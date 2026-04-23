    Snapdragon 8 Elite Gen 6, Samsung'un imzasını taşıyabilir

    Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 6 için yeniden Samsung ile çalışabileceği ortaya çıktı. Yeni iş birliği, TSMC'ye kıyasla dengeleri değiştirebilir.

    Snapdragon 8 Elite Gen 6, Samsung'un imzasını taşıyabilir Tam Boyutta Gör
    Mobil işlemci tarafında rekabet yeniden kızışırken, üretim tarafındaki dengeler sürekli değişiyor. Özellikle ileri üretim süreçlerinde artan maliyetler ve kapasite baskısı, büyük oyuncuları alternatif çözümlere yöneltmeye başladı. Bu noktada dikkat çeken son gelişme ise Qualcomm ile Samsung cephesinden geldi.

    Snapdragon 8 Elite Gen 6, Samsung Foundry'den gelebilir

    Qualcomm, yeni nesil amiral gemisi işlemcisi olarak konumlandırılan Snapdragon 8 Elite Gen 6 için üretim tarafında önemli bir değişikliğe gidebilir. Şirketin CEO'su Cristiano Amon'un Güney Kore'de Samsung yöneticileriyle bir araya gelmesi, bu ihtimali güçlendirmiş durumda. Görüşmelerin odağında ise Samsung'un 2nm üretim süreci yer alıyor.

    Eğer anlaşma sağlanırsa Qualcomm, 2022'den bu yana ağırlıklı olarak çalıştığı TSMC yerine yeniden Samsung ile üretim ortaklığına dönebilir. Hatırlanacağı üzere Qualcomm, geçmişte Samsung üretimi çiplerde yaşanan verimlilik ve ısınma sorunları nedeniyle rotasını TSMC'ye çevirmişti. Ancak son dönemde Samsung'un bu problemleri büyük ölçüde çözdüğü ve üretim tarafında yeniden güven kazandığı belirtiliyor.

    Buna ek olarak TSMC tarafında artan maliyetlerin de Qualcomm'u alternatif arayışına itmiş durumda. Henüz resmi bir anlaşma bulunmasa da, Snapdragon 8 Elite Gen 6'nın Samsung tarafından üretilmesi durumunda bu gelişme mobil işlemci pazarında önemli bir kırılma yaratabilir. 

