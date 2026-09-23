Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 rekor kırdı: İşte ilk sonuçlar

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Tam Boyutta Gör Qualcomm'un yeni nesil amiral gemisi mobil işlemcisi Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, Snapdragon Summit 2026 kapsamında resmen tanıtıldı. Geçtiğimiz dakikalarda ise, Qualcomm’un prototip telefonundan benchmark testleri paylaşıldı. Yeni yonga seti, genel sistem, CPU, GPU ve yapay zeka performansında rekor artış sunuyor.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 benchmark sonuçları

Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6'yı standart Snapdragon 8 Elite Gen 6'dan daha güçlü GPU yapısıyla ayırıyor. Yeni GPU, Matrix Core birimlerini kullanıyor ve Qualcomm'un Adreno Neural Fusion teknolojisinden yararlanıyor. Testlerin en dikkat çekici sonuçlarından biri AnTuTu tarafında elde edildi.

Tam Boyutta Gör Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, toplam 5.621.072 puan aldı. Önceki nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5'in 4.431.036 puanlık sonucuyla karşılaştırıldığında yeni işlemci yaklaşık yüzde 27 daha yüksek bir skor elde etti. Geekbench 6 testlerinde ise tek çekirdek performansı önceki nesle kıyasla yaklaşık yüzde 13-14 oranında yükseldi.

Çok çekirdek performansında ise artış daha sınırlı kaldı. Buna rağmen tek çekirdek sonucu, yeni işlemcinin yüksek CPU performansını ortaya koyan önemli sonuçlardan biri oldu.

GPU ve yapay zeka performansı da yükseliyor

Tarayıcı performansını ölçen BrowserBench Speedometer 3.1 testinde Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, önceki nesle göre yaklaşık yüzde 26 daha yüksek performans gösterdi. Bu testte özellikle tek çekirdek performansı ve işlem gecikmeleri önemli rol oynuyor. GPU tarafında ise 3DMark testleri gerçekleştirildi.

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Steel Nomad sonuçları, yeni Snapdragon platformunun grafik işlem gücündeki artışı en net şekilde gösteren testlerden biri oldu. Solar Bay ray tracing testinde de çift haneli artış yaşanırken, daha eski ve hafif bir iş yüküne sahip standart Wild Life testindeki artış sınırlı kaldı.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6'nın bir diğer önemli noktası ise yapay zeka performansı. Qualcomm'un yeni Hexagon NPU birimi, yapay zeka modellerinin doğrudan cihaz üzerinde çalıştırılmasına odaklanıyor. Şirket ayrıca yeni nesilde önceki modele kıyasla yüzde 50'ye varan daha yüksek prefill performansı sunduğunu belirtiyor.

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Bu sonuçların Qualcomm tarafından sağlanan prototip donanım üzerinde gerçekleştirildiğini belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla nihai akıllı telefonlardaki performansın üreticiye, soğutma sistemine ve yazılım optimizasyonlarına göre değişmesi mümkün.

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Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 rekor kırdı: İşte ilk sonuçlar

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