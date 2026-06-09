Skoda'nın en ucuz elektrikli modeli Epiq seri üretime girdi

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Tam Boyutta Gör Volkswagen Grubu, elektrikli şehir otomobilleri stratejisinde önemli bir adım daha atarak Skoda Epiq modelinin İspanya’da seri üretimine başladığını duyurdu. Martorell’de ID. Polo ve Cupra Raval modellerinin üretiminin başlamasından kısa süre sonra, Epiq de banttan inmeye başladı. Ancak model, Barcelona yakınlarındaki SEAT/Cupra tesisinde değil, Pamplona yakınlarındaki Navarra’daki Volkswagen fabrikasında üretiliyor.

440 km menzilli yeni Skoda Epiq görücüye çıktı 2 hf. önce eklendi

Navarra fabrikası, Volkswagen Grubu’nun en önemli üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. 1984’ten bu yana grubun bünyesinde faaliyet gösteren tesis, bugüne kadar 10 milyondan fazla araç üretti. Yaklaşık 5.000 çalışan, günlük 1.400’den fazla araç üretimi gerçekleştiriyor.

Tam Boyutta Gör Skoda için bu üretim başlangıcı birkaç açıdan önem taşıyor. Epiq, markanın İspanya’da üretilen ilk modeli olurken, aynı zamanda Superb’den sonra Çekya dışındaki Avrupa üretim portföyünde ikinci model olma özelliğini taşıyor. Bu hamleyle birlikte Çekya tesislerindeki üretim kapasitesinin daha talep gören modellere ayrılması hedefleniyor.

Skoda Epiq özellikleri:

4171 mm uzunluk, 2601 mm aks mesafesi

475 litre bagaj hacmi

MEB+ platformu

114 - 208 beygir arası güç seçenekleri

37 kWsa LFP batarya ile 310 km menzil

51.7 kWsa NMC batarya ile 440 km menzil

125 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği

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