Skoda, ucuz sedan modeli Slavia'yı yeniledi: Masajlı koltuk ve 360 derece kamera

Dış tasarımda daha keskin ve sportif dokunuşlar
Yenilenen Skoda Slavia, markanın güncel tasarım diline uyum sağlayan genişletilmiş ön ızgarası ve bu ızgaraya entegre edilen yeni LED far yapısıyla dikkat çekiyor. Tamamen yenilenen ön tampon, havalandırma kanallarındaki sportif desenleri ve genişleyen krom çıtalarıyla araca daha kaslı bir duruş kazandırmış.
Kabin içinde Google Gemini ve masajlı koltuk konforu
İç mekândaki en radikal yenilik teknoloji tarafında yaşanıyor. Konsolun merkezinde yer alan 10.1 inçlik multimedya ekranı, Gemini destekli yeni bir yapay zekâ asistana ev sahipliği yapıyor. Bu asistan; klima kontrolünden müzik seçimine, sesli aramalardan anlık haber ve bilgi akışına kadar pek çok işlevi sürücünün ellerini direksiyondan ayırmasına gerek kalmadan yönetmesini sağlıyor.
- 10.25 inç Dijital Gösterge Paneli: Yenilenen grafiklerle sürücünün karşısına çıkıyor.
- Arka Koltuk Masaj Fonksiyonu: Segmentinde nadir görülen bu özellik, özellikle makam/şehirler arası kullanımlarda arka yolcu konforunu üst seviyeye taşıyor.
- Güvenlik ve Donanım: 360 derece çevre görüş kamerası, ön park sensörleri ve yenilenen renk kombinasyonları listeye dahil edilmiş.
Skoda Slavia, MQB-A0-IN platformu üzerinde yükselmeye ve tanıdık TSI motorları kullanmaya devam ediyor. Ancak yürüyen aksamda kritik bir mekanik güncelleme yapılmış.
Buna ek olarak; 1.5 litre motora sahip tüm versiyonlarda arka disk frenlere geçiş yapıldı.
Makyajlı Skoda Slavia, Hindistan pazarındaki lansmanının ardından kademeli olarak küresel ihracat pazarlarında da satışa sunulacak. Fiyatların güncel kurla 13.000 dolar ile 21.500 dolar arasında olması bekleniyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: