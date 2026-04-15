    Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Pro karşı karşıya: İşte farklar

    Qualcomm'un yeni nesil amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 6 için teknik detaylar netleşmeye başladı. Standart ve Pro olmak üzere iki farklı model karşılaştırıldı.

    Yeni nesil amiral gemisi işlemciler için sızıntılar artarken, Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisi biraz daha netleşti. Daha önce ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda serinin standart ve Pro olmak üzere iki ana modelden oluşacağı biliniyordu. Yeni sızıntılar ise bu iki model arasındaki farkların yalnızca performans değil, konumlandırma açısından da daha keskin olacağını gösteriyor.

    Standart model olarak konumlanan Snapdragon 8 Elite Gen 6 (SM8950), TSMC'nin 2nm üretim süreci üzerine inşa ediliyor. Yonga setinde 2+3+3 düzeninde yeni nesil Oryon CPU mimarisi yer alırken, 16MB L2 önbellek ile sunulacak. Grafik tarafında ise Adreno 845 GPU, 12MB GMEM ve 6MB sistem önbelleği dikkat çekiyor.

    Ayrıca LPDDR5X bellek ve UFS 5.0 depolama desteğiyle eşleştirilecek ve daha geniş kitleye hitap eden amiral gemisi modellere güç vermesi bekleniyor. Pro model tarafında ise tablo daha agresif. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun (SM8975) Adreno 850 GPU, daha yüksek önbellek kapasitesi ve LPDDR6 bellek desteği ile geleceği belirtiliyor.

    Bu da özellikle grafik performansı ve veri aktarımı tarafında ciddi bir avantaj anlamına geliyor. Saat hızlarının bazı senaryolarda 5 GHz seviyesini aşabileceği, hatta teorik olarak daha da yukarı çıkabileceği konuşuluyor. İki model arasındaki en kritik farklardan biri de hedef kitle. Standart varyantın daha dengeli performans ve verimlilik sunarak geniş üretici kitlesine hitap etmesi beklenirken, Pro modelin "Ultra" segmentte, sınırlı sayıda premium cihazda kullanılması bekleniyor.

    Bu ayrım, maliyet tarafında da kendini gösterecek. Pro varyantın üretim maliyetinin belirgin şekilde daha yüksek olması muhtemel. Son olarak sızıntılara göre Pro model yüksek frekanslara ulaşsa bile, önceki nesle kıyasla performans artışı yüzde 20 seviyesinin altında kalabilir.

