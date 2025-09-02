Smart #2 onaylandı: Fortwo'nun halefi 2026'da geliyor

Yeni modelin adı, markanın yeni isim stratejisi kapsamında #2 olacak. Bu isim hem iki koltuklu yapısına hem de atası Fortwo’ya gönderme yapıyor. Yeni model, markanın ürün gamında #1 crossover’ın altında konumlanarak en küçük ve en uygun fiyatlı Smart olacak. Araç, Mercedes-Benz tasarım ekibi tarafından tasarlanacak ve Geely tarafından Çin’de üretilecek.
Teknik detaylar henüz açıklanmadı ancak #2’nin tamamen elektrikli olacağı kesin. Şirket, daha önce model için özel bir platform üzerinde çalıştıklarını, bunun mali açıdan ancak bir ortakla yürütüldüğünde mantıklı olacağını belirtmişti. Şimdi projenin fizibilite aşamasını geçmesi, Smart’ın ya bir ortak bulduğunu ya da Geely'nin mevcut bir platformuna yöneldiğini düşündürüyor.
Smart’ın Geely’nin Çin’de satılan Panda Mini EV modelini uyarlaması da ihtimaller arasında. 3 metre uzunluğundaki bu araç, önde konumlu 40 beygirlik motoruyla 200 km’ye kadar menzil sunuyor. Elbette bu değer Çin'de geçerli olan CLTC'ye göre ölçülmüş.
Önceki Fortwo EQ modeli 17,6 kWsa bataryasıyla yalnızca yaklaşık 160 km menzil sunabiliyor ve DC hızlı şarj desteği olmadan en fazla 22 kW AC şarj hızı sağlıyordu. Bu rakamlar elbette günümüz şartlarında yetersiz ancak yeni modelin aradan geçen yedi yıldaki batarya teknolojisi gelişmeleriyle çok daha iyi performans sunması bekleniyor.
Tasarım açısından #2, selefi Fortwo’nun yuvarlak hatlarını geride bırakıp daha köşeli ve sert çizgilere yöneliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.