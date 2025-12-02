Huawei yapay zekâlı pelüş oyuncağını duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar telefon, tablet, televizyon, bilgisayar, hoparlör gibi cihazlarda karşımıza çıkan yapay zekâ asistanları artık oyuncaklara da girmeye başladı. Huawei oturma odanızda arkadaşınız olacak pelüş oyuncağını tanıttı.

Smart Hanhan özellikleri ve fiyatı

Smart Hanhan adı verilen pelüş oyuncak ilk yapay zekâ destekli duygusal evcil pelüş oyuncağı şeklinde tanımlanıyor. Ürün eğlenceden çok duygusal destek sağlamayı amaçlayan kompakt bir tasarıma sahip. Firma kendi büyük dil modeli ile ses tonu, duygusal ipuçları ve bağlamı analiz ederek doğrudan ve kişiselleştirilmiş yanıtlar verebiliyor.

Oyuncak ile dokunarak, sesli komut ve hareketler yoluyla etkileşim kurulabiliyor: Başına dokunulduğunda yüz ifadeleri değişiyor, hafifçe sallandığında heyecanla titriyor. Smart Hanhan, 1800mAh kapasiteli bataryasıyla 6–8 saatlik kesintisiz etkileşim sunuyor. Günlük kullanımda ise 48 saatten fazla çalışabiliyor. Tam şarj için yaklaşık 6 saate ihtiyaç duyuyor.

HarmonyOS 5.0 ve üzeri akıllı telefonlarla çalışan oyuncağın duygusal anıları dijital günlüğüne kaydettiği de belirtiliyor. Belirli bir sorgu sonrasında abonelik almak gerekirken ilk 3 aylık VIP üyelik hediye ediliyor. Oyuncak 56 dolar fiyat etiketine sahip ve Çin'de kısa sürede tükendi.



