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    Smile Hair Clinic Saç Ekimi Fiyatları

    Her geçen gün popülaritesi artan ve hem Türkiye’de hem de Avrupa ülkelerinde sık sık yapılan bir uygulama olan saç ekimi sağlıklı saçlara ve gür duran saçlara sahip olabilmek için uygulanır.
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    Her geçen gün daha da fazla kişi tarafından yaptırılmaya devam eden saç ekimi, teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha da profesyonel şekillerde yapılmaya devam ediyor. Hem erkekler hem de kadınlar tarafından yaptırılan bu işlem için saç ekimi fiyatları da her zaman sürece ve kişiye göre farklılıklar gösterebiliyor. Saçların seyreldiği bölgelerde daha gür çıkması ve artık ömür boyu dökülmeler yaşanmaması için yaptırılan bir işlemdir. Alanında uzman klinik doktorları tarafından yapılan bu işlem tamamen profesyonel bir şekilde hayata geçirilir.

    Saç Ekimi

    Her geçen gün popülaritesi artan ve hem Türkiye’de hem de Avrupa ülkelerinde sık sık yapılan bir uygulama olan saç ekimi sağlıklı saçlara ve gür duran saçlara sahip olunmak için yapılır. Fiyatları oldukça uygun olan ve yapıldığı andan itibaren artık gür saçlara sahip olunmasını sağlayan bu işlem yaş grubuna ve cinsiyete göre farklı içeriklere sahip olabilir. Oldukça titiz bir şekilde, tamamen profesyonel bir şekilde ve uzman ekiplerin yapması gereken bir işlemdir. Bu işlem öncesinde ve sonrasında gerekli olan tüm bilgilendirmeler de yapılır.

    Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

    Bu uygulamanın yapılabilmesi için öncelikler herhangi bir sağlık sorununun olmadığına dair anlaşma yapılır. Ardından, kişinin saç ekimi yapılacak olan bölgesi temizlenir. Saç olmayan bölgelere uygulanan bu işlem için bazı koşullar mevcuttur. Saçın yapısına dair, uzunluğuna dair, saç köklerinin oluşma süresine ve gücüne dair, saçın alınacağı donöre dair birtakım analizler yapıldıktan sonra ekim işlemine başlanabilir. Ekim işlemi bir diğer adıyla saç transferidir ve adım adım saç köklerinin bulunduğu alanlara tıbbi bir metot kullanılarak, özel iğneler ile kök bırakılır.

    Saç Ekimi Kimlere Uygundur?

    Ekimini yapılabilmesi için kadın ve erkekler her zaman uygundur. Ancak saçlarına ekim ve transfer yaptıracak olan kişinin 18 yaşını doldurmuş olma şartı vardır. 18 yaşını dolduran herkes, saç dökülmesine ve kellik sorununa son verebilmek için bu uygulamadan faydalanabilir.

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    Saç Ekimi Temel Aşamaları

    Farklı çeşitleri olan ekim işleminde temel aşamalar genellikle standart şekilde hayata geçirilir. Öncelikle kişinin ekim yapılacağı bölgeye dair derinlik ve açı açısından ve saçların uzama yönü açısından bir analiz yapılır. Ardından uzman kişiler tarafından kök kısımları belirlenerek ekim işlemi başlatılır.

    Saç Ekimi Öncesi

    Ekim işlemi öncesinde, ekimi yapacak olan ekip tarafından hastaya tüm detaylı bilgilendirmeler yapılır. Beslenmeye dair, saç köklerini yıkamaya veya temizlemeye dair gerekli olan tüm bilgiler verilir ve yönlendirmeler yapılır. Ardından ekim için en uygun olan tarih belirlenir ve hasta o gün kliniğe davet edilir. Gerekli olan tüm tetkikler ve analizler sonrasında her şey temizse işleme başlamak için beklemeye gerek kalmaz.

    Smile Hair Clinic Saç Ekimi Fiyatları
    Tam Boyutta Gör

     

    Dr. Gökay Bilgin

    Saç Ekimi Sonrası

    Ekim işlemi sonrasında da yine ekip tarafından uzman bir şekilde hastaya bilgilendirme yapılır ve ekim sonrasında saçların ne kadar süre içerisinde uzayacağına, hangi tür şampuan, krem ve diğer saç bakım ürünlerinin kullanılacağına dair bilgilendirmeler de detaylı bir şekilde yapılır.

    Saç Ekimi Fiyatları

    Herkes tarafından en çok merak edilen durumlar arasında bu işlemlerin fiyatları yer alıyor. Fiyatların belirlenebilmesi için bazı koşullar ve bazı değişiklikler söz konusu olabiliyor. Kadın ve erkeklerde ekim yapılacak olan alanlarda büyüklük ve dökülme genellikle ayırt edici özellikle sahiptir. Bu nedenle sürecin başından sonuna kadar, Türkiye’de ya da Avrupa ülkelerinde yaptırılan ekime bağlı olarak, kullanılan tekniğe ve analizlere bağlı olarak, saçın ekileceği alanın genişliğine ve kök sayısına bağlı olarak saç ekimi fiyatları değişkenlik gösterebilir.

    https://www.smilehairclinic.com/ --- hakkında bilgi için hemen sitemizi ziyaret ediniz.



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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    2 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    2 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    4 gün önce
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