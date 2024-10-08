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    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Elite ile piyasaya sürülecek ilk telefon hangisi olacak?

    Akıllı telefon dünyasında rekabet ve yarış hiç bitmeyen iki süreç. Son zamanların en çok konuşulan konusu ise, Qualcomm’un yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite’i ilk kimin kullanacağı.

    Snapdragon 8 Elite ile çıkacak ilk telefon hangisi olacak?

    Qualcomm’un yeni nesil yonga seti Snapdragon 8 Elite ile ilgili yarış heyecan verici bir hal aldı. Xiaomi 15 serisinin bu yeni Snapdragon yonga setiyle piyasaya sürüleceği uzun süredir konuşulsa da şimdi işler değişmiş gibi görünüyor. Şimdi ise OnePlus 13’ün bu konuda öne çıkacağı yönünde ipuçları var.

    Snapdragon’un resmi Weibo hesabında yayınlanan tanıtım videosu, bu söylentileri daha da güçlendirdi. Videoda yonga setinin detaylarına çok yer verilmemiş ancak yeni Snapdragon 8 Elite’in Oryon CPU çekirdeklerine sahip olacağı belirtilmiş. En dikkat çekici detay ise telefonun üst sol köşesinde yer alan yuvarlak kamera tasarımı. Bu tasarım çizgisi, OnePlus telefonlarının özellikle OnePlus 11’den beri süregelen bir özelliği olarak biliniyor.

    Bu bağlamda, tanınmış duyumcu Digital Chat Station da duruma dair yeni bilgiler paylaştı. İlk olarak, yonga setinin resmi adının Snapdragon 8 Elite olacağını doğruladı ve Çin kaynaklarında geçen “Extreme Edition” ifadesinin yanlış bir çeviri olduğunu belirtti. Duyumcu ayrıca Qualcomm’un tanıtım videosunda gösterilen telefonun OnePlus 13’e benzeyen bir prototip olduğunu ifade etti. Bu da OnePlus’ın, Snapdragon 8 Elite ile piyasaya çıkan ilk telefon olup olmayacağı sorusunu gündeme getiriyor.

    Digital Chat Station’ın açıklamaları da kesin bir doğrulama sunmuyor. “OnePlus ilk çıkış yapabilecek mi?” sorusunu açık bırakması dikkat çekici. Ancak, Snapdragon 8 Elite ile piyasaya çıkacak ilk telefonun OnePlus ya da Xiaomi olup olmayacağı konusunda çok yakında net bir bilgi almamız bekleniyor. Her iki durumda da, bu ay içinde Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip ilk telefonu görme şansımız yüksek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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