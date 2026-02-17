Giriş
    Skoda'nın yeni elektrikli amiral gemisi Peaq görüntülendi: 7 koltuklu dev!

    Skoda'nın 2026’da piyasaya sürmeyi planladığı yeni amiral gemisi elektrikli SUV modeli Peaq yüzünü gösterdi. Neredeyse kamuflajsız görüntülenen araç, oldukça heybetli bir duruş sergiliyor.

    Skoda'nın yeni elektrikli amiral gemisi görüntülendi: 7 koltuklu! Tam Boyutta Gör

    Skoda, elektrikli araç dünyasındaki yeni amiral gemisi olması beklenen 7 kişilik büyük SUV modeli Peaq üzerindeki örtüyü kaldırmaya hazırlanıyor. Daha önce "Vision 7S" konseptiyle ipuçları verilen modelin seri üretim versiyonu İsveç'teki kış testleri sırasında neredeyse kamuflajsız şekilde casus kameralara yakalandı.

    Skoda Peaq, markanın "Modern Solid" adını verdiği yeni tasarım dilini benimseyen ilk modellerden biri olarak karşımıza çıkacak. Yaklaşık 5 metre uzunluğa sahip olan araç, keskin hatları, T-şeklindeki LED aydınlatmaları ve gövdeye gömülü kapı kollarıyla dikkat çekiyor. Aerodinamik bir siluete sahip olan Peaq, geniş cam tavan ve eğimli tavan yapısıyla ferah bir görünüm sunuyor.

    Skoda'nın yeni elektrikli amiral gemisi görüntülendi: 7 koltuklu! Tam Boyutta Gör

    Arka tasarımda bagaj kapağı sade ama şık bir çizgiye sahip, trapez formunda bir vurgu ve entegre spoyler var. Prototipin stop lambaları muhtemelen sahte, ancak ön tarafla uyumlu T-şekilli aydınlatma grupları görebiliriz. Ne yazık ki yeni casus fotoğraflar iç mekanı göstermiyor. Ancak geniş yaşam alanı, dijital gösterge paneli ve büyük bir multimedya ekranı bekleniyor.

    Skoda'nın yeni elektrikli amiral gemisi görüntülendi: 7 koltuklu! Tam Boyutta Gör

    600 km menzil ve 200 kW şarj

    7 koltuklu elektrikli SUV, üç sıra koltuk düzeniyle geniş aileleri hedefliyor. Teknik olarak Volkswagen Grubu'nun MEB platformu üzerinde yükselen Skoda Peaq, performans verileriyle de iddialı. Kaynaklara göre araç 89 kWh kapasiteli bataryası sayesinde tek şarjla 600 kilometrenin (WLTP) üzerinde yol kat edebilecek. 200 kW'lık hızlı şarj desteği sayesinde bataryanın sadece 30 dakikada %80'lik doluluk oranına ulaşması bekleniyor.

    Skoda'nın yeni elektrikli amiral gemisi görüntülendi: 7 koltuklu! Tam Boyutta Gör

    Yeni Skoda Peaq'in motor seçeneklerine dair detaylar henüz netleşmiş değil. Ancak Enyaq'a benzer şekilde 282 ve 335 beygirlik çift motorlu, dört tekerlekten çekişli versiyonlar sunulabilir. Bununla bilrikte Peaq'ın motorlarının daha modern ve verimli olması da muhtemel. Resmi ismi kısa süre önce netleşen Skoda Peaq'ın bu yılın yaz aylarında tanıtılması planlanıyor. Dev SUV, markanın elektrikli dönüşümündeki en önemli halkalardan biri olacak.

