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    Snapdragon 8 Elite Gen 6 ailesi iki modele ayrılıyor: İşte ilk detaylar

    Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 6 ailesinde iki farklı işlemci sunacağını yeni teaser ile doğruladı. Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Gen 6 Pro, 22 Eylül'de tanıtılacak.

    Snapdragon 8 Elite Gen 6 iki modele ayrılıyor: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, yeni nesil amiral gemisi mobil işlemcileriyle ilgili uzun süredir gündemde olan önemli bir iddiayı doğruladı. Şirketin sosyal medya hesabında yayınladığı yeni bir tanıtımda, iki farklı Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinin Snapdragon Summit kapsamında tanıtılacağı duyuruldu.

    İki amiral gemisi işlemci geliyor

    Qualcomm paylaşımında "Two changes the game" (Oyunu iki değiştiriyor), "Opportunity doubled" (Fırsat katlandı) ve "Dual 8 Elites" (Çift 8 Elite) ifadelerini kullandı. Şirket henüz işlemcilerin resmi isimlerini doğrudan açıklamasa da mevcut sızıntılar doğrultusunda modellerin Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro olarak adlandırılması bekleniyor.

    Her iki işlemci de 22 Eylül'de düzenlenecek Snapdragon Summit etkinliğinde tanıtılacak. Qualcomm'un daha önceki ürün stratejileri düşünüldüğünde standart model ile Pro versiyon arasında CPU, GPU, yapay zeka performansı ve güç tüketimi gibi alanlarda farklılıklar bulunması bekleniyor.

    8 Elite Gen 6 Pro rekor kırabilir

    Snapdragon 8 Elite Gen 6 ailesiyle ilgili en dikkat çekici bilgilerden biri, Qualcomm'un iki farklı amiral gemisi SoC sunacak olması. Standart modelin üstünde konumlandırılacak Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, özellikle en yüksek performansı isteyen amiral gemisi telefonlara güç verecek.

    Pro modele ait olduğu belirtilen bir AnTuTu 11 sonucu da kısa süre önce ortaya çıkmıştı. Söz konusu testte işlemcinin 4.835.412 puan aldığı iddia edildi. Bu skor doğruysa, yeni Qualcomm platformu mevcut nesil amiral gemisi işlemcilerle karşılaştırıldığında farkı büyük ölçüde açmış olacak. Şu an için iki işlemcinin de 2nm üretim süreci kullanması bekleniyor.

    Peki Qualcomm neden ikili yonga stratejisi uyguluyor? Yeni karar, Android amiral gemisi pazarında üreticilere daha geniş bir seçenek sunabilir. Standart model daha geniş bir amiral gemisi cihaz grubunda kullanılırken, Gen 6 Pro özellikle performans odaklı ve üst segment modellerde tercih edilmiş olacak. Qualcomm'un isimlendirmeyi ve iki işlemci arasındaki teknik farkları 22 Eylül'deki Snapdragon Summit etkinliğinde netleştirmesi bekleniyor.

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