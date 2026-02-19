Snapchat'te içerik oluşturucu abonelikleri başlıyor

İşte Snapchat abonelik sisteminin teknik detayları:
Yeni abonelik sistemi, sosyal medya platformlarında giderek yaygınlaşan doğrudan gelir modelinin Snapchat tarafındaki karşılığı olarak konumlanıyor. Meta Platforms bünyesindeki Instagram ve Facebook hâlihazırda benzer abonelik özellikleri sunuyor. Snapchat’in attığı bu adım, içerik üreticilerinin yalnızca reklam gelirlerine bağımlı kalmadan düzenli bir kazanç akışı oluşturabilmesini hedefliyor. Dijital içerik ekonomisinin geldiği noktada, platformların üreticilere sunduğu finansal araçlar kullanıcı bağlılığını doğrudan etkileyen faktörlerden biri haline gelmiş durumda.
Dikkat çeken bir diğer unsur ise fiyatlandırma esnekliği. İçerik oluşturucular, abonelerinden aylık olarak talep edecekleri ücreti kendileri belirleyebiliyor ve bu ücretleri Snapchat’in önerdiği abonelik kademelerine dağıtabiliyor. Böylece platform, tek tip bir abonelik ücretinden ziyade içerik üreticisine göre şekillenen dinamik bir ekonomi oluşturmayı hedefliyor.
vay be gayet iyi