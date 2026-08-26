Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ve Dimensity 9600 Pro özellikleri sızdırıldı

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Tam Boyutta Gör Qualcomm ve MediaTek'in yeni nesil amiral gemisi işlemcileri için önemli teknik detaylar ortaya çıktı. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun 2nm üretim süreci ve 5GHz'i aşan saat hızıyla, Dimensity 9600 Pro'nun ise Arm'ın yeni nesil çekirdekleriyle gelmesi bekleniyor. Üstelik yeni bilgiler, güvenilir bir kaynaktan geliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 6

Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre Qualcomm ve MediaTek'in en güçlü mobil işlemcileri TSMC'nin N2P olarak adlandırılan 2 m üretim sürecini kullanacak. Buna göre Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (SM8975), 8 çekirdekli bir CPU tasarımına sahip olacak. İşlemcide iki adet Prime çekirdeğin 5,01 GHz, üç çekirdeğin 4,03 GHz ve üç çekirdeğin 3,74 GHz hızında çalışacağı paylaşıldı.

Bu değerler, mevcut Snapdragon 8 Elite Gen 5'e kıyasla önemli bir saat hızı artışına işaret ediyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5'te iki çekirdek 4,61 GHz, altı çekirdek ise 3,63 GHz seviyesinde çalışıyor. Grafik tarafında Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun Adreno 850 GPU ile geleceği belirtiliyor. GPU'nun üç dilimden oluşacağı ve 18 MB grafik belleğine sahip olacağı ortaya çıktı.

İşlemcide ayrıca 8MB Last Level Cache (LLC) bulunacak. Bu yapı, özellikle yüksek performans gerektiren oyun ve yapay zeka işlemlerinde işlemci ile grafik biriminin bellek erişimini hızlandırmaya yardımcı olabilir. Ayrıca Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 6 ailesinde iki farklı model sunması bekleniyor. Üst seviye Pro modelinin yanında Snapdragon 8 Elite Gen 6 (SM8950) da piyasaya çıkacak.

Standart modelde de 2+3+3 CPU düzeninin kullanılacak ancak saat hızları henüz bilinmiyor. Grafik tarafında ise Adreno 845 GPU bulunacak. Bu GPU'nun iki dilimli tasarıma ve 12 MB grafik belleğine sahip olması bekleniyor. LLC kapasitesi de Pro modeldeki 8MB yerine 6 MB olacak.

Dimensity 9600 Pro da 2 nm olacak

MediaTek’in yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9600 Pro da TSMC'nin N2P üretim sürecini kullanacak. Qualcomm'dan farklı olarak MediaTek'in Arm tarafından geliştirilen yeni nesil CPU çekirdeklerini tercih edeceği belirtiliyor. Sızıntıya göre işlemcinin CPU yapısı, 2x 4,55 GHz Canyon, 3x 4,35 GHz Gelas-b ve 3x 3,10 GHz Gelas çekirdeklerinden oluşacak.

Digital Chat Station tarafından kullanılan kod adlarının henüz resmi olarak doğrulanmadığını belirtmek gerekiyor. Ancak mevcut tahminlere göre Canyon, Arm C2-Ultra; Gelas-b, C2-Premium; Gelas ise C1-Pro çekirdeğine karşılık geliyor olabilir. Bu durum, Dimensity 9600 Pro'nun Qualcomm'un özel CPU tasarımına karşı Arm'ın yeni nesil mimarisini kullanacağı anlamına geliyor.

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Grafik tarafında ise Dimensity 9600 Pro'nun Arm G2-Ultra NX MC12 GPU'sunu kullanacağı belirtiliyor. Bu GPU daha önce Xiaomi'nin Xring O3 işlemcisinde görülmüştü.16 çekirdekli GPU'nun iki kümeye ayrıldığı belirtiliyor. Bunlardan 8 çekirdek standart grafik işlemlerini gerçekleştirirken diğer 8 çekirdekte NX tensor hızlandırma bulunuyor. Bu özel birimler görüntü yükseltme ve kare oluşturma gibi yapay zeka destekli oyun teknolojilerinde kullanılabiliyor. Her iki işlemci için sızdırılan bilgiler şu an için bunlarla sınırlı. Gelecek haftalarda daha fazla detayın ortaya çıkması muhtemel.

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