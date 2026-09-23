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    Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 resmen tanıtıldı: 5 GHz ve 2nm dönemi

    Qualcomm, 2 nm üretim sürecine geçen yeni Snapdragon 8 Elite Gen 6 ailesini tanıttı. Extreme model, 5 GHz CPU ve yüzde 44 daha yüksek GPU performansıyla geliyor.

    Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Extreme tanıtıldı! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un yeni nesil amiral gemisi işlemcileri Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 resmen tanıtıldı. TSMC'nin 2nm üretim sürecinden çıkan işlemciler, 5 GHz'e ulaşan saat hızları, LPDDR6 bellek desteği ve yapay zekâ teknolojileriyle mobil işlemci pazarında dengeleri değiştirmeye geliyor.

    Qualcomm, yeni nesil mobil işlemcilerinde "Pro" isimlendirmesini geride bırakarak Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 modellerini duyurdu. Serinin en güçlü üyesi olan Extreme Gen 6, özellikle CPU, GPU ve yapay zekâ performansındaki artışlarla öne çıkıyor.

    Özellik Snapdragon 8 Elite Gen 6 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
    Üretim süreci 2 nm 2 nm
    Prime çekirdek 2x 5,00 GHz 2x 5,00 GHz
    Performans çekirdeği 6x 4,00 GHz 6x 4,00 GHz
    CPU performansı %10 artış %13 artış
    CPU verimliliği %37 artış %37 artış
    GPU performansı %35 artış %44 artış
    GPU Adreno 850 Adreno 850 + Neural Fusion
    NPU %14 daha hızlı %35 daha hızlı
    Yapay zeka Gelişmiş AI Engine 30 milyardan fazla parametreli modeller için yerel destek
    Video 8K 30 FPS / 4K 120 FPS 8K 60 FPS / 4K 240 FPS
    RAM LPDDR5X / LPDDR6 LPDDR5X / LPDDR6
    Depolama UFS 5.0 UFS 5.0

    Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Extreme Gen 6 neler sunuyor?

    TSMC'nin 2nm üretim sürecinden çıkan Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, Qualcomm'un yeni nesil özel Oryon çekirdeklerini kullanıyor. İşlemci tarafında iki adet Prime çekirdek 5,00 GHz'e kadar çıkarken, altı Performance çekirdeği 4,00 GHz'e kadar çalışıyor.

    Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile kıyaslandığında CPU performansı yüzde 13, güç verimliliği ise yüzde 37 oranında artırılmış durumda. GPU tarafındaki gelişim ise daha yüksek. Yeni Adreno GPU, önceki nesle kıyasla yüzde 44 daha yüksek performans sunarken, GPU verimliliğinde de yüzde 40'lık iyileşme sağlıyor.

    Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Extreme tanıtıldı! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Adreno Neural Fusion mimarisi de işlemcinin önemli yeniliklerinden biri. Adreno Matrix Core birimleri yapay zekâ işlemlerinin bir bölümünü GPU üzerinden hızlandırırken, 18 MB'lık Adreno High-Performance Memory kullanılıyor. Qualcomm ayrıca bu yapının güç tüketiminde yaklaşık yüzde 12'lik ek tasarruf sağlayabildiğini belirtiyor.

    Serinin standart modeli olan Snapdragon 8 Elite Gen 6 ise, Extreme versiyonla aynı 2nm üretim sürecini kullanıyor. Her iki işlemcide de iki adet 5,00 GHz Prime ve altı adet 4,00 GHz Performance çekirdeği bulunuyor. Bununla birlikte Extreme Gen 6, daha güçlü GPU altyapısı, 18 MB Adreno High-Performance Memory, daha gelişmiş yapay zekâ özellikleri ve LPDDR6 desteğiyle serinin üst noktasında konumlanıyor.

    Yapay zekâ tarafında büyük sıçrama

    Qualcomm, yeni işlemcilerin yapay zekâ yeteneklerini de önemli ölçüde geliştirmiş durumda. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6'nın Hexagon NPU performansı önceki nesle göre yüzde 35 artıyor. Paylaşımlı NPU belleği de yüzde 50 oranında büyütülüyor.

     

    Bu yapı sayesinde cihaz üzerinde 30 milyardan fazla parametreye sahip yapay zekâ modellerinin çalıştırılması hedefleniyor. Yeni Element Accelerator, Hexagon Direct Link ve Micro Tile Inferencing gibi teknolojiler de özellikle üretken yapay zekâ ve cihaz üzerindeki AI işlemlerinin hızlandırılmasına katkı sağlıyor.

    Kamera ve bağlantı özellikleri

    Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, kamera tarafında 320 MP'e kadar fotoğraf desteği sunuyor. İşlemci aynı zamanda üç adet 64 MP kameradan eş zamanlı görüntü işleyebilirken, tek kamerada 108 MP çözünürlüğe kadar destek sağlıyor. Video tarafında ise 8K 60 FPS kayıt ve 4K çözünürlükte 240 FPS ağır çekim öne çıkıyor. H.266, H.265, VP9 ve AV1 gibi video formatları için donanımsal destek de bulunuyor.

    Bağlantı tarafında Snapdragon X105 5G modem kullanılıyor. Modem, 14,8 Gbps'ye kadar indirme ve 4,2 Gbps'ye kadar yükleme hızlarını destekliyor. Ayrıca uydu bağlantısı, Bluetooth 6.0 ve Wi-Fi 8'e yönelik 4x4 bağlantı altyapısı da yeni platformda yer alıyor

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