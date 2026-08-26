Snapdragon 8 Elite Gen 6, 5 GHz hıza ulaşan ilk mobil işlemci olacak

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Tam Boyutta Gör Qualcomm, gelecek ay düzenleyeceği Snapdragon Summit öncesinde yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisinin CPU mimarisi hakkında ilk detayları paylaştı. Şirketin açıklamalarına göre yeni işlemci, akıllı telefonlarda 5 GHz saat hızına ulaşan ilk CPU olacak.

Oryon çekirdekleri 5 Ghz'e çıkabilecek

Qualcomm’un paylaştığı görsele göre işlemcide 5 GHz’e çıkabilen iki özel Oryon çekirdeği bulunacak. Bu çekirdeklere, çalışma frekansı henüz açıklanmayan altı performans çekirdeği eşlik edecek. Böylece yeni Snapdragon işlemcisi, önceki nesilde Galaxy modellerine özel olarak 4,74 GHz seviyesine ulaşan Snapdragon 8 Elite Gen 5’in de üzerine çıkacak.

Tam Boyutta Gör Qualcomm, yeni işlemcinin yüksek saat hızını yalnızca daha gelişmiş bir üretim teknolojisine bağlamıyor. Şirket, 5 GHz seviyesine ulaşılmasını tamamen özel bir tasarımın sonucu olarak nitelendiriyor. Bunun yanında yüksek frekansın güçlü IPC (saat döngüsü başına komut) performansıyla destekleneceği belirtiliyor. IPC tarafındaki geliştirmelerin önemli bir bölümünü ise önbellek mimarisindeki değişiklikler oluşturuyor. Qualcomm, her çekirdekte büyük bir L1 önbellek ve CPU kompleksinde ortak bir L2 önbellek kullanacağını açıkladı.

Oryon FlexCache performansı artıracak

Yeni işlemcinin dikkat çeken özelliklerinden biri de Qualcomm’un Oryon FlexCache adını verdiği yeni önbellek mimarisi. Bu yapı sayesinde Prime çekirdeklerin ihtiyaç halinde mevcut önbellek havuzunun tamamından yararlanabileceği belirtiliyor.

Bu yaklaşım, büyük veri kümelerinin doğrudan sistem belleğine taşınma ihtiyacını azaltmayı hedefliyor. Özellikle bellek kapasitesinin performansı sınırlayabildiği yoğun iş yüklerinde işlemcinin performansını daha uzun süre koruması amaçlanıyor. Qualcomm’a göre FlexCache mimarisi; yapay zeka ajanları, mobil oyunlar, çoklu görev ve video düzenleme gibi işlemlerde daha yüksek ve istikrarlı performans sağlayacak.

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5 GHz hızı ısınma sorununu beraberinde getirebilir

Akıllı telefon işlemcilerinde 5 GHz seviyesine ulaşılması etkileyici olsa da bu hız bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Daha yüksek saat hızları genel olarak daha fazla güç tüketimi ve ısı üretimi anlamına gelebiliyor.

Öte yandan mobil işlemciler, bir görevi mümkün olduğunca hızlı tamamlayıp ardından düşük güç durumuna geçme yaklaşımından faydalanabiliyor. Bu nedenle 5 GHz seviyesindeki yüksek performans, bazı kısa süreli iş yüklerinde teorik olarak görevin daha hızlı tamamlanmasını ve toplam enerji tüketiminin düşmesini sağlayabilir. Ancak uzun süreli yoğun yüklerde 5 GHz hızının sıcaklık ve sürdürülebilir performans üzerindeki etkisi henüz bilinmiyor.

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Snapdragon 8 Elite Gen 6, 5GHz'e ulaşan ilk mobil işlemci olacak

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