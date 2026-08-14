Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro AnTuTu'da rekor kırdı: İşte sonuçlar

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Tam Boyutta Gör Qualcomm'un yeni nesil amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, tanıtımdan önce AnTuTu'da sızdırılmış olabilir. Digital Chat Station tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde Qualcomm'un SM8975 kod adlı işlemcisine sahip bir cihazın toplam 4.835.412 puan aldığı ortaya çıktı.

Çıkmadan rekora imza attı

AnTuTu V11.1.4 sürümündeki testte işlemci 1.368.930, GPU ise 1.854.826 puan aldı. GPU tarafında Qualcomm'un yeni Adreno 850 çözümü kullanılıyor. Daha önceki sızıntılar SM8975 kodunu Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ile ilişkilendirirken, standart Snapdragon 8 Elite Gen 6'nın ise SM8950 kodunu taşıyacağı öne sürülmüştü.

İddia edilen sonuç, mevcut Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili amiral gemilerinin ulaştığı 4,5 milyonun üzerindeki skorların yaklaşık yüzde 6 üzerinde bulunuyor. Bu durum doğruysa Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun Android telefonlarda performans çıtasını yeniden yükseltmesi mümkün olabilir. Ancak test sonucunun doğruluğu konusunda önemli bir soru işareti bulunuyor.

Tam Boyutta Gör AnTuTu'nun söz konusu test sonucunun şu anda kendi sunucularından alınamadığını belirttiği aktarılıyor. Bu nedenle 4,83 milyon puanlık sonuç şimdilik doğrulanmış bir performans değeri olarak değerlendirilmemeli. Snapdragon 8 Elite Gen 6 ailesinin önümüzdeki aylarda birçok üst seviye Android telefona güç vermesi bekleniyor ve üretimi muhtemelen tamamlandı.

Qualcomm'un yeni platformunun 2nm üretim süreciyle geliştirilmesi beklenirken, Xiaomi 18 serisinin işlemciyi kullanan ilk modeller arasında yer alabileceği belirtiliyor. Honor da Magic 9 serisini 28 Eylül'de Çin'de tanıtacağını doğruladı. Sızıntılara göre standart Magic 9, Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanırken Pro modellerinde Snapdragon 8 Elite Gen 6 bulunacak.

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Son olarak OnePlus 16 serilerinin de yeni Qualcomm platformunu kullanması bekleniyor.Eğer sızdırılan AnTuTu sonucu gerçek çıkarsa, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro 4,8 milyon puan sınırını aşan ilk mobil işlemcilerden biri olarak yeni nesil Android amiral gemilerinin performans seviyesini önemli ölçüde yukarı taşıyabilir.

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Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro AnTuTu'da rekor kırdı: İşte sonuçlar

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