Snapchat'te içerik oluşturucu abonelikleri başlıyor

Tam Boyutta Gör Snapchat, içerik oluşturucu abonelikleri özelliğini duyurarak kullanıcıların favori üreticilere doğrudan destek olabileceği yeni bir modeli devreye alıyor. 23 Şubat itibarıyla ABD merkezli seçilmiş içerik oluşturucular bu seçeneği sunabilecek ve ABD’deki iOS kullanıcıları ilgili hesaplara abone olabilecek. Özellik, Snap’ler ve Hikâyeler genelinde özel içeriklere erişim, hikâyelerde reklamsız kullanım ve öncelikli yanıt gibi avantajlar içeriyor. Şirket, sistemi kademeli olarak Kanada, Fransa ve İngiltere’ye de taşımayı planlıyor.

İşte Snapchat abonelik sisteminin teknik detayları:

Yeni abonelik sistemi, sosyal medya platformlarında giderek yaygınlaşan doğrudan gelir modelinin Snapchat tarafındaki karşılığı olarak konumlanıyor. Meta Platforms bünyesindeki Instagram ve Facebook hâlihazırda benzer abonelik özellikleri sunuyor. Snapchat’in attığı bu adım, içerik üreticilerinin yalnızca reklam gelirlerine bağımlı kalmadan düzenli bir kazanç akışı oluşturabilmesini hedefliyor. Dijital içerik ekonomisinin geldiği noktada, platformların üreticilere sunduğu finansal araçlar kullanıcı bağlılığını doğrudan etkileyen faktörlerden biri haline gelmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Snapchat’teki abonelik yapısı, teknik olarak kullanıcı deneyimini katmanlara ayıran bir sistem üzerine kurulu. Abone olan kullanıcılar, standart takipçilerden farklı olarak özel Snap’lere ve yalnızca abonelere açık Hikâyelere erişebilecek. Buna ek olarak içerik oluşturucularla etkileşim kurduklarında öncelikli yanıt alma imkanına sahip olacaklar. Hikâyelerde reklamsız kullanım seçeneği ise özellikle yoğun içerik tüketen kullanıcılar için dikkat çekici bir unsur olarak öne çıkıyor.

Dikkat çeken bir diğer unsur ise fiyatlandırma esnekliği. İçerik oluşturucular, abonelerinden aylık olarak talep edecekleri ücreti kendileri belirleyebiliyor ve bu ücretleri Snapchat’in önerdiği abonelik kademelerine dağıtabiliyor. Böylece platform, tek tip bir abonelik ücretinden ziyade içerik üreticisine göre şekillenen dinamik bir ekonomi oluşturmayı hedefliyor.

