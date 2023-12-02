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    Snapdragon 8 Gen 4'ten ilk rakamlar paylaşıldı: Rakipsiz olabilir

    Qualcomm'un merakla beklenen işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4 özellikleri netleşmeye başladı. Peki amiral gemisi yonga seti beraberinde neler getiriyor? İşte ilk sonuçlar ve daha fazlası..
    Snapdragon 8 Gen 4'ten ilk rakamlar paylaşıldı: Rekor kıracak Tam Boyutta Gör
    Mobil işlemci devi Qualcomm, yakın tarihte tanıtılan Snapdragon 8 Gen 3 ve 7 Gen 3 platformları ile ses getirmeyi başardı. Ancak şimdiden gelecek nesil işlemciler hakkında bilgiler duymaya başladık. Son olarak yeni bir raporda, Snapdragon 8 Gen 4'ün performans rakamları ve fabrikasyon sürecine ilişkin bilgiler paylaşıldı. 

    Snapdragon 8 Gen 4 bir kez daha TSMC'ye güvenecek

    Aktarıldığı kadarıyla Qualcomm, 3nm tabanlı Snapdragon 8 Gen 4 yonga setini üretmek için bir kez daha yalnızca TSMC'ye güvenecek. Bilmeyenler için daha önce yeni SD Gen 4'ün hem Samsung hem de TSMC tarafından üretileceği söyleniyordu. Görünüşe göre yonga devi, Samsung Foundry'nin verimliliği ya da performansı konusunda henüz ikna olmadı. 

    Galaxy S25 serisine özel olacak Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy ise, Samsung'un 3GAP dökümhanesinde üretilebilir. Bu doğrulandığı takdirde, performans farklılıkları ile karşılaşabiliriz.

    Snapdragon 8 Gen 4'e dönecek olursak, yeni yonga setinin Geekbench 6'da 10.000 puanı aşması bekleniyor. Diğer tarafta Adreno 830 GPU ise, yalnızca 8W güç tüketimine sahip olacak. Karşılaştırmak adına Apple A17 Pro'nun 10,9 W ile zirve yaptığını, Snapdragon 8 Gen 3'ün ise yakın seviyelerde olduğunu belirtelim. Bu da verimlilikle önemli bir artışa işaret ediyor. Tabi ki bunun arkasında 3nm fabrikasyon süreci bulunmakta.

    Snapdragon 8 Gen 1 ve Snapdragon 8+ Gen 1 arasındaki fark göz önüne alındığında, Qualcomm'un kararı kesinlikle şaşırtıcı değil. Hatırlayacak olursak Snapdragon 8+ Gen 1, Samsung tarafından üretildi ve hem termal kısıtlama hem de verimlilik sorunları ile karşı karşıya kaldı. Bu sorunların çözüldüğü Plus sürümünde ise TSMC'ye geçiş yapılmıştı.

    Her halükarda, Snapdragon 8 Gen 4'ün çıkışına hâlâ yaklaşık bir yıl var. Dolayısıyla gerçek duyuru yaklaştıkça daha fazla ayrıntı paylaşılacağını düşünüyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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