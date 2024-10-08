Snapdragon 8 Elite ile piyasaya sürülecek ilk telefon hangisi olacak?

Qualcomm’un yeni nesil yonga seti Snapdragon 8 Elite ile ilgili yarış heyecan verici bir hal aldı. Xiaomi 15 serisinin bu yeni Snapdragon yonga setiyle piyasaya sürüleceği uzun süredir konuşulsa da şimdi işler değişmiş gibi görünüyor. Şimdi ise OnePlus 13’ün bu konuda öne çıkacağı yönünde ipuçları var.
Snapdragon’un resmi Weibo hesabında yayınlanan tanıtım videosu, bu söylentileri daha da güçlendirdi. Videoda yonga setinin detaylarına çok yer verilmemiş ancak yeni Snapdragon 8 Elite’in Oryon CPU çekirdeklerine sahip olacağı belirtilmiş. En dikkat çekici detay ise telefonun üst sol köşesinde yer alan yuvarlak kamera tasarımı. Bu tasarım çizgisi, OnePlus telefonlarının özellikle OnePlus 11’den beri süregelen bir özelliği olarak biliniyor.
Bu bağlamda, tanınmış duyumcu Digital Chat Station da duruma dair yeni bilgiler paylaştı. İlk olarak, yonga setinin resmi adının Snapdragon 8 Elite olacağını doğruladı ve Çin kaynaklarında geçen “Extreme Edition” ifadesinin yanlış bir çeviri olduğunu belirtti. Duyumcu ayrıca Qualcomm’un tanıtım videosunda gösterilen telefonun OnePlus 13’e benzeyen bir prototip olduğunu ifade etti. Bu da OnePlus’ın, Snapdragon 8 Elite ile piyasaya çıkan ilk telefon olup olmayacağı sorusunu gündeme getiriyor.
Digital Chat Station’ın açıklamaları da kesin bir doğrulama sunmuyor. “OnePlus ilk çıkış yapabilecek mi?” sorusunu açık bırakması dikkat çekici. Ancak, Snapdragon 8 Elite ile piyasaya çıkacak ilk telefonun OnePlus ya da Xiaomi olup olmayacağı konusunda çok yakında net bir bilgi almamız bekleniyor. Her iki durumda da, bu ay içinde Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip ilk telefonu görme şansımız yüksek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.