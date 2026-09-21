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    Skoda'nın efsane CEO'su Volvo'ya geçiyor

    Volvo, Skoda’ya rekor kârlar ve elektrikli dönüşüm yaşatan Klaus Zellmer’i yeni CEO’su olarak transfer etti. Volkswagen ve Porsche tecrübeli isim, en geç Ekim 2027’de göreve başlayacak.

    Skoda'nın efsane CEO'su Volvo'ya geçiyor Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce 2030'a kadar 13 yeni model stratejisini duyuran Volvo, Volkswagen Grubu bünyesinde 30 yıla yakın tecrübesi bulunan ve 2022’den bu yana Skoda’nın başında rekor büyümelere imza atan Klaus Zellmer’i yeni Başkan ve CEO olarak kadrosuna kattı.

    Kariyerinin büyük bölümünü Porsche’de geçiren ve Skoda’da elektrikli araç atılımına imza atan Alman yönetici, en geç 1 Ekim 2027 tarihine kadar Volvo’nun direksiyonuna geçecek.

    Volvo’da bu kritik transferin arkasında hareketli bir yönetim geçmişi yatıyor. Markayı Ford’dan alıp Geely çatısı altında devleştiren efsane lider Hakan Samuelsson, görevini otomotiv dışından gelen Jim Rowan’a devretmişti. Ancak Rowan döneminde yaşanan yazılım krizleri ve aksamaların ardından Rowan görevden alınmış, 75 yaşındaki Samuelsson Mart 2025'te geçici olarak markanın başına geri dönmüştü.

    Samuelsson'un koltuğunu Zellmer’e devretmesiyle birlikte Volvo’da "pürüzsüz bir geçiş" hedefleniyor.

    Skoda'nın efsane CEO'su Volvo'ya geçiyor Tam Boyutta Gör
    Volvo’nun çatı şirketi Geely’nin başkanı Eric Li, Zellmer’in hem lüks hem de yüksek hacimli kitle markalarındaki deneyiminin Volvo için kusursuz bir eşleşme olduğunu belirtti. Zellmer ise Volvo’yu seçme sebebini "Güvenlik konusunda mobilite sektöründe bu kadar güçlü ve kalıcı bir itibar inşa etmiş az marka var" sözleriyle açıkladı.

    13 yeni model ve yazılım çıkmazı

    Zellmer, Volvo’ya oldukça kritik bir virajda liderlik edecek. EX90, ES90 ve EX60 gibi tamamen elektrikli modellerin pazara sunulma sürecinde yaşanan yazılım sıkıntılarını atlatan marka, Yavaşlayan elektrikli araç satışları nedeniyle stratejilerini revize etmek zorunda kalmıştı. İsveçli üretici, Zellmer liderliğinde 2030 yılına kadar 13 yeni modeli pazara sunmayı hedefliyor.

    Kaynakça https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/skoda-boss-klaus-zellmer-named-new-ceo-volvo https://www.volvocars.com/intl/media/press-releases/48E93ADCB2CC7F6A/
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