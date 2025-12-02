Giriş
    Huawei yapay zekâlı pelüş oyuncağını duyurdu

    Smart Hanhan pelüş oyuncak dokunma ve sesli komutlarınızı analiz ederek en uygun cevabı veriyor, uzun saatler boyunca eğlenceli bir etkileşim geçirmenizi sağlıyor. 

    Smart Hanhan Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar telefon, tablet, televizyon, bilgisayar, hoparlör gibi cihazlarda karşımıza çıkan yapay zekâ asistanları artık oyuncaklara da girmeye başladı. Huawei oturma odanızda arkadaşınız olacak pelüş oyuncağını tanıttı. 

    Smart Hanhan özellikleri ve fiyatı

    Smart Hanhan adı verilen pelüş oyuncak ilk yapay zekâ destekli duygusal evcil pelüş oyuncağı şeklinde tanımlanıyor. Ürün eğlenceden çok duygusal destek sağlamayı amaçlayan kompakt bir tasarıma sahip. Firma kendi büyük dil modeli ile ses tonu, duygusal ipuçları ve bağlamı analiz ederek doğrudan ve kişiselleştirilmiş yanıtlar verebiliyor. 

    Oyuncak ile dokunarak, sesli komut ve hareketler yoluyla etkileşim kurulabiliyor: Başına dokunulduğunda yüz ifadeleri değişiyor, hafifçe sallandığında heyecanla titriyor. Smart Hanhan, 1800mAh kapasiteli bataryasıyla 6–8 saatlik kesintisiz etkileşim sunuyor. Günlük kullanımda ise 48 saatten fazla çalışabiliyor. Tam şarj için yaklaşık 6 saate ihtiyaç duyuyor. 

    HarmonyOS 5.0 ve üzeri akıllı telefonlarla çalışan oyuncağın duygusal anıları dijital günlüğüne kaydettiği de belirtiliyor. Belirli bir sorgu sonrasında abonelik almak gerekirken ilk 3 aylık VIP üyelik hediye ediliyor. Oyuncak 56 dolar fiyat etiketine sahip ve Çin'de kısa sürede tükendi. 
     

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 3 gün önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 3 gün önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 3 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 3 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 3 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 3 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 3 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 3 gün önce

    Kupon varsa talibim.

