Skoda Octavia için tam hibrit seçeneği onaylandı

Skoda, en çok satan modellerinden Octavia için büyük bir hibrit dönüşümüne hazırlıyor. Marka, ilerleyen süreçte Octavia'da hibrit ve şarj edilebilir hibrit güç aktarma seçenekleri sunacak.
Skoda teknik şefi Johannes Neft, Octavia’nın geleceğinde hem tam hibrit hem de şarj edilebilir hibrit (PHEV) motor seçeneklerinin yer alacağını doğruladı. Yeni sistem, Volkswagen Grubu’nun diğer modelleriyle ortak altyapı kullanacak.
Golf ve T-Roc ile aynı teknoloji
Sistem düşük hızlarda elektrik motorunu kullanırken, yüksek güç ihtiyacında içten yanmalı motor devreye giriyor. Golf ve T-Roc modellerinde bu sistemin 136 beygir ve 170 beygir olmak üzere iki farklı güç seçeneği bulunacak. Aynı seçeneklerin Octavia’da da sunulması bekleniyor.
Şarj edilebilir hibrit versiyon da geliyor
Octavia'nın PHEV versiyonunun ise mevcut Golf eHybrid sistemiyle aynı altyapıyı kullanacağı belirtiliyor. Bu sistemde 1.5 litrelik motor, 6 ileri DSG ve 19,7 kWsa batarya yer alacak. Bu versiyonda saf elektrikli sürüş menzilinin yaklaşık 140 km olması bekleniyor.
