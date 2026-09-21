Skoda'nın efsane CEO'su Volvo'ya geçiyor

Kariyerinin büyük bölümünü Porsche’de geçiren ve Skoda’da elektrikli araç atılımına imza atan Alman yönetici, en geç 1 Ekim 2027 tarihine kadar Volvo’nun direksiyonuna geçecek.
Volvo’da bu kritik transferin arkasında hareketli bir yönetim geçmişi yatıyor. Markayı Ford’dan alıp Geely çatısı altında devleştiren efsane lider Hakan Samuelsson, görevini otomotiv dışından gelen Jim Rowan’a devretmişti. Ancak Rowan döneminde yaşanan yazılım krizleri ve aksamaların ardından Rowan görevden alınmış, 75 yaşındaki Samuelsson Mart 2025'te geçici olarak markanın başına geri dönmüştü.
Samuelsson'un koltuğunu Zellmer’e devretmesiyle birlikte Volvo’da "pürüzsüz bir geçiş" hedefleniyor.
13 yeni model ve yazılım çıkmazı
Zellmer, Volvo’ya oldukça kritik bir virajda liderlik edecek. EX90, ES90 ve EX60 gibi tamamen elektrikli modellerin pazara sunulma sürecinde yaşanan yazılım sıkıntılarını atlatan marka, Yavaşlayan elektrikli araç satışları nedeniyle stratejilerini revize etmek zorunda kalmıştı. İsveçli üretici, Zellmer liderliğinde 2030 yılına kadar 13 yeni modeli pazara sunmayı hedefliyor.Kaynakça https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/skoda-boss-klaus-zellmer-named-new-ceo-volvo https://www.volvocars.com/intl/media/press-releases/48E93ADCB2CC7F6A/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: