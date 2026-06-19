Skoda'nın yeni elektrikli SUV'u 1.5 milyon km test edildi: 600 km'den fazla menzil sunacak

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Skoda, 23 Haziran'da gerçekleştireceği dünya prömiyeri öncesinde yeni elektrikli amiral gemisi Peaq hakkında dikkat çekici bilgiler paylaştı. Yedi koltuklu elektrikli SUV, 600 kilometrenin üzerinde menzil sunarken geliştirme sürecinde üç kıtada toplam 1.5 milyon kilometreden fazla test edildi.

1.5 milyon kilometrelik zorlu test süreci

Tam Boyutta Gör Skoda mühendisleri, Peaq'in geliştirme sürecinde prototip araçlarla Avrupa, Afrika ve Kuzey Amerika'da kapsamlı testler gerçekleştirdi. Toplamda 1.5 milyon kilometreyi aşan test sürüşleri, aracın dünyanın en zorlu iklim koşullarında dayanıklılığını ve performansını doğrulamak amacıyla yapıldı.

Testlerin önemli bir bölümü, sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığı Arizona Çölü'nde ve sıcaklığın eksi 40 dereceye kadar düştüğü Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 200 kilometre kuzeyindeki bölgelerde gerçekleştirildi.

Bu süreçte aracın batarya sistemi, sürüş dinamikleri, güvenlik teknolojileri ile ısıtma ve soğutma sistemleri detaylı şekilde test edildi. Karlı ve buzlu zeminlerde çekiş ve denge sistemlerinin performansı ölçülürken, çöl koşullarında yüksek sıcaklıkların frenler, şasi ve soğutma sistemi üzerindeki etkileri incelendi.

Tozlu ve taşlı yollarda gerçekleştirilen binlerce kilometrelik sürüşlerde ise iç mekan yalıtımı ve gövde dayanıklılığı doğrulandı.

600 kilometrenin üzerinde menzil sunacak

Tam Boyutta Gör Yeni nesil MEB+ platformu üzerinde geliştirilen Skoda Peaq, markanın elektrikli ürün gamının zirvesinde konumlanacak.

Model, 600 kilometrenin üzerinde menzil sunan yeni nesil bataryalar, verimli elektrik motorları ve adaptif DCC şasi sistemi ile donatılacak. Geniş yaşam alanı ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkacak olan Peaq, aynı zamanda markanın yeni Modern Solid tasarım dilini en kapsamlı şekilde yansıtan modellerden biri olacak.

Yedi koltuklu ferah yaşam alanı

Skoda'nın paylaştığı iç mekan çizimleri, yedi kişilik geniş yaşam alanına sahip bir kabini gözler önüne seriyor. Yatay mimariye sahip tasarım, ferahlık hissini artırırken sade ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Yeni modelde ilk kez dikey yerleştirilmiş merkezi bilgi-eğlence ekranı kullanılacak. Kompakt dijital gösterge paneli ve sadeleştirilmiş kullanıcı arayüzü sayesinde sürücünün ihtiyaç duyduğu bilgilere daha kolay erişmesi hedefleniyor.

Marka ayrıca kullanım kolaylığını korumak adına klima kontrolleri, ses ayarları ve sık kullanılan araç fonksiyonları için fiziksel kumandalara da yer vermeye devam edecek.

Sonos ses sistemi ve yeni teknolojiler

Kabin içerisinde ayarlanabilir kol dayamaları, entegre manyetik kablosuz şarj alanları ve geniş saklama çözümleri bulunacak. Peaq ayrıca düşük kabin gürültüsü, yüksek sürüş konforu ve Sonos imzalı ses sistemi ile öne çıkacak.

Modelde Skoda'nın geleneksel "Simply Clever" çözümlerine de yer verilecek. Bunlar arasında markada ilk kez kullanılacak olan entegre su püskürtme sistemine sahip silecekler de bulunuyor.

Yeni Skoda Peaq'in tüm detayları 23 Haziran'da gerçekleştirilecek dünya prömiyerinde açıklanacak.

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Skoda'nın yeni SUV'u 1.5 milyon km test edildi

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