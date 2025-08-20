Snapdragon 7s Gen 4 tanıtıldı: İşte özellikleri

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Qualcomm, orta seviye yeni mobil işlemcisini tanıttı. Snapdragon 7s Gen 4 isimli yeni yonga, geçen yılki 7s Gen 3’ün doğrudan devamı niteliğinde.

Snapdragon 7s Gen 4 neler sunuyor?

Yeni işlemci aynı Kryo çekirdeklerini ve 1+3+4 dizilimini koruyor. Yeni nesildeki tekil Prime Cortex-A720 çekirdeği, artık 2.5 GHz yerine 2.7 GHz hızında çalışıyor. Üçlü Cortex-A720 çekirdeği (2.4 GHz) ve dörtlü Cortex-A520 çekirdeği (1.8 GHz) tarafında ise herhangi bir değişiklik yapılmamış. Qualcomm, CPU görevlerinde yaklaşık %7’lik bir performans artışı gerçekleştiğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Grafik tarafında güncellenmiş bir Adreno GPU yer alıyor ve bu da önceki nesle kıyasla %7 civarında daha yüksek performans sunuyor. Ayrıca Snapdragon Elite Gaming özelliklerinden Adaptive Performance Engine 3.0 ve Snapdragon Game Super Resolution desteği de mevcut.

Yeni yonganın öne çıkan yeniliği, ultra geniş ekran desteği. Artık 1300 x 2900 piksele kadar çözünürlükte, 144 Hz yenileme hızında paneller destekleniyor. Qualcomm ayrıca, Hybrid Log Gamma (HLG), HDR10 ve HDR10+ formatları dahil olmak üzere 200 MP sensör ve 30 fps'de 4K video çekebilen güncellenmiş bir Spectra ISP de sunuyor.

Ölçeklenebilir kuantum bilgisayar çağı artık çok yakın 11 sa. önce eklendi

Yapay zeka tarafında geliştirilmiş Hexagon NPU dikkat çekiyor. Llama 1B ve Qwen 1B modellerine destek ve gerçek zamanlı çeviri gibi yeni özellikler sunuluyor. İşlemci ayrıca, LPDDR5 RAM (3.200 MHz), UFS 3.1 depolama ve Quick Charge 4+ hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

Bağlantı özelliklerine baktığımızda, 6 GHz altı 5G, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 desteği öne çıkıyor. Ayrıca aptX Lossless ve aptX Adaptive ses kodekleri de destekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: