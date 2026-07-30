Smart #1 yenileniyor: Şarj süresi 30 dakikadan 12 dakikaya inecek

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geely ve Mercedes-Benz ortaklığında geliştirilen Smart #1, önemli teknik güncellemelerle yenilenerek Çin pazarına geliyor. 6 Ağustos'ta satışa sunulacak güncellenen model, 800V yüksek voltaj mimarisi ve sadece 12 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e ulaşabilen hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor.

İlk olarak 2022 yılında Çin'de satışa çıkan Smart #1, Geely'nin geliştirdiği SEA platformu üzerine inşa edilirken, aracın tasarımında Mercedes-Benz imzası bulunuyor. Mevcut modelde kullanılan 400V sistem, bataryayı yüzde 10'dan yüzde 80'e yaklaşık 30 dakikada şarj edebiliyordu. Yeni versiyon ise bu süreyi 12 dakikaya indiriyor.

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370 kW DC hızlı şarj desteği

Güncellenen Smart #1, 61,52 kWh kapasiteli ve 6C şarj destekli batarya paketiyle geliyor. Bu sayede araç, 370 kW DC hızlı şarj gücünü destekliyor. Çin'in CLTC ölçüm standardına göre modelin menzili ise 535 kilometreye ulaşıyor.

Yeni 16'sı 1 arada elektrik motoru

Modelde Geely tarafından geliştirilen yeni nesil 16'sı 1 arada elektrikli güç ünitesi kullanılıyor. Yüzde 93,8 verimlilik sunan sistem, 12 donanım ve 4 yazılım bileşenini tek bir yapıda birleştiriyor. Önceki nesle göre yüksek voltaj kablolaması yüzde 30 azaltılırken, motorun yüksekliği 325 mm'nin altına düşürülüyor. Elektrik motoru 245 kW (329 beygir) maksimum güç üretiyor.

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LiDAR destekli gelişmiş otonom sürüş sistemi

Yenilenen Smart #1, LiDAR sensörüyle desteklenen G-ASD D-Pilot H5 sürüş destek sistemiyle geliyor. Sistem, toplam 31 sensör ve 200 TOPS işlem gücü sunan Nvidia Orin Y çipinden güç alıyor. Bu donanım sayesinde araç, hem şehir içi hem de otoyollarda gelişmiş yarı otonom sürüş özellikleri sunabiliyor.

Kompakt crossover sınıfında yer alan Smart #1, 4.270 mm uzunluk, 1.822 mm genişlik, 1.636 mm yükseklik ve 2.750 mm aks mesafesine sahip. Araçta, yarı gizli kapı kolları, yüzer tavan tasarımı, boydan boya uzanan arka stop grubu ve geniş ön hava girişi gibi tasarım detayları ise korunuyor. Kabin tarafında ise 4 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni nesil bilgi-eğlence işlemcisi ve 15,4 inç büyüklüğünde merkezi dokunmatik ekran yer alıyor.

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Smart #1 yenileniyor: Şarj süresi 30 dakikadan 12 dakikaya inecek

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