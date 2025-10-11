Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Elite Gen 5, Samsung tarafından da üretilebilir

    Yeni bir rapora göre Samsung, 2nm süreciyle ürettiği Snapdragon 8 Elite Gen 5 örneklerini, değerlendirmek amacıyla yakın zamanda Qualcomm’a gönderdi. Samsung-Qualcomm işbirliği yeniden başlayabilir.

    Snapdragon 8 Elite Gen 5, Samsung tarafından da üretilebilir Tam Boyutta Gör
    Qualcomm’un yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite Gen 5, TSMC'nin 3nm (N3P) teknolojisiyle üretiliyor. Ancak TSMC yeni yongaların tek üreticisi olmayabilir. Yeni bir rapora göre Samsung, 2nm GAA üretim süreciyle ürettiği Snapdragon 8 Elite Gen 5 örneklerini, değerlendirmek amacıyla yakın zamanda Qualcomm’a gönderdi. Exynos 2600’un seri üretimine yeni başlayan Koreli devinin bu hamlesi, uzun zamandır beklediği çıkışı yakalamasını sağlayabilir.

    Örnekler Samsung'un iç kalite standartlarını karşıladı

    New Daily Economy tarafından paylaşılan raporda, Samsung’un son kilometre taşına ulaştığı belirtiliyor. Habere göre, Snapdragon 8 Elite Gen 5 örneği, yalnızca şirketin iç kalite standartlarını karşıladıktan sonra Qualcomm’a teslim edildi. Bu olumlu bir gelişme olsa da, Samsung’un hemen seri üretime geçeceği anlamına gelmiyor.

    Qualcomm’un en üst seviye işlemcisi olduğu için, şirketin örnek üzerinde güç verimliliği, performans, ısınma, üretim verimi ve güvenilirlik gibi birçok kapsamlı test yapması bekleniyor. Ancak tüm bu testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından Samsung deneme üretimi aşamasına geçebilecek, ki şirket bu süreci Exynos 2600 için birkaç ay önce tamamlamıştı.

    Ne var ki, Qualcomm’un potansiyel olarak Samsung’un uzun vadeli müşterisi haline gelmesi süreci kolay olmayacak. Deneme üretimi dönemi 6 ila 12 ay sürebilir ve bu süre zarfında Qualcomm sonuçlardan memnun kalmazsa tüm üretim anlaşmalarını iptal edebilir.

    Qualcomm yeniden çift tedarikçi stratejisine geçebilir

    Eğer Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomm’un beklentilerini karşılayabilirse, yıllar sonra ilk kez çift tedarikçi modeli hayata geçirebilir. Bu oldukça mantiklı bir strateji zira hem Qualcomm hem de MediaTek’in TSMC’ye, Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve Dimensity 9500 yongaları için yaklaşık %24 daha yüksek üretim ücreti ödediği bildiriliyor.

    Samsung ve Qualcomm geçmişte yakın bir ilişkiye sahipti, ancak bu ortaklık dört yıl önce, 2021'de Samsung'un 4nm üretim süreciyle üretilen Snapdragon 8 Gen 1'de aşırı ısınma ve verim sorunları ortaya çıkınca bozuldu. O dönemde Samsung'un istikrarlı kaliteyi sağlayamaması, Qualcomm'un üretimi TSMC'ye kaydırmasına yol açtı. TSMC ile bu iş birliği daha sonraki modellerde de devam etti.

    2nm sürecinde atağa kalkan Samsung, yeterli verim oranlarına ulaşabilirse yeniden Qualcomm'un müşterisi olabilir. Şirket yakında zamanda kendi amiral gemisi yonga seti Exynos 2600’un üretimine başladığını duyurdu, ancak verim oranının hala %50 seviyesinde olduğu belirtiliyor. İdeal olarak bu seviyenin %70 civarında olması gerekiyor. Bu nedenle Qualcomm’a gönderilen 2nm GAA tabanlı Snapdragon 8 Elite Gen 5 örneği, şirket için büyük bir sınav olacak. Eğer bu süreç başarıyla tamamlanırsa, 2nm üretim sürecinde rekabet ortamı bugün olduğundan daha hareketli olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    En gelişmiş insansı robot: Figure 03

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hangi bölümlerden tıpa geçiş var evde lehim nasıl yapılır musluktan soğuk su akmıyor kolun üstüne yatmak ağrı nasıl geçer klimadan fokurdama sesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 15
    Apple iPhone 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15 F13MG-436XTR
    MSI MODERN 15 F13MG-436XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum