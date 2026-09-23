Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 resmen tanıtıldı: 5 GHz ve 2nm dönemi

Qualcomm, yeni nesil mobil işlemcilerinde "Pro" isimlendirmesini geride bırakarak Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 modellerini duyurdu. Serinin en güçlü üyesi olan Extreme Gen 6, özellikle CPU, GPU ve yapay zekâ performansındaki artışlarla öne çıkıyor.
|Özellik
|Snapdragon 8 Elite Gen 6
|Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
|Üretim süreci
|2 nm
|2 nm
|Prime çekirdek
|2x 5,00 GHz
|2x 5,00 GHz
|Performans çekirdeği
|6x 4,00 GHz
|6x 4,00 GHz
|CPU performansı
|%10 artış
|%13 artış
|CPU verimliliği
|%37 artış
|%37 artış
|GPU performansı
|%35 artış
|%44 artış
|GPU
|Adreno 850
|Adreno 850 + Neural Fusion
|NPU
|%14 daha hızlı
|%35 daha hızlı
|Yapay zeka
|Gelişmiş AI Engine
|30 milyardan fazla parametreli modeller için yerel destek
|Video
|8K 30 FPS / 4K 120 FPS
|8K 60 FPS / 4K 240 FPS
|RAM
|LPDDR5X / LPDDR6
|LPDDR5X / LPDDR6
|Depolama
|UFS 5.0
|UFS 5.0
Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Extreme Gen 6 neler sunuyor?
TSMC'nin 2nm üretim sürecinden çıkan Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, Qualcomm'un yeni nesil özel Oryon çekirdeklerini kullanıyor. İşlemci tarafında iki adet Prime çekirdek 5,00 GHz'e kadar çıkarken, altı Performance çekirdeği 4,00 GHz'e kadar çalışıyor.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile kıyaslandığında CPU performansı yüzde 13, güç verimliliği ise yüzde 37 oranında artırılmış durumda. GPU tarafındaki gelişim ise daha yüksek. Yeni Adreno GPU, önceki nesle kıyasla yüzde 44 daha yüksek performans sunarken, GPU verimliliğinde de yüzde 40'lık iyileşme sağlıyor.
Serinin standart modeli olan Snapdragon 8 Elite Gen 6 ise, Extreme versiyonla aynı 2nm üretim sürecini kullanıyor. Her iki işlemcide de iki adet 5,00 GHz Prime ve altı adet 4,00 GHz Performance çekirdeği bulunuyor. Bununla birlikte Extreme Gen 6, daha güçlü GPU altyapısı, 18 MB Adreno High-Performance Memory, daha gelişmiş yapay zekâ özellikleri ve LPDDR6 desteğiyle serinin üst noktasında konumlanıyor.
Yapay zekâ tarafında büyük sıçrama
Qualcomm, yeni işlemcilerin yapay zekâ yeteneklerini de önemli ölçüde geliştirmiş durumda. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6'nın Hexagon NPU performansı önceki nesle göre yüzde 35 artıyor. Paylaşımlı NPU belleği de yüzde 50 oranında büyütülüyor.
Bu yapı sayesinde cihaz üzerinde 30 milyardan fazla parametreye sahip yapay zekâ modellerinin çalıştırılması hedefleniyor. Yeni Element Accelerator, Hexagon Direct Link ve Micro Tile Inferencing gibi teknolojiler de özellikle üretken yapay zekâ ve cihaz üzerindeki AI işlemlerinin hızlandırılmasına katkı sağlıyor.
Kamera ve bağlantı özellikleri
Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, kamera tarafında 320 MP'e kadar fotoğraf desteği sunuyor. İşlemci aynı zamanda üç adet 64 MP kameradan eş zamanlı görüntü işleyebilirken, tek kamerada 108 MP çözünürlüğe kadar destek sağlıyor. Video tarafında ise 8K 60 FPS kayıt ve 4K çözünürlükte 240 FPS ağır çekim öne çıkıyor. H.266, H.265, VP9 ve AV1 gibi video formatları için donanımsal destek de bulunuyor.
Bağlantı tarafında Snapdragon X105 5G modem kullanılıyor. Modem, 14,8 Gbps'ye kadar indirme ve 4,2 Gbps'ye kadar yükleme hızlarını destekliyor. Ayrıca uydu bağlantısı, Bluetooth 6.0 ve Wi-Fi 8'e yönelik 4x4 bağlantı altyapısı da yeni platformda yer alıyorBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: