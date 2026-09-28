Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 7 sızdırıldı: N2P ve 5,4 GHz hız

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Qualcomm'un henüz yeni Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 modellerini duyurmasının üzerinden kısa süre geçmişken, şirketin bir sonraki amiral gemisi işlemcisi hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı. 2027 yılında tanıtılması beklenen Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 7, daha yüksek saat hızlarıyla çıkış yapabilir.

2nm ve 5,4 GHz saat hızı geliyor

Weibo'da paylaşılan bilgilere göre Qualcomm'un yeni nesil üst seviye işlemcisi "Honu" kod adıyla geliştiriliyor. SM8A75 model numarasıyla anılan çipin, mevcut nesilde kullanılan TSMC 2nm üretim teknolojisinin geliştirilmiş bir versiyonu olan N2P sürecinde üretilmesi bekleniyor.Yeni işlemcinin en dikkat çekici tarafı saat hızı olacak gibi görünüyor.

İddialara göre Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 7 için 5,3-5,4 GHz seviyesine ulaşan frekansları hedefliyor. Bu değer, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6'nın 5 GHz seviyesindeki saat hızının üzerine çıkılması anlamına geliyor. Daha yüksek frekansın özellikle tek çekirdek performansına katkı sağlaması beklenebilir. Çok çekirdek performansına ilişkin ise henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Güç tüketimi artmayabilir

Sızıntının dikkat çeken bir diğer noktası ise tek çekirdek performansında güç tüketiminin mevcut nesle yakın kalacağı iddiası. Yani Qualcomm'un daha yüksek frekanslara çıkarken Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ile benzer tek çekirdek güç tüketimini korumayı hedeflediği belirtiliyor. Bunda TSMC'nin 2 nm N2P üretim sürecinin yanı sıra Qualcomm'un yeni paketleme teknolojileriyle elde ettiği deneyimin rol oynaması beklenebilir.

Şirket, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6'da daha yüksek saat hızlarına ulaşabilmek için yeni bir Offset PoP paketleme teknolojisi kullanmıştı. Qualcomm'un 2027 modelinde de 2 nm üretim sürecini kullanmaya devam etmesi, üretim maliyetleri açısından da farklı bir tablo oluşturabilir. TSMC'nin daha gelişmiş üretim teknolojilerine geçiş yapmasıyla 2 nm üretiminin daha olgun hale gelmesi, ilerleyen dönemde maliyetlerin düşmesine katkı sağlayabilir.

iPhone üretmek yine Qualcomm'a yaradı! Apple faturadan kaçamadı 3 gün önce eklendi

Elbette Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 7 hakkında paylaşılan bu bilgiler şu an için resmi değil. Özellikle performans sonuçları ve saat hızları ürünün geliştirme sürecinde değişebilir. Qualcomm'un yeni nesil amiral gemisi işlemcisiyle ilgili daha fazla detayın önümüzdeki dönemde ortaya çıkması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 7 sızdırıldı: N2P ve 5,4 GHz hız

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: