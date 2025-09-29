Giriş
    Skoda'nın ikonik coupe modeli günümüze uyarlandı

    Skoda, efsanevi 110 R modelini “Icons Get a Makeover” serisiyle yeniden gündeme taşıdı. 1970’lerin coupe'si, modern tasarım dili ve elektrikli yorumuyla hayal edildi.

    Skoda'nın ikonik coupe modeli günümüze uyarlandı Tam Boyutta Gör
    Skoda, geçmişin unutulmaz modellerinden birini yeniden gündeme taşıdı. Marka, “Icons Get a Makeover” serisi kapsamında bu kez 1970’lerin popüler coupe modeli 110 R’yi dijital dünyada modern bir yorumla canlandırdı.

    Orijinal 110 R, 1970’te satışa çıktığında yüksek fiyatına rağmen büyük ilgi görmüş ve 10 yıllık üretim sürecinde 57 binden fazla satmıştı. Yeni versiyonda, arkada bulunan dört silindirli benzinli motor yerine artık elektrik motoru bulunuyor. Konsept, retro çizgiler yerine genel olarak markanın yeni Modern Solid tasarım diliyle şekillenmiş.

    Skoda'nın ikonik coupe modeli günümüze uyarlandı Tam Boyutta Gör
    Fütüristik bir tasarıma sahip olan araçta, açılıp kapanabilen farlar, akıcı gövde hatları, gizli sensörler ve dijital yan aynalar dikkat çekiyor. Kapı kollarının bulunmadığı yan bölümdeki hava girişleri ve arkadaki klasik S 110 R rozeti ise geçmişe saygı duruşu niteliği taşıyor. Tek bijonlu jantlar ve ön kaputtaki hava kanalları ise 130 RS'i anımsatıyor.

    Teknik veriler paylaşılmasa da Skoda’nın hafiflik vurgusu dikkat çekiyor. Orijinal model yalnızca 880 kilogramdı ve 52 beygir gücündeki motoruyla performans odaklı olmasa da karakter sahibi bir otomobildi.

    Bu çalışma, Skoda'nın yeni Modern Solid tasarım dilinin coupe gövde tipine uyumunu gözler önüne serse de böyle bir modelin gerçek hayata uyarlanması şu an için pek mümkün görünmüyor.

