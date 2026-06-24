Skoda tarihinin en büyük modeli tanıtıldı: Karşınızda elektrikli Peaq

Yeni Peaq tüketicilere üç farklı güç ve batarya seçeneğiyle sunulacak. Giriş seviyesinde yer alan versiyon 63 kWh batarya ve arkadan itiş sistemi sunarken 204 beygir güç ve 450 kilometre menzil sağlıyor. Uzun menzilli versiyonda ise 91 kWh batarya kullanılmış. Aarkadan itişli bu model de 286 beygir güç ve 640 kilometreye kadar menzil sağlıyor.
İç mekanda lüks çözümler
Üç sıra koltuk düzeniyle yedi kişiye kadar yolcu taşıyabilen Peaq, beş kişilik kullanımda 935 litrelik oldukça geniş bir bagaj hacmi sunuyor. İç mekanda 13.6 inçlik büyük bir multimedya ekranı, havalandırmalı ve masaj özellikli koltuklar, açılır kapanır ayak desteği ile katlanabilir masalar gibi konfor odaklı donanımlar mevcut.
Güvenlik ve diğer detaylar
Güvenlik konusunda çıtayı yüksek tutan Skoda, Peaq modeline standart olarak 10 hava yastığı ve en yeni nesil sürüş destek sistemlerini entegre etmiş. Opsiyonel Travel Assist 3.0 ise daha gelişmiş yarı otonom sürüş desteği sunuyor. Araç ayrıca sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda, 50 kilogramdan fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanımıyla markanın bu alandaki rekorunu elinde bulunduruyor.
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