Skoda'nın dev SUV modeli Peaq'ten rekor: Tek şarjla 936 km

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Skoda'nın yeni elektrikli amiral gemisi SUV modeli Peaq, elektrikli araç dünyasında ezberleri bozan bir verimlilik rekoruna imza attı. Standart üretim bir Skoda Peaq, tek şarjla tam 936 kilometre yol kat ederek 7 koltuklu elektrikli SUV kategorisinde menzil rekoru kırdı.

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Peaq'ın geliştirme ekibinde görev alan iki Skoda çalışanının direksiyon başına geçtiği araç, Çekya'daki Mlada Boleslav'dan başlayıp Almanya üzerinden Hollanda kıyılarına uzanan yolculuğunu hiçbir ara şarj yapmadan tamamladı. Yolculuk boyunca uygulanan verimli sürüş teknikleri ve dikkatli rota planlaması sayesinde Peaq, 647 kilometrelik resmi WLTP menzilini 289 kilometre, yani yaklaşık yüzde 45 aşarak 936 kilometreye ulaşmayı başardı.

İnanılmaz tüketim ve aerodinamik

Arkadan itişli Peaq'ta 91 kWh kapasiteli batarya, 210 kW gücünde elektrik motoru, 19 inç jantlar ve düşük yuvarlanma direncine sahip standart üretim lastikler kullanıldı. Rekor denemesi öncesinde aracın şarj portu kapağı mühürlenirken, 936 kilometrelik yolculuk TÜV SÜD tarafından takip edilerek doğrulandı. Elde edilen sonuç ayrıca Çek Rekorlar Kitabı'na resmi rekor olarak kaydedildi.

Tam Boyutta Gör 900 kilometreyi aşan bu zorlu yolculukta Peaq, 100 kilometrede yalnızca 9.2 kWh gibi oldukça düşük bir ortalama enerji tüketimi kaydetti. Bu yüksek verimliliğe katkı sağlayan önemli unsurlardan biri de aracın aerodinamik yapısı oldu. Büyük SUV, hava direncini azaltmaya yardımcı olan yalnızca 0.249 Cd'lik sürtünme katsayısıyla dikkat çekiyor.

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Sabit hız ve yumuşak sürüş

Sürücüler bu inanılmaz menzile ulaşmanın en önemli şartlarından birinin sabit hız ve yumuşak sürüş olduğunu belirtiyor. Yolculuk boyunca sert hızlanmalardan, ani frenlerden ve mümkün olduğunca dur-kalktan kaçınılması, enerji tüketiminin düşük tutulmasında önemli rol oynadı.

Tam Boyutta Gör Aynı zamanda elektrikli araçların enerjiyi geri kazanmasını sağlayan rejeneratif frenleme ayarlarının da sürüş hızını gereksiz yere yavaşlatmayacak şekilde en ideal düzeyde tutulması başarıda büyük rol oynadı. Yolculuk boyunca havanın yağışsız olması da tüketimi olumlu etkiledi.

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Skoda'nın dev SUV modeli Peaq'ten rekor: Tek şarjla 936 km

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