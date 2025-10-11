Snapdragon 8 Elite Gen 5, Samsung tarafından da üretilebilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Qualcomm’un yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite Gen 5, TSMC'nin 3nm (N3P) teknolojisiyle üretiliyor. Ancak TSMC yeni yongaların tek üreticisi olmayabilir. Yeni bir rapora göre Samsung, 2nm GAA üretim süreciyle ürettiği Snapdragon 8 Elite Gen 5 örneklerini, değerlendirmek amacıyla yakın zamanda Qualcomm’a gönderdi. Exynos 2600’un seri üretimine yeni başlayan Koreli devinin bu hamlesi, uzun zamandır beklediği çıkışı yakalamasını sağlayabilir.

Örnekler Samsung'un iç kalite standartlarını karşıladı

New Daily Economy tarafından paylaşılan raporda, Samsung’un son kilometre taşına ulaştığı belirtiliyor. Habere göre, Snapdragon 8 Elite Gen 5 örneği, yalnızca şirketin iç kalite standartlarını karşıladıktan sonra Qualcomm’a teslim edildi. Bu olumlu bir gelişme olsa da, Samsung’un hemen seri üretime geçeceği anlamına gelmiyor.

Qualcomm’un en üst seviye işlemcisi olduğu için, şirketin örnek üzerinde güç verimliliği, performans, ısınma, üretim verimi ve güvenilirlik gibi birçok kapsamlı test yapması bekleniyor. Ancak tüm bu testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından Samsung deneme üretimi aşamasına geçebilecek, ki şirket bu süreci Exynos 2600 için birkaç ay önce tamamlamıştı.

Ne var ki, Qualcomm’un potansiyel olarak Samsung’un uzun vadeli müşterisi haline gelmesi süreci kolay olmayacak. Deneme üretimi dönemi 6 ila 12 ay sürebilir ve bu süre zarfında Qualcomm sonuçlardan memnun kalmazsa tüm üretim anlaşmalarını iptal edebilir.

Qualcomm yeniden çift tedarikçi stratejisine geçebilir

Eğer Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomm’un beklentilerini karşılayabilirse, yıllar sonra ilk kez çift tedarikçi modeli hayata geçirebilir. Bu oldukça mantiklı bir strateji zira hem Qualcomm hem de MediaTek’in TSMC’ye, Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve Dimensity 9500 yongaları için yaklaşık %24 daha yüksek üretim ücreti ödediği bildiriliyor.

Samsung ve Qualcomm geçmişte yakın bir ilişkiye sahipti, ancak bu ortaklık dört yıl önce, 2021'de Samsung'un 4nm üretim süreciyle üretilen Snapdragon 8 Gen 1'de aşırı ısınma ve verim sorunları ortaya çıkınca bozuldu. O dönemde Samsung'un istikrarlı kaliteyi sağlayamaması, Qualcomm'un üretimi TSMC'ye kaydırmasına yol açtı. TSMC ile bu iş birliği daha sonraki modellerde de devam etti.

2nm sürecinde atağa kalkan Samsung, yeterli verim oranlarına ulaşabilirse yeniden Qualcomm'un müşterisi olabilir. Şirket yakında zamanda kendi amiral gemisi yonga seti Exynos 2600’un üretimine başladığını duyurdu, ancak verim oranının hala %50 seviyesinde olduğu belirtiliyor. İdeal olarak bu seviyenin %70 civarında olması gerekiyor. Bu nedenle Qualcomm’a gönderilen 2nm GAA tabanlı Snapdragon 8 Elite Gen 5 örneği, şirket için büyük bir sınav olacak. Eğer bu süreç başarıyla tamamlanırsa, 2nm üretim sürecinde rekabet ortamı bugün olduğundan daha hareketli olabilir.

