Snapdragon 8 Elite ile piyasaya sürülecek ilk telefon hangisi olacak?

Qualcomm’un yeni nesil yonga seti Snapdragon 8 Elite ile ilgili yarış heyecan verici bir hal aldı. Xiaomi 15 serisinin bu yeni Snapdragon yonga setiyle piyasaya sürüleceği uzun süredir konuşulsa da şimdi işler değişmiş gibi görünüyor. Şimdi ise OnePlus 13’ün bu konuda öne çıkacağı yönünde ipuçları var.

Snapdragon’un resmi Weibo hesabında yayınlanan tanıtım videosu, bu söylentileri daha da güçlendirdi. Videoda yonga setinin detaylarına çok yer verilmemiş ancak yeni Snapdragon 8 Elite’in Oryon CPU çekirdeklerine sahip olacağı belirtilmiş. En dikkat çekici detay ise telefonun üst sol köşesinde yer alan yuvarlak kamera tasarımı. Bu tasarım çizgisi, OnePlus telefonlarının özellikle OnePlus 11’den beri süregelen bir özelliği olarak biliniyor.

OnePlus 13 hiç beklenmedik bir özelliğe sahip olabilir 1 gün önce eklendi

Bu bağlamda, tanınmış duyumcu Digital Chat Station da duruma dair yeni bilgiler paylaştı. İlk olarak, yonga setinin resmi adının Snapdragon 8 Elite olacağını doğruladı ve Çin kaynaklarında geçen “Extreme Edition” ifadesinin yanlış bir çeviri olduğunu belirtti. Duyumcu ayrıca Qualcomm’un tanıtım videosunda gösterilen telefonun OnePlus 13’e benzeyen bir prototip olduğunu ifade etti. Bu da OnePlus’ın, Snapdragon 8 Elite ile piyasaya çıkan ilk telefon olup olmayacağı sorusunu gündeme getiriyor.

Digital Chat Station’ın açıklamaları da kesin bir doğrulama sunmuyor. “OnePlus ilk çıkış yapabilecek mi?” sorusunu açık bırakması dikkat çekici. Ancak, Snapdragon 8 Elite ile piyasaya çıkacak ilk telefonun OnePlus ya da Xiaomi olup olmayacağı konusunda çok yakında net bir bilgi almamız bekleniyor. Her iki durumda da, bu ay içinde Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip ilk telefonu görme şansımız yüksek.

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Snapdragon 8 Elite ile çıkacak ilk telefon hangisi olacak?