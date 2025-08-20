Giriş
    Snapdragon 7s Gen 4 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Qualcomm, orta seviye yeni işlemcisi Snapdragon 7s Gen 4'ü tanıttı. Geçen yılki 7s Gen 3’ün geliştirilmiş versiyonu olan yonga seti neler sunuyor?              

    Snapdragon 7s Gen 4 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, orta seviye yeni mobil işlemcisini tanıttı. Snapdragon 7s Gen 4 isimli yeni yonga, geçen yılki 7s Gen 3’ün doğrudan devamı niteliğinde.

    Snapdragon 7s Gen 4 neler sunuyor?

    Yeni işlemci aynı Kryo çekirdeklerini ve 1+3+4 dizilimini koruyor. Yeni nesildeki tekil Prime Cortex-A720 çekirdeği, artık 2.5 GHz yerine 2.7 GHz hızında çalışıyor. Üçlü Cortex-A720 çekirdeği (2.4 GHz) ve dörtlü Cortex-A520 çekirdeği (1.8 GHz) tarafında ise herhangi bir değişiklik yapılmamış. Qualcomm, CPU görevlerinde yaklaşık %7’lik bir performans artışı gerçekleştiğini belirtiyor.

    Snapdragon 7s Gen 4 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Grafik tarafında güncellenmiş bir Adreno GPU yer alıyor ve bu da önceki nesle kıyasla %7 civarında daha yüksek performans sunuyor. Ayrıca Snapdragon Elite Gaming özelliklerinden Adaptive Performance Engine 3.0 ve Snapdragon Game Super Resolution desteği de mevcut.

    Yeni yonganın öne çıkan yeniliği, ultra geniş ekran desteği. Artık 1300 x 2900 piksele kadar çözünürlükte, 144 Hz yenileme hızında paneller destekleniyor. Qualcomm ayrıca, Hybrid Log Gamma (HLG), HDR10 ve HDR10+ formatları dahil olmak üzere 200 MP sensör ve 30 fps'de 4K video çekebilen güncellenmiş bir Spectra ISP de sunuyor.

    Yapay zeka tarafında geliştirilmiş Hexagon NPU dikkat çekiyor. Llama 1B ve Qwen 1B modellerine destek ve gerçek zamanlı çeviri gibi yeni özellikler sunuluyor. İşlemci ayrıca, LPDDR5 RAM (3.200 MHz), UFS 3.1 depolama ve Quick Charge 4+ hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

    Bağlantı özelliklerine baktığımızda, 6 GHz altı 5G, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 desteği öne çıkıyor. Ayrıca aptX Lossless ve aptX Adaptive ses kodekleri de destekleniyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 5 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

    bulaşık makinesi programları buji kablosu arızası güvercin yumurtaya kaç saat yatmazsa bozulur askerde sigara yasak mı gözleri açılmamış yavru kedi nasıl beslenir

