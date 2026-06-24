Skoda tarihinin en büyük modeli tanıtıldı: Karşınızda elektrikli Peaq

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çek otomobil üreticisi Skoda, şimdiye kadar ürettiği en büyük model olan tamamen elektrikli Peaq modelini sonunda tanıttı. Yaklaşık 4.9 metre uzunluğundaki yeni devasa SUV, geniş iç hacmi ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle markanın elektrikli araç gamının yeni amiral gemisi oldu.

Tam Boyutta Gör Skoda Peaq, 4.874 mm uzunluk ve 2.965 mm aks mesafesine sahip. Yani markanın popüler SUV modeli Kodiaq'tan sırasıyla 116 mm ve 124 mm daha uzun. Büyük boyutlarına rağmen 0.249 Cd gibi oldukça düşük sürtünme katsayısı var. Dış tasarımda opsiyonel Matrix LED farlarla birlikte sunulan "T" formlu aydınlatma imzası ve markanın tarihinde ilk kez kullanılan gövdeye gömülü kapı kolları öne çıkıyor. Ayrıca araçta, ışık geçirgenliği ayarlanabilen 2.1 metrekarelik panoramik cam tavan mevcut.

Tam Boyutta Gör

Performans ve menzil seçenekleri

Yeni Peaq tüketicilere üç farklı güç ve batarya seçeneğiyle sunulacak. Giriş seviyesinde yer alan versiyon 63 kWh batarya ve arkadan itiş sistemi sunarken 204 beygir güç ve 450 kilometre menzil sağlıyor. Uzun menzilli versiyonda ise 91 kWh batarya kullanılmış. Aarkadan itişli bu model de 286 beygir güç ve 640 kilometreye kadar menzil sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Serinin en üst versiyonu olan dört tekerlekten çekişli model, yine 91 kWh bataryaya sahip ve 299 beygir güç üreterek 610 kilometre menzil sunuyor. Aracın en güçlü versiyonu 0'dan 100 km/s hıza 6.7 saniyede ulaşırken, tüm versiyonlar 2.000 kilograma kadar yük çekme kapasitesiyle geliyor.

Tam Boyutta Gör Tüm bunlara ek olarak sürüş konforunu artıran tek pedal (one-pedal driving) modu ve harici cihazlara elektrik sağlama (V2L) özellikleri de mevcut. Peaq'ın ön tekerleklerinde disk frenler kullanılırken, arka tekerleklerinde kampana frenler tercih edilmiş. Bu da ilginç bir teknik detay olarak karşımıza çıkıyor.

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İç mekanda lüks çözümler

Üç sıra koltuk düzeniyle yedi kişiye kadar yolcu taşıyabilen Peaq, beş kişilik kullanımda 935 litrelik oldukça geniş bir bagaj hacmi sunuyor. İç mekanda 13.6 inçlik büyük bir multimedya ekranı, havalandırmalı ve masaj özellikli koltuklar, açılır kapanır ayak desteği ile katlanabilir masalar gibi konfor odaklı donanımlar mevcut.

Tam Boyutta Gör Skoda'nın akıllı çözümleri (Simply Clever) bu modelde de kendine yer bulmuş. Silecek kollarına entegre edilen fıskiyeler sayesinde cam yıkama sıvısı tüketiminin yaklaşık %50 oranında azaldığı belirtiliyor. Ayrıca ön camın yolcu tarafında, markanın ilk ürünü olan Slavia bisikletlerine atıfta bulunan üç bisikletçi figürü, gizli bir detay (Easter egg) olarak yer alıyor.

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Güvenlik ve diğer detaylar

Güvenlik konusunda çıtayı yüksek tutan Skoda, Peaq modeline standart olarak 10 hava yastığı ve en yeni nesil sürüş destek sistemlerini entegre etmiş. Opsiyonel Travel Assist 3.0 ise daha gelişmiş yarı otonom sürüş desteği sunuyor. Araç ayrıca sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda, 50 kilogramdan fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanımıyla markanın bu alandaki rekorunu elinde bulunduruyor.

Tam Boyutta Gör Daha sportif bir görünüm isteyen kullanıcılar ise siyah dış detaylar ve özel iç mekan tasarımıyla gelen Sportline versiyonunu tercih edilebilecek. Peaq'in Almanya'daki başlangıç fiyatı 49.900 euro. Orta paket 57.900 euro, en donanımlı versiyon ise 60.400 euro'ya satılacak. Sportline donanımlı modellerde fiyatlar 54.800 ile 65.300 euro arasında değişiyor.

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Skoda tarihinin en büyük modeli tanıtıldı: Elektrikli Peaq

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