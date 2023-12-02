Snapdragon 8 Gen 4'ten ilk rakamlar paylaşıldı: Rakipsiz olabilir

Snapdragon 8 Gen 4 bir kez daha TSMC'ye güvenecek

Aktarıldığı kadarıyla Qualcomm, 3nm tabanlı Snapdragon 8 Gen 4 yonga setini üretmek için bir kez daha yalnızca TSMC'ye güvenecek. Bilmeyenler için daha önce yeni SD Gen 4'ün hem Samsung hem de TSMC tarafından üretileceği söyleniyordu. Görünüşe göre yonga devi, Samsung Foundry'nin verimliliği ya da performansı konusunda henüz ikna olmadı.

Galaxy S25 serisine özel olacak Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy ise, Samsung'un 3GAP dökümhanesinde üretilebilir. Bu doğrulandığı takdirde, performans farklılıkları ile karşılaşabiliriz.

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Snapdragon 8 Gen 4'e dönecek olursak, yeni yonga setinin Geekbench 6'da 10.000 puanı aşması bekleniyor. Diğer tarafta Adreno 830 GPU ise, yalnızca 8W güç tüketimine sahip olacak. Karşılaştırmak adına Apple A17 Pro'nun 10,9 W ile zirve yaptığını, Snapdragon 8 Gen 3'ün ise yakın seviyelerde olduğunu belirtelim. Bu da verimlilikle önemli bir artışa işaret ediyor. Tabi ki bunun arkasında 3nm fabrikasyon süreci bulunmakta.

Snapdragon 8 Gen 1 ve Snapdragon 8+ Gen 1 arasındaki fark göz önüne alındığında, Qualcomm'un kararı kesinlikle şaşırtıcı değil. Hatırlayacak olursak Snapdragon 8+ Gen 1, Samsung tarafından üretildi ve hem termal kısıtlama hem de verimlilik sorunları ile karşı karşıya kaldı. Bu sorunların çözüldüğü Plus sürümünde ise TSMC'ye geçiş yapılmıştı.

Her halükarda, Snapdragon 8 Gen 4'ün çıkışına hâlâ yaklaşık bir yıl var. Dolayısıyla gerçek duyuru yaklaştıkça daha fazla ayrıntı paylaşılacağını düşünüyoruz.

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