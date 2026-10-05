Skoda tarihinin ilk tam hibriti Octavia oldu: 100 km'de 4.3 litre yakıyor

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çek otomobil üreticisi Skoda, tarihinde ilk kez tam hibrit (full hybrid) güç aktarma sistemine sahip bir model sundu. Markanın amiral gemilerinden Octavia ile başlayan bu yeni dönem, harici şarj gerektirmeyen tam elektrikli sürüş kabiliyetini iki farklı güç seçeneğiyle bir araya getiriyor.

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Yıllardır geniş kabini ve pratikliğiyle öne çıkan Skoda Octavia, liftback ve Combi gövde seçenekleriyle markanın ilk tam hibrit teknolojisini yollara taşıyacak. Yeni hibrit sistem 1.5 TSI evo2 benzinli motor, iki elektrik motoru, tek vitesli otomatik şanzıman ve benzinli motor ile ön tekerlekler arasındaki mekanik bağlantıyı sağlayan otomatik debriyajdan oluşuyor.

Sistemdeki iki elektrik motorunun görevleri birbirinden ayrı. Küçük elektrik motoru temel olarak jeneratör görevi üstlenerek bataryayı şarj ediyor ve içten yanmalı motorun çalıştırılmasını sağlıyor. Daha güçlü elektrik motoru ise ön tekerleklere tahrik sağlarken frenleme sırasında ortaya çıkan enerjiyi geri kazanarak bataryanın şarj edilmesine katkıda bulunuyor.

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Seri ve paralel modlara otomatik geçiş

Sistem sürüş koşullarına bağlı olarak tamamen elektrikli, seri hibrit veya paralel hibrit modlarında sürücü müdahalesine gerek kalmadan otomatik geçiş yapıyor:

Tam Elektrikli Mod: Araç, sadece bataryadaki enerjiyi kullanarak benzinli motoru çalıştırmadan yaklaşık 2 kilometre boyunca tamamen elektrikle ilerleyebiliyor.

Seri Hibrit Modu: Benzinli motor jeneratörü çalıştırarak elektrik üretiyor ve bu elektrik tekerleklere güç veren ana elektrik motorunu besliyor. Bu mod genellikle 60 km/s altındaki hızlarda, batarya şarjı düştüğünde veya ani hızlanma ihtiyaçlarında devreye giriyor.

Paralel Hibrit Modu: 60 km/s üzerindeki hızlarda ve sabit sürüşte benzinli motor doğrudan ön tekerleklere güç aktarıyor. İhtiyaç halinde elektrik motoru devreye girerek ek güç desteği sağlıyor.

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İki farklı güç seçeneği ve yakıt tüketimi

Yeni tam hibrit Octavia, 136 beygir (100 kW) ve 170 beygir (125 kW) olmak üzere iki farklı güç seçeneğiyle satışa sunuluyor. Giriş seviyesinde 96 kW gücündeki 1.5 TSI evo2 benzinli motor bulunurken, üst versiyonda 110 kW'lık 1.5 TSI evo2 motor görev yapıyor.

Her iki versiyonda da aynı elektrik motorları görev yaparken, azami hız elektronik olarak 180 km/s ile sınırlandırılmış durumda. Sisteme 1.6 kWh kapasiteli NMC batarya eşlik ediyor ve bataryanın şarj seviyesi otomatik olarak %40 ile %90 arasında tutuluyor. 40 litrelik yakıt deposuna sahip araç 4.3 lt/100 km ortalama yakıt tüketimine sahip.

Bagaj hacmi ve donanım paketleri

Hibrit sistem bileşenlerine rağmen kullanışlılığından taviz vermeyen Octavia, Liftback versiyonunda 460 litre (koltuklar katlandığında 1.400 litre), Combi versiyonunda ise 485 litre (koltuklar katlandığında 1.540 litre) bagaj hacmi sunuyor.

Yeni tam hibrit Octavia, Selection ve Sportline donanım paketleriyle tercih edilebilecek. Standart donanımda 17 inç jantlar, 13 inç bilgi-eğlence ekranı ve 10 inç Sanal Kokpit (Virtual Cockpit) dijital gösterge paneli bulunurken, bagaj kapağında yeni "HYBRID" logosu yer alıyor. Siparişler Ekim ayında açılacak. İlk teslimatların ise Aralık 2026'da yapılması planlanıyor.

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Skoda tarihinin ilk tam hibriti Octavia oldu: 100 km'de 4.3 litre

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