skoda'nın dev SUV modeli Peaq'ten rekor: Tek şarjla 936 km Tam Boyutta Gör
    900 kilometreyi aşan bu zorlu yolculukta Peaq, 100 kilometrede yalnızca 9.2 kWh gibi oldukça düşük bir ortalama enerji tüketimi kaydetti. Bu yüksek verimliliğe katkı sağlayan önemli unsurlardan biri de aracın aerodinamik yapısı oldu. Büyük SUV, hava direncini azaltmaya yardımcı olan yalnızca 0.249 Cd'lik sürtünme katsayısıyla dikkat çekiyor.

    Skoda'nın dev SUV modeli Peaq'ten rekor: Tek şarjla 936 km Tam Boyutta Gör

    Sabit hız ve yumuşak sürüş

    Sürücüler bu inanılmaz menzile ulaşmanın en önemli şartlarından birinin sabit hız ve yumuşak sürüş olduğunu belirtiyor. Yolculuk boyunca sert hızlanmalardan, ani frenlerden ve mümkün olduğunca dur-kalktan kaçınılması, enerji tüketiminin düşük tutulmasında önemli rol oynadı.

    Skoda'nın dev SUV modeli Peaq'ten rekor: Tek şarjla 936 km Tam Boyutta Gör
    Aynı zamanda elektrikli araçların enerjiyi geri kazanmasını sağlayan rejeneratif frenleme ayarlarının da sürüş hızını gereksiz yere yavaşlatmayacak şekilde en ideal düzeyde tutulması başarıda büyük rol oynadı. Yolculuk boyunca havanın yağışsız olması da tüketimi olumlu etkiledi.

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    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

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