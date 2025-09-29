Skoda'nın ikonik coupe modeli günümüze uyarlandı

Orijinal 110 R, 1970’te satışa çıktığında yüksek fiyatına rağmen büyük ilgi görmüş ve 10 yıllık üretim sürecinde 57 binden fazla satmıştı. Yeni versiyonda, arkada bulunan dört silindirli benzinli motor yerine artık elektrik motoru bulunuyor. Konsept, retro çizgiler yerine genel olarak markanın yeni Modern Solid tasarım diliyle şekillenmiş.
Teknik veriler paylaşılmasa da Skoda’nın hafiflik vurgusu dikkat çekiyor. Orijinal model yalnızca 880 kilogramdı ve 52 beygir gücündeki motoruyla performans odaklı olmasa da karakter sahibi bir otomobildi.
Bu çalışma, Skoda'nın yeni Modern Solid tasarım dilinin coupe gövde tipine uyumunu gözler önüne serse de böyle bir modelin gerçek hayata uyarlanması şu an için pek mümkün görünmüyor.
