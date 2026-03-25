Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisi ortaya çıktı: Üç model geliyor

Tam Boyutta Gör Qualcomm, yeni nesil amiral gemisi işlemci ailesi için hazırlıklarını hızlandırırken Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisine ait teknik detaylar netleşmeye başladı. Şirket bu kez, Standart ve Pro dahil üç model planlıyor. Ayrıca GPU, bellek ve maliyet tarafında daha belirgin olacak.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisi neler sunacak?

Sızıntılara göre seri, Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro olmak üzere iki farklı modelden oluşacak. SM8950 ve SM8975 kod adlarıyla geliştirilen bu yongaların her ikisi de TSMC'nin 2nm üretim sürecini temel alacak. Her iki modelde de 2+3+3 çekirdek dizilimi tercih ediliyor.

Öte yandan asıl ayrım GPU ve bellek tarafında planlanmış. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, Adreno 850 GPU ve 18MB GMEM ile daha güçlü bir grafik performansı hedefliyor. Buna ek olarak LPDDR6 (4×24) desteği, LPDDR5X uyumluluğu ve 8MB LLC önbellek ile üst segmentte konumlanıyor olacak.

Standart model tarafında ise Adreno 845 GPU, 12MB GMEM, LPDDR5X (4×16) bellek yapısı ve 6MB LLC önbellek yer alıyor. Daha önce paylaşılan bilgilerde Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro’nun performans çekirdeklerinde 5.0 GHz seviyesini zorlayabileceği belirtilmişti.

Standart, Pro ve temel model geliyor

Yeni teknik detaylarla birlikte bu yüksek frekansın, gelişmiş GPU ve bellek altyapısıyla destekleneceği anlaşılıyor. Dolayısıyla Pro modelin yalnızca sentetik testlerde değil, gerçek kullanımda da daha agresif bir performans sunması bekleniyor. Öte yandan sızıntıya göre SM8975 kodlu Pro varyantın üretim maliyeti ciddi şekilde daha yüksek olacak.

Bu durum, yonganın yalnızca sınırlı sayıdaki premium cihazda kullanılmasına yol açabilir. Standart modelin ise daha geniş bir üretici kitlesine ulaşması daha olası görünüyor. Son olarak, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 6 adıyla ayrı bir model üzerinde daha çalıştığı belirtiliyor. Ancak mevcut bilgiler, bu varyantın Elite serisinin gerisinde konumlanacağı yönünde.

