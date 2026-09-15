Snapdragon 8 Elite Gen 6 için Samsung sürprizi: Qualcomm kararını değiştirebilir

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Tam Boyutta Gör Qualcomm'un bu ay sonunda tanıtması beklenen Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcileri hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı. Güney Kore'den gelen raporlara göre Qualcomm, yeni nesil amiral gemisi işlemcilerinin üretiminde TSMC'nin yanı sıra Samsung ile de çalışmayı değerlendiriyor.

Qualcomm kararını değiştirebilir

Daha önceki sızıntılarda Snapdragon 8 Elite Gen 6 ailesinin yalnızca TSMC tarafından üretileceği öne sürülmüştü. Ancak Qualcomm'un Samsung ile görüşmeleri sürdürdüğü ve iki üreticiden aynı anda yararlanabileceği belirtiliyor. Böyle bir tercih, şirketin özellikle üretim kapasitesi konusunda daha esnek hareket etmesini sağlayabilir.

Samsung'un son dönemde 2nm üretim sürecindeki verim oranlarını artırdığı belirtiliyor. Rapora göre şirketin üretim verimliliği yaklaşık yüzde 55 seviyesine ulaşırken, TSMC’nin oranının yüzde 60-70 civarında. Ancak Qualcomm'un büyük ölçekli üretim için yaklaşık yüzde 70 seviyesinde bir verimlilik istediği aktarılıyor.

Samsung ve TSMC tarafından üretilebilir

Bu nedenle şirketlerin görüşmelerinde üretim sürecinin yanı sıra teknik özellikler, fiyatlandırma ve üretim optimizasyonunun da ele alındığı belirtiliyor. Samsung’un Snapdragon 8 Elite Gen 6 üretiminden ne kadar pay alacağı ise şimdilik bilinmiyor. Hatta mevcut görüşmelerden gelen bilgiler, Samsung'un ana üretici olmak yerine TSMC’ye karşı bir alternatif olma amacı taşıdığı yönünde.

Qualcomm’un bu seçeneği değerlendirmesinin arkasında TSMC’nin 2nm üretim kapasitesiyle ilgili endişeler de bulunuyor. TSMC, 2026'nın dördüncü çeyreğinde aylık 60 bin wafer seviyesinde 2nm üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Ancak Apple’ın bu kapasitenin yarısından fazlasını kendi işlemcileri için ayırdığı iddia ediliyor.

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Bu durum Qualcomm’un ilerleyen dönemde ihtiyaç duyduğu üretim hacmini TSMC’den tek başına karşılamakta zorlanmasına neden olabilir. Dolayısıyla Samsung’un sürece dahil edilmesi, Qualcomm için kapasite riskini azaltabilecek bir yedek plan olarak değerlendiriliyor. Snapdragon 8 Elite Gen 6 ailesinin resmi detaylarının ise bu ay sonunda yapılması beklenen Snapdragon etkinliğinde netleşmesi bekleniyor.

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Snapdragon 8 Elite Gen 6 için Samsung sürprizi: Qualcomm kararsız

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