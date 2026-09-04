Skoda'nın dev SUV modeli Peaq'ten rekor: Tek şarjla 936 km

Peaq'ın geliştirme ekibinde görev alan iki Skoda çalışanının direksiyon başına geçtiği araç, Çekya'daki Mlada Boleslav'dan başlayıp Almanya üzerinden Hollanda kıyılarına uzanan yolculuğunu hiçbir ara şarj yapmadan tamamladı. Yolculuk boyunca uygulanan verimli sürüş teknikleri ve dikkatli rota planlaması sayesinde Peaq, 647 kilometrelik resmi WLTP menzilini 289 kilometre, yani yaklaşık yüzde 45 aşarak 936 kilometreye ulaşmayı başardı.
İnanılmaz tüketim ve aerodinamik
Arkadan itişli Peaq'ta 91 kWh kapasiteli batarya, 210 kW gücünde elektrik motoru, 19 inç jantlar ve düşük yuvarlanma direncine sahip standart üretim lastikler kullanıldı. Rekor denemesi öncesinde aracın şarj portu kapağı mühürlenirken, 936 kilometrelik yolculuk TÜV SÜD tarafından takip edilerek doğrulandı. Elde edilen sonuç ayrıca Çek Rekorlar Kitabı'na resmi rekor olarak kaydedildi.
Sabit hız ve yumuşak sürüş
Sürücüler bu inanılmaz menzile ulaşmanın en önemli şartlarından birinin sabit hız ve yumuşak sürüş olduğunu belirtiyor. Yolculuk boyunca sert hızlanmalardan, ani frenlerden ve mümkün olduğunca dur-kalktan kaçınılması, enerji tüketiminin düşük tutulmasında önemli rol oynadı.
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