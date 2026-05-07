Snapdragon 6 Gen 5 ve 4 Gen 5 tanıtıldı: Wi-Fi 7 ve dahası

Tam Boyutta Gör Qualcomm, giriş ve orta segment akıllı telefonlara yönelikyeni Snapdragon 6 Gen 5 ve Snapdragon 4 Gen 5 işlemcilerini duyurdu. Her iki platform, özellikle günlük kullanım performansı, oyun deneyimi, bağlantı teknolojileri ve kamera tarafındaki geliştirmelerle geliyor. 2026'nın ikinci yarısında piyasaya çıkacak telefonlara güç verecek.

Snapdragon 6 Gen 5 ve 4 Gen 5, 4nm süreciyle üretiliyor ve Qualcomm’a göre önceki nesillere kıyasla daha hızlı uygulama açılış süreleri, daha akıcı arayüz deneyimi ve daha düşük gecikme sunuyor. Şirket ayrıca oyun tarafında da ciddi iyileştirmeler yapıldığını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Snapdragon 6 Gen 5, serinin daha güçlü modeli konumunda. Yonga seti, 2.6GHz hızında çalışan dört performans çekirdeği ve 2.0GHz hızında çalışan dört verimlilik çekirdeğiyle geliyor. Qualcomm'un paylaştığı verilere göre GPU performansı yüzde 21 artarken, uygulama açılış hızları yüzde 20 iyileştirildi. Ekran gecikmesi ise yüzde 18 azaltılmış durumda.

Yeni platformun en dikkat çeken taraflarından biri bağlantı teknolojileri oldu. Snapdragon 6 Gen 5, orta segmentte ilk kez Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0 desteğini sunuyor. Böylece daha düşük gecikme, daha hızlı kablosuz veri aktarımı ve daha stabil bağlantı hedefleniyor.

Kamera tarafında da önemli yenilikler bulunuyor. Yonga seti 200MP kadar kamera desteği sunarken, yapay zekâ destekli Night Vision modu ve 100x AI zoom özelliklerini de destekliyor. Oyun tarafında ise Snapdragon Game Super Resolution ve Adaptive Performance Engine 4.0 teknolojileri yer alıyor. Ayurıca 16 GB'a kadar LPDDR5/LPDDR4X RAM ve FHD+ 144Hz ekran desteğiyle geliyor. Depolama tarafında ise UFS 3.1 desteği korunuyor.

Snapdragon 4 Gen 5 neler sunuyor?

Snapdragon 4 Gen 5 ise daha uygun fiyatlı cihazlara odaklanıyor. Buna rağmen önceki nesle göre ciddi performans artışları sunuyor. Platformda 2.4GHz hızında çalışan iki performans çekirdeği ve altı verimlilik çekirdeği yer alıyor. Qualcomm'un verilerine göre Snapdragon 4 Gen 5, GPU performansında yüzde 77'lik büyük bir sıçrama sunuyor.

Uygulama açılış hızları yüzde 43 artarken, ekran gecikmesi yüzde 25 azaltılmış durumda. Ayrıca bu model, Snapdragon 4 serisinde ilk kez 90FPS oyun desteği sunuyor. Yonga seti, FHD+ 144Hz ekran desteği, çift kanallı UFS 3.1 depolama ve 108MP'e kadar kamera desteğiyle geliyor. Bağlantı tarafında ise Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 desteği bulunuyor.

