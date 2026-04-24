Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapchat'in yeni rakibi: Instagram Instants yayında

    Instagram, kişilerin arkadaşlarıyla yalnızca bir kez görüntülenebilen, 24 saat sonunda da silinen fotoğraflar paylaşmalarına olanak tanıyan yeni uygulaması Instagram Instants'ı yayınladı.

    Instagram Instants Snapchat kaybolan fotoğraf özelliğiyle geliyor Tam Boyutta Gör
    Instagram, rakiplerinin popüler özelliklerini almaya devam ediyor. İlk olarak TikTok tarafından popüler hale getirilen kısa videolar, Instagram’da Reels olarak bulunuyor. Benzer şekilde, Stories formatı 2013 yılında Snapchat tarafından tanıtıldıktan sonra Instagram, 2016’da kendi versiyonunu getirdi ve yaygınlaştırdı. Şimdi ise, Snapchat'in temel özelliğini kopyalayan bir uygulamayı yayına aldı. Instagram Instants, belli ülkelerde kullanıma sunuldu.

    Instagram Instants ile kaybolan fotoğraf ve video paylaşılabilecek

    Instagram Instants, kullanıcıların arkadaşlarıyla yalnızca bir kez görüntülenebilen ve 24 saat sonunda kaybolan fotoğraflar paylaşmalarına olanak tanıyor.

    24 saatlik süre, Snapchat'e kıyasla önemli bir fark; Snapchat'te bu kadar katı bir görüntüleme sınırı yok. Daha gerçekçi ve filtresiz olması için, özellik kullanıcıların tek dokunuşla fotoğraf çekmesine izin veriyor ve düzenleme seçeneği sunmuyor. Kullanıcılar ayrıca galeriden görüntü yükleyemiyor, yani fotoğrafın uygulama içi kamera ile çekilip paylaşılması gerekiyor. Anlık paylaşımlarınıza metin ekleyebilseniz de daha fazla değiştirilemiyor.

    Kullanıcılar, Instants uygulaması üzerinden kaybolan fotoğrafları takipçileriyle veya yakın arkadaşlar listesindekilerle paylaşabiliyor. Instagram, bu listelerin Instagram ve Instants uygulamalarında aynı olduğunu belirtiyor. Ayrıca, kullanıcıların Instants'ı Instagram uygulaması içinden veya ayrı indirerek kullanabileceğini belirtiyor.

    Instants, from Instagram Instants, from Instagram Instants, from Instagram Instants, from Instagram Sosyal

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nissan x-trail e-power neden tutulmuyor nıt arama nedir kapı sacı nedir bilgisayarınızda geçerli saat doğru olmayabilir hatası youtube apk android 7

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Telefon (3)
    Nothing Telefon (3)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum