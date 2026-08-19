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    Skoda, ucuz sedan modeli Slavia'yı yeniledi: Masajlı koltuk ve 360 derece kamera

    Skoda, yükselen pazarlar için geliştirdiği sedani Slavia'yı makyajladı. Yenilenen model, Google Cloud altyapılı yapay zekâ asistanı, yeni 8 ileri şanzımanı ve arka masajlı koltuklarıyla tanıtıldı.

    Skoda'nın ucuz sedanına lüks dopingi: Masajlı koltukla geliyor! Tam Boyutta Gör
    Skoda, "Hindistan'da Hindistan İçin Üretildi" felsefesiyle geliştirdiği ancak Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarlarına da ihraç ettiği popüler kompakt sedan modeli Slavia'yı resmi olarak makyajladı. Beş yılın ardından geçirdiği bu kapsamlı güncellemeyle Slavia, daha modern bir tasarımın yanı sıra segment standartlarını aşan konfor ve teknoloji donanımlarına kavuştu.

    Dış tasarımda daha keskin ve sportif dokunuşlar

    Yenilenen Skoda Slavia, markanın güncel tasarım diline uyum sağlayan genişletilmiş ön ızgarası ve bu ızgaraya entegre edilen yeni LED far yapısıyla dikkat çekiyor. Tamamen yenilenen ön tampon, havalandırma kanallarındaki sportif desenleri ve genişleyen krom çıtalarıyla araca daha kaslı bir duruş kazandırmış.

    Skoda'nın ucuz sedanına lüks dopingi: Masajlı koltukla geliyor! Tam Boyutta Gör
    Yandan bakıldığında yeni tasarım jantlarıyla ayrışan modelin arka tarafında ise kayar LED sinyallere sahip stop grubu ve iki stop arasında uzanan şık "SKODA" yazısı öne çıkıyor.

    Kabin içinde Google Gemini ve masajlı koltuk konforu

    İç mekândaki en radikal yenilik teknoloji tarafında yaşanıyor. Konsolun merkezinde yer alan 10.1 inçlik multimedya ekranıGemini destekli yeni bir yapay zekâ asistana ev sahipliği yapıyor. Bu asistan; klima kontrolünden müzik seçimine, sesli aramalardan anlık haber ve bilgi akışına kadar pek çok işlevi sürücünün ellerini direksiyondan ayırmasına gerek kalmadan yönetmesini sağlıyor.

    Skoda'nın ucuz sedanına lüks dopingi: Masajlı koltukla geliyor! Tam Boyutta Gör
    Kabindeki diğer konfor güncellemeleri ise şu şekilde sıralanıyor:
    • 10.25 inç Dijital Gösterge Paneli: Yenilenen grafiklerle sürücünün karşısına çıkıyor.
    • Arka Koltuk Masaj Fonksiyonu: Segmentinde nadir görülen bu özellik, özellikle makam/şehirler arası kullanımlarda arka yolcu konforunu üst seviyeye taşıyor.
    • Güvenlik ve Donanım: 360 derece çevre görüş kamerası, ön park sensörleri ve yenilenen renk kombinasyonları listeye dahil edilmiş.

    Skoda Slavia, MQB-A0-IN platformu üzerinde yükselmeye ve tanıdık TSI motorları kullanmaya devam ediyor. Ancak yürüyen aksamda kritik bir mekanik güncelleme yapılmış.

    Skoda'nın ucuz sedanına lüks dopingi: Masajlı koltukla geliyor! Tam Boyutta Gör
    115 beygirlik 1.0 litre 3 silindirli turbo benzinli giriş motorunda kullanılan eski 6 ileri otomatik şanzıman emekliye ayrıldı. Yerini çok daha akıcı geçişlere sahip 8 ileri tork konvertörlü yeni otomatik şanzıman aldı. 150 beygirlik 1.5 litre TSI dört silindirli motor ise 7 ileri çift kavramalı DSG şanzımanla sunulmaya devam ediyor.

    Buna ek olarak; 1.5 litre motora sahip tüm versiyonlarda arka disk frenlere geçiş yapıldı.

    Makyajlı Skoda Slavia, Hindistan pazarındaki lansmanının ardından kademeli olarak küresel ihracat pazarlarında da satışa sunulacak. Fiyatların güncel kurla 13.000 dolar ile 21.500 dolar arasında olması bekleniyor.

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