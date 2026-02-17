Snapchat Türkiye'de temsilci atadı!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de uzun süredir yürürlükte olan 5661 sayılı Kanun’a göre Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yabancı sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilci bulundurması gerekiyor. Snapchat, Türkiye’de temsilci atadığını duyurdu.

Snapchat’ın web sitesinde yayımlanan duyuruya göre 5651 Sayılı Kanun’a uyum için Türkiye’de temsilci olarak Selin Beceni’yi atadı. Selin Beceni, BTS & Partners isimli hukuk bürosunda yöneticilik yapıyor.

Türkiye'ye özel içerik kaldırma başvuru sayfası açıldı

Snapchat, Türkiye’de içerik kaldırmak isteyenler için özel bir içerik kaldırma formu yayınladı. 5651 Sayılı Kanun'un 9 ve 9/A Maddeleri kapsamındaki taleplerinizi bu formdan iletebilirsiniz. Ayrıca Türkiye’de temsilci olarak atanan Selin Beceni’nin e-posta adresi ve adres bilgileri de paylaşıldı. Hukuksal konular için iletişime geçilebilecek.

Snapchat Türkiye İçerik Kaldırma Formu

Snapchat’in Türkiye temsilcisi; BTK, ESB veya adli ve idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim ve taleplerin yerine getirilmesi ile kişiler tarafından 5651 Sayılı Kanun kapsamında yapılacak başvuruların cevaplandırılmasında görev alacak.

Türkiye’de Instagram, X, Facebook, YouTube, Tiktok, Pinterest, Vkontakte ve Dailymotion platformları temsilci bulundurma yükümlülüklerini yerine getirdi. Yakında TBMM’ye sunulması planlanan düzenleme ile 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarını kullanması yasaklanacak. Bu temsilcilikler, yeni kanuna uyum için çalışmalar yürütecek.

