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    Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun yeni yapay zekâ özellikleri ortaya çıktı

    Qualcomm'un yeni amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro hakkında dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı. İşlemci, yapay zekâ destekli görüntü yükseltme ve kare oluşturma teknolojileriyle gelebliir.

    Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun yeni özellikleri ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un henüz tanıtmadığı Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisiyle ilgili yeni teknik detaylar ortaya çıktı. Sızıntıya göre şirket, yeni nesil mobil işlemcisinde yapay zekâ destekli görüntü yükseltme (AI upscaling) ve kare oluşturma (frame generation) teknolojilerini bir araya getiren AI Frame Fusion adlı yeni bir oyun teknolojisi sunmaya hazırlanıyor.

    AI Frame Fusion desteğiyle geliyor

    Paylaşılan bilgilere göre SM8975 model numarasını taşıyan Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, Adreno 850 GPU ile gelecek. GPU içerisinde yer alacağı belirtilen iki özel Matrix ALU birimi, yapay zekâ işlemlerinde kullanılan matris hesaplamalarını doğrudan grafik işlemcisi üzerinde gerçekleştirecek. Bu sayede sistem, görüntü oluşturma verilerine ve GPU'nun dahili belleğine doğrudan erişebilecek.

    Sızıntıya göre AI Frame Fusion iki farklı çalışma modu sunacak. İlk mod, hareket verileri, derinlik bilgisi ve önceki kareleri kullanarak düşük çözünürlüklü görüntüyü 1080p veya 1440p seviyesine yükseltecek. İkinci mod ise mevcut ve önceki kareleri analiz ederek araya yeni kareler ekleyecek. Henüz bu teknolojinin geliştiriciler tarafından oyunlara ayrı ayrı entegre edilmesinin gerekip gerekmediği veya Qualcomm'un bunu sürücü seviyesinde sunup sunmayacağı bilinmiyor.

    Sızıntıda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise bu donanımın yalnızca Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro modeline özel olabileceği. Standart Snapdragon 8 Elite Gen 6 modelinin ise Adreno 845 GPU ile geleceği ve Matrix ALU birimlerini içermeyeceği belirtiliyor. Ayrıca Adreno 845'in 12 MB, Adreno 850'nin ise 18 MB dahili grafik belleğine (GMEM) sahip olacağı iddia ediliyor.

    Qualcomm henüz Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisini veya AI Frame Fusion teknolojisini doğrulamadı. Şirketin yeni mobil platformlarını 22-24 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek Snapdragon Summit etkinliğinde tanıtması bekleniyor.

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