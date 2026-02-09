Skoda'nın en ucuz elektrikli modeli Epiq'ten ilk detaylar: 430 km'ye kadar menzil

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Skoda, tamamen elektrikli yeni Epiq modeline ait ilk teknik detayları paylaştı. Markanın 2026’nın ilk yarısında resmen tanıtacağı kompakt elektrikli otomobil, üç farklı versiyon ile satışa sunulacak. Güç seçenekleri 85 kW ile 155 kW arasında değişiyor.

Skoda Epiq özellikleri: Motor, batarya ve menzil

Tam Boyutta Gör Yeni Skoda Epiq, önde konumlandırılmış APP290 elektrik motorunun iki farklı versiyonunu kullanıyor ve üç farklı güç seviyesi ile iki ayrı batarya seçeneği sunuyor. Epiq 35, 85 kW güç üretirken Epiq 40 99 kW güce sahip. Her iki versiyonda da toplam kapasitesi 38,5 kWsa olan LFP batarya kullanılıyor. Ailenin en güçlü üyesi Epiq 55 ise 155 kW güç ve 55 kWsa kapasiteli NMC batarya ile geliyor.

Tüm Skoda Epiq versiyonları 11 kW AC şarj desteği sunuyor. DC hızlı şarj tarafında ise versiyona göre 50 kW, 90 kW ve 133 kW değerleri öne çıkıyor. Skoda, 50 kW’lık şarjın süresini henüz açıklamazken, 90 kW ile LFP bataryanın %10-80 dolum süresi 28 dakika, NMC bataryanın ise 23 dakika olduğu belirtiliyor.

Çekyalı üretici, Epiq’in üretime çok yakın konseptini Eylül 2025’te IAA Mobility fuarında sergilemişti. Model, aynı etkinlikte tanıtılan VW ID. Cross’un SUV muadili olarak konumlandırılıyor. Ancak Volkswagen Grubu içinde bu sınıfta yola ilk çıkacak modeller Cupra Raval ve VW ID. Polo olacak.

430 km'ye kadar sürüş menzili

Tam Boyutta Gör Epiq 35 ve Epiq 40 önden çekişli, 267 Nm tork üretiyor ve azami hızları 150 km/s ile sınırlandırılmış. Epiq 55 ise 290 Nm tork, 160 km/s maksimum hız ve 7,4 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değeri sunuyor. Menzil tarafında LFP bataryalı versiyonlar 315 km, NMC bataryalı Epiq 55 ise 430 km WLTP menzil vadediyor.

Boyutlara bakıldığında Skoda Epiq; 4,17 metre uzunluğa, 1,80 metre genişliğe ve 1,62 metre yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise MEB+ platformundaki diğer küçük elektrikli modellerle aynı şekilde 2,60 metre. Bagaj hacmi 475 litre, arka koltuklar yatırıldığında ise 1.344 litreye kadar çıkıyor.

Bu teknik detaylara göre Skoda Epiq, kompakt sınıfta menzil, pratiklik ve fiyat-performans dengesi hedefleyen önemli bir elektrikli model olmaya hazırlanıyor. Tanıtım yaklaştıkça fiyat ve donanım detayları da ortaya çıkacaktır. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

