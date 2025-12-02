Huawei yapay zekâlı pelüş oyuncağını duyurdu

Smart Hanhan özellikleri ve fiyatı
Smart Hanhan adı verilen pelüş oyuncak ilk yapay zekâ destekli duygusal evcil pelüş oyuncağı şeklinde tanımlanıyor. Ürün eğlenceden çok duygusal destek sağlamayı amaçlayan kompakt bir tasarıma sahip. Firma kendi büyük dil modeli ile ses tonu, duygusal ipuçları ve bağlamı analiz ederek doğrudan ve kişiselleştirilmiş yanıtlar verebiliyor.
Oyuncak ile dokunarak, sesli komut ve hareketler yoluyla etkileşim kurulabiliyor: Başına dokunulduğunda yüz ifadeleri değişiyor, hafifçe sallandığında heyecanla titriyor. Smart Hanhan, 1800mAh kapasiteli bataryasıyla 6–8 saatlik kesintisiz etkileşim sunuyor. Günlük kullanımda ise 48 saatten fazla çalışabiliyor. Tam şarj için yaklaşık 6 saate ihtiyaç duyuyor.
HarmonyOS 5.0 ve üzeri akıllı telefonlarla çalışan oyuncağın duygusal anıları dijital günlüğüne kaydettiği de belirtiliyor. Belirli bir sorgu sonrasında abonelik almak gerekirken ilk 3 aylık VIP üyelik hediye ediliyor. Oyuncak 56 dolar fiyat etiketine sahip ve Çin'de kısa sürede tükendi.
Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.
