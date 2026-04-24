Snapchat'in yeni rakibi: Instagram Instants yayında

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Instagram, rakiplerinin popüler özelliklerini almaya devam ediyor. İlk olarak TikTok tarafından popüler hale getirilen kısa videolar, Instagram’da Reels olarak bulunuyor. Benzer şekilde, Stories formatı 2013 yılında Snapchat tarafından tanıtıldıktan sonra Instagram, 2016’da kendi versiyonunu getirdi ve yaygınlaştırdı. Şimdi ise, Snapchat'in temel özelliğini kopyalayan bir uygulamayı yayına aldı. Instagram Instants, belli ülkelerde kullanıma sunuldu.

Instagram Instants ile kaybolan fotoğraf ve video paylaşılabilecek

Instagram Instants, kullanıcıların arkadaşlarıyla yalnızca bir kez görüntülenebilen ve 24 saat sonunda kaybolan fotoğraflar paylaşmalarına olanak tanıyor.

24 saatlik süre, Snapchat'e kıyasla önemli bir fark; Snapchat'te bu kadar katı bir görüntüleme sınırı yok. Daha gerçekçi ve filtresiz olması için, özellik kullanıcıların tek dokunuşla fotoğraf çekmesine izin veriyor ve düzenleme seçeneği sunmuyor. Kullanıcılar ayrıca galeriden görüntü yükleyemiyor, yani fotoğrafın uygulama içi kamera ile çekilip paylaşılması gerekiyor. Anlık paylaşımlarınıza metin ekleyebilseniz de daha fazla değiştirilemiyor.

Kullanıcılar, Instants uygulaması üzerinden kaybolan fotoğrafları takipçileriyle veya yakın arkadaşlar listesindekilerle paylaşabiliyor. Instagram, bu listelerin Instagram ve Instants uygulamalarında aynı olduğunu belirtiyor. Ayrıca, kullanıcıların Instants'ı Instagram uygulaması içinden veya ayrı indirerek kullanabileceğini belirtiyor.

Instants, from Instagram

