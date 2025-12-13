Snapdragon 6s 4G Gen 2 ve 4 Gen 4 tanıtıldı: İşte özellikleri

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Qualcomm, giriş ve orta-alt segmentteki telefonları hedefleyen iki yeni mobil platformunu duyurdu. Snapdragon 6s 4G Gen 2 ve Snapdragon 4 Gen 4, daha uygun fiyatlı cihazlarda performans, kamera ve verimlilik tarafında hissedilir iyileştirmeler sunmayı hedefliyor. Her iki yonga setinin de 2026 yılında piyasaya çıkacak modellerde yer alacak.

Snapdragon 6s 4G Gen 2 özellikleri

Snapdragon 6s 4G Gen 2, 2.9GHz'e kadar saat hızına ulaşan Kryo CPU ve güncellenmiş Adreno GPU ile %20'lik bir grafik performansı artışı sunuyor. Ayrıca Full HD+ çözünürlükte veya ekranlarda 120fps oynatma desteği, kamera tarafında ise 108 megapiksele kadar sensör desteği sunuluyor.

Platform, aynı anda birden fazla kamera desteği dahil önemli yeniliklere sahip. Bu, üç kamerayı da aynı anda kullanarak çekim yapabileceğiniz ve paylaşmadan önce daha fazla seçeneğe sahip olabileceğiniz anlamına geliyor. Son olarak 6s Gen 2, arama yapıldığında daha hızlı yanıt süreleri için yapay zeka yazılımı aracılığıyla sesli asistanı destekliyor.

Exynos 2600'ün özelliği Apple ve Qualcomm'a taşınabilir 21 sa. önce eklendi

Dahası, Qualcomm, seslerin videoda kalmasını ve kayıtların net ve bozulmamış olmasını sağlamak için mikrofon yeteneklerini ve yankı giderme özelliğini de geliştirmiş. Şarj tarafında ise Quick Charge 3 ile geliyor.

Snapdragon 4 Gen 4 özellikleri

Snapdragon 4 Gen 4 ise daha çok güç verimliliğine odaklanan bir alternatif konumunda. Platform, 6s 4G Gen 2 ile aynı özelliklere sahip. Ancak hızı en fazla 2.3 GHz'e kadar çıkıyor. 120fps destekli Adreno GPU ile gelen yonga seti, yine 108 megapiksel kamera desteğini koruyor. Buna ek olarak donanım seviyesinde çoklu kare gürültü azaltma desteği sunarak düşük ışık çekimlerinde daha temiz sonuçlar hedefliyor. Son olarak yonga seti, Quick Charge 4 Plus desteğine sahip. Bu sayede 15 dakikada %0'dan %50'ye şarj olabilecek. Ayrıca 5G ve Wi-Fi 5 ile geliyor.

Özellik Snapdragon 4 Gen 4 Snapdragon 6s 4G Gen 2 Bağlantı 5G 4G LTE Çekirdek hızı 2.3 GHz 2.9 GHz Şarj QC 4+ (50% / 15 dakika) QC 3.0 (80% / 35 dakika) Kamera 108 MP + Gürültü Engelleme 108 MP (Spectra ISP) Ekran Desteği 120 FPS 120 Hz FHD+

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Snapdragon 6s 4G Gen 2 ve 4 Gen 4 tanıtıldı: İşte özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: