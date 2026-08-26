Snapdragon 8 Elite Gen 6, 5 GHz hıza ulaşan ilk mobil işlemci olacak

Oryon çekirdekleri 5 Ghz'e çıkabilecek
Qualcomm’un paylaştığı görsele göre işlemcide 5 GHz’e çıkabilen iki özel Oryon çekirdeği bulunacak. Bu çekirdeklere, çalışma frekansı henüz açıklanmayan altı performans çekirdeği eşlik edecek. Böylece yeni Snapdragon işlemcisi, önceki nesilde Galaxy modellerine özel olarak 4,74 GHz seviyesine ulaşan Snapdragon 8 Elite Gen 5’in de üzerine çıkacak.
Oryon FlexCache performansı artıracak
Yeni işlemcinin dikkat çeken özelliklerinden biri de Qualcomm’un Oryon FlexCache adını verdiği yeni önbellek mimarisi. Bu yapı sayesinde Prime çekirdeklerin ihtiyaç halinde mevcut önbellek havuzunun tamamından yararlanabileceği belirtiliyor.
Bu yaklaşım, büyük veri kümelerinin doğrudan sistem belleğine taşınma ihtiyacını azaltmayı hedefliyor. Özellikle bellek kapasitesinin performansı sınırlayabildiği yoğun iş yüklerinde işlemcinin performansını daha uzun süre koruması amaçlanıyor. Qualcomm’a göre FlexCache mimarisi; yapay zeka ajanları, mobil oyunlar, çoklu görev ve video düzenleme gibi işlemlerde daha yüksek ve istikrarlı performans sağlayacak.
5 GHz hızı ısınma sorununu beraberinde getirebilir
Akıllı telefon işlemcilerinde 5 GHz seviyesine ulaşılması etkileyici olsa da bu hız bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Daha yüksek saat hızları genel olarak daha fazla güç tüketimi ve ısı üretimi anlamına gelebiliyor.
Öte yandan mobil işlemciler, bir görevi mümkün olduğunca hızlı tamamlayıp ardından düşük güç durumuna geçme yaklaşımından faydalanabiliyor. Bu nedenle 5 GHz seviyesindeki yüksek performans, bazı kısa süreli iş yüklerinde teorik olarak görevin daha hızlı tamamlanmasını ve toplam enerji tüketiminin düşmesini sağlayabilir. Ancak uzun süreli yoğun yüklerde 5 GHz hızının sıcaklık ve sürdürülebilir performans üzerindeki etkisi henüz bilinmiyor.Kaynakça https://www.androidauthority.com/next-snapdragon-processor-5ghz-cpu-3702547/ https://www.qualcomm.com/news/onq/2026/08/oryon-cpu-5ghz-flexcache Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Geçenlerde kredi kartımı yenilemeyi düşünüyordum ama bunun için şubeye gidip uğraşmak hiç içimden gelmedi açıkçası. İnternetten bakınırken Paraf başvurusunun online yapılabildiğini gördüm. Formu doldurup başvuruyu telefondan hallettim, en azından bunun için işten izin alıp şubeye gitmek zorunda kalmadım. Gün içinde zaten yeterince koşturuyorum, böyle işlemleri evden halledebilmek benim için daha pratik oluyor. Kartın da adrese gelmesi ayrıca iyi oldu.
daha korkutucu bişey görmedim