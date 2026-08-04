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    Snapdragon 8 Elite Gen 5’in oyun odaklı yeni sürümünü tanıtıldı

    Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Serisi (SM8850-1-AB) isimli yonga, standart versiyonla ile büyük ölçüde aynı donanıma sahip olsa da özellikle oyun performansına odaklanıyor.

    Snapdragon 8 Elite Gen 5’in oyun odaklı yeni sürümünü tanıtıldı
    Qualcomm, amiral gemisi mobil işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5’in yeni bir varyantını resmi internet sitesinde sessizce listeledi. Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Serisi (SM8850-1-AB) isimli yonga, standart versiyonla ile büyük ölçüde aynı donanıma sahip olsa da özellikle oyun performansına odaklanıyor. Yeni işlemciyi kullanan ilk telefon serisi ise 11 Ağustos’ta Çin’de tanıtılacak Redmi K100 Pro ailesi olacak.

    Temel donanım büyük ölçüde aynı

    Qualcomm'un resmi ürün dokümanlarına göre Snapdragon 8 Elite Gen 5 SM8850-1-AB, standart sürümle aynı CPU ve GPU yapılandırmasını kullanıyor. İşlemcide 4,6 GHz'e kadar hızlara ulaşabilen iki Oryon Prime çekirdeği ve 3,62 GHz'e kadar çalışan altı performans çekirdeği bulunuyor. Grafik tarafında ise 1,2 GHz hızında çalışan Adreno GPU yer alıyor.

    Yeni varyantın diğer özellikleri de standart modele oldukça yakın. Yonga seti, Hexagon NPU, X85 5G modem, FastConnect 7900 bağlantı sistemi, LPDDR5X bellek ve UFS 4.1 depolama desteğinin yanı sıra Qualcomm Spectra ISP'yi de bünyesinde barındırıyor.

    İki sürüm arasındaki belgelenmiş tek donanım farkı ise Adreno High Performance Memory (HPM) kapasitesi. Standart Snapdragon 8 Elite Gen 5'te 18 MB özel Adreno HPM bulunurken, yeni SM8850-1-AB varyantında bu kapasite 12 MB olarak belirtiliyor.

    Qualcomm'un yeni hedefi oyun performansı

    Qualcomm, yeni varyantı özellikle oyun odaklı cihazlar için konumlandırıyor. Bununla birlikte oyun teknolojilerinin önemli bir bölümü aslında standart Snapdragon 8 Elite Gen 5'te de bulunuyor. Bunlar arasında Tile Memory Heap, Mesh Shading, Unreal Engine 5 optimizasyonları, Snapdragon Game Super Resolution 2.0, Adreno Frame Motion Engine 3.0 ve donanım hızlandırmalı ışın izleme desteği yer alıyor.

    Dolayısıyla yeni varyantın oyun performansında ne kadar gerçek bir avantaj sağlayacağı henüz net değil. Qualcomm'un resmi belgelerinde CPU ve GPU frekanslarında bir değişiklik bulunmaması da bu farkın daha çok platform optimizasyonları ve bellek yapılandırması üzerinden ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/08/04/snapdragon-8-elite-gen-5-sm8850-1-ab-official-redmi-k100-pro/ https://www.qualcomm.com/content/dam/qcomm-martech/dm-assets/documents/Snapdragon-8-Elite-Gen-5-SM8850-1-AB-V-Series.pdf
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