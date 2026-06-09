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    Skoda'nın en ucuz elektrikli modeli Epiq seri üretime girdi

    Volkswagen Grubu’nun elektrikli şehir otomobilleri ailesinin yeni üyesi Skoda Epiq, İspanya’daki Navarra fabrikasında seri üretime başladı. Model, markanın en uygun fiyatlı elektriklisi olacak.

    Skoda'nın en ucuz elektriklisi yollara bir adım daha yaklaştı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen Grubu, elektrikli şehir otomobilleri stratejisinde önemli bir adım daha atarak Skoda Epiq modelinin İspanya’da seri üretimine başladığını duyurdu. Martorell’de ID. Polo ve Cupra Raval modellerinin üretiminin başlamasından kısa süre sonra, Epiq de banttan inmeye başladı. Ancak model, Barcelona yakınlarındaki SEAT/Cupra tesisinde değil, Pamplona yakınlarındaki Navarra’daki Volkswagen fabrikasında üretiliyor.

    Navarra fabrikası, Volkswagen Grubu’nun en önemli üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. 1984’ten bu yana grubun bünyesinde faaliyet gösteren tesis, bugüne kadar 10 milyondan fazla araç üretti. Yaklaşık 5.000 çalışan, günlük 1.400’den fazla araç üretimi gerçekleştiriyor.

    Skoda'nın en ucuz elektriklisi yollara bir adım daha yaklaştı Tam Boyutta Gör
    Skoda için bu üretim başlangıcı birkaç açıdan önem taşıyor. Epiq, markanın İspanya’da üretilen ilk modeli olurken, aynı zamanda Superb’den sonra Çekya dışındaki Avrupa üretim portföyünde ikinci model olma özelliğini taşıyor. Bu hamleyle birlikte Çekya tesislerindeki üretim kapasitesinin daha talep gören modellere ayrılması hedefleniyor.

    Skoda Epiq özellikleri:

    • 4171 mm uzunluk, 2601 mm aks mesafesi
    • 475 litre bagaj hacmi
    • MEB+ platformu
    • 114 - 208 beygir arası güç seçenekleri
    • 37 kWsa LFP batarya ile 310 km menzil
    • 51.7 kWsa NMC batarya ile 440 km menzil
    • 125 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 6 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 6 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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